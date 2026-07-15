Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti in beta per un buon numero di smartwatch e sportwatch, portando avanti i cicli di sviluppo che ci porteranno verso i prossimi major update sui modelli supportati. In precedenza vi abbiamo parlato della nuova beta per la gamma Fenix 8; ora è il turno di tanti altri modelli supportati.

A ricevere una nuova beta sono gli sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025) e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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C’è una nuova beta per i Garmin Forerunner 970/570

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio di una nuova versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per i due sportwatch che, ancora oggi, rappresentano le più recenti soluzioni di punta dedicate ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570.

Entrambi stanno ricevendo la nuova versione 18.14 beta che sostituisce la precedente versione 18.12 beta (rilasciata all’inizio del mese), utile perché aveva risolto un gran numero di bug e introdotto alcune novità, come la la parola di attivazione “Ok, Garmin” e l’attività “Sci di fondo indoor”.

Anche la nuova versione in anteprima va a risolvere un’infinità di bug e punta inoltre a migliorare l’esperienza utente complessiva in numerose aree: ad esempio, Garmin sostiene di aver ridotto il numero di sblocchi involontari quando si sfrutta la funzione Touch Lock, migliora i controlli del volume e la riproduzione musicale e molto altro. Di seguito riportiamo il changelog ufficiale (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 18.14 beta (dalla 18.12 beta) Riduce gli sblocchi involontari quando si utilizza la funzione Touch Lock.

Risolve un problema per cui il touch è abilitato negli sport acquatici mentre è attiva una modalità di messa a fuoco personalizzata.

Risolve un problema che potrebbe causare il riavvio del dispositivo durante il salvataggio di un’attività di canottaggio indoor.

Risolve un problema per cui il dispositivo si arresta in modo anomalo durante le attività di arrampicata indoor.

Disattiva per impostazione predefinita i toni dei pulsanti quando si utilizzano le cuffie.

Risolve un problema per cui il volume della riproduzione audio tramite cuffie potrebbe cambiare in modo errato con la modalità di messa a fuoco.

Impedisce la riproduzione di musica tramite l’altoparlante per un breve periodo dopo la disconnessione delle cuffie.

Risolve un problema per cui il pulsante “precedente” potrebbe non riavviare il brano.

Risolve un problema per cui la pagina musicale potrebbe non mostrare lo stato di riproduzione corretto.

Risolve un problema che potrebbe causare l’aumento del volume della musica dopo che suona un allarme.

Risolve un problema con la regolazione del volume degli allarmi.

Risolve un problema per cui un allarme impostato solo sulla vibrazione potrebbe riprodurre un tono.

Risolve un problema per cui il volume di un avviso potrebbe non corrispondere all’impostazione del volume dell’avviso.

Risolve un problema che potrebbe causare la riproduzione della musica sopra un messaggio per gli spettatori.

Risolve un problema relativo alla selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o per i piani di allenamento di Garmin Coach.

Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potrebbero non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano di allenamento di Garmin Coach.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni.

Tornano ad aggiornarsi in beta anche Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

In parallelo ai due sportwatch dedicati ai runner, come di consueto, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la stessa versione in anteprima anche sugli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6.

Anche nel loro caso arriva la versione 18.14 beta, la seconda dell’attuale ciclo di sviluppo che va a sostituire la precedente versione 18.12 beta, e porta con sé praticamente le medesime novità raccontate poco sopra, come evidenziato nel changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6), concentrandosi sui miglioramenti alla stabilità del sistema e all’esperienza utente.

Changelog – versione 18.14 beta (dalla 18.12 beta) Riduce gli sblocchi involontari quando si utilizza la funzione Touch Lock.

Risolve un problema per cui il tocco è abilitato negli sport acquatici quando è attiva una modalità di messa a fuoco personalizzata.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il salvataggio di un’attività di canottaggio indoor.

Per impostazione predefinita, i toni dei pulsanti sono disattivati ​​quando si utilizzano le cuffie.

Risolve un problema per cui il volume della riproduzione audio tramite cuffie poteva variare in modo errato in base alla modalità di messa a fuoco.

Risolve un problema per cui il pulsante “precedente” poteva non riavviare il brano.

Risolve un problema per cui la pagina musicale poteva non mostrare correttamente lo stato di riproduzione.

Risolve un problema per cui una sveglia impostata solo sulla vibrazione poteva emettere un segnale acustico.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione di musica sopra il messaggio dello spettatore.

Risolve un problema relativo alla selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o per i programmi di allenamento di Garmin Coach.

Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potrebbero non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano di allenamento di Garmin Coach.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni (GCM Translations v4.20). Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e Venu 4: Risolve un problema che causava il blocco del dispositivo durante le attività di arrampicata indoor.

Impedisce la riproduzione di musica tramite l’altoparlante per un breve periodo dopo la disconnessione delle cuffie.

Risolve un problema che poteva causare un aumento del volume della musica dopo il suono di una sveglia.

Risolve un problema relativo alla regolazione del volume delle sveglie.

Risolve un problema per cui il volume di un avviso poteva non corrispondere all’impostazione del volume delle sveglie. Modifiche per il solo Garmin Venu 4: Aggiunge un’impostazione per abilitare il rilevamento automatico dell’FTP nel ciclismo.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.