Quali sono le novità da vedere su Apple TV a luglio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi lo scorso autunno con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese estivo, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a luglio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

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Cosa guardare su Apple TV a luglio 2026

Film in uscita su Apple TV

The Dink – Mago del pickleball (original)

Apriamo le novità Apple TV di luglio 2026 da non perdere con The Dink – Mago del pickleball, commedia con un grande cast capitanato da Jake Johnson, Ed Harris e Mary Steenburgen. Dusty Boyd, ex prodigio del tennis ormai sulla via del tramonto, è costretto ad allenare ragazzini indisciplinati nel country club di periferia di suo padre Chuck. Alla disperata ricerca dell’approvazione paterna, Dusty sostiene ciecamente l’avversione di Chuck contro la nuova moda che sta conquistando il club: il pickleball. Ma quando una vecchia ferita torna a farsi sentire e gli impedisce di giocare a tennis, Dusty ricorre all’impensabile in nome della riabilitazione. Non solo prova il pickleball ma, grazie anche alla sua affascinante nuova compagna Candace, scopre che gli piace davvero. Diviso tra due mondi, Dusty è costretto ad affrontare i fantasmi dei suoi passati fallimenti sportivi, tra cui il suo nemico d’infanzia Andy Roddick. Alla fine, Dusty viene coinvolto nel disperato tentativo di salvare il futuro del club, l’affetto di suo padre e la sua stessa identità. Una storia esilarante sugli eterni sfavoriti. Il cast include anche Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell e Aaron Chen, con la partecipazione di Andy Roddick e Ben Stiller (anche produttore).

Disponibile in streaming dal 24 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Dink – Mago del pickeball.

Questo mese di luglio non sembrano previste ulteriori novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti dei mesi scorsi. A maggio ad esempio è arrivato Volo notturno per Los Angeles, primo film da regista per John Travolta, e ad aprile è stata la volta di Outcome – Hollywood non dimentica, con Keanu Reeves, Cameron Diaz, Jonah Hill e Matt Bomer. Nel mese di febbraio ha debuttato Eternity, commedia con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner che racconta di una storia d’amore fuori dal tempo, ambientata in un aldilà che prevede che ogni anima abbia una sola settimana per decidere dove e con chi trascorrere l’eternità. Lo scorso dicembre è sbarcata in streaming una novità importante, F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi ancora precedenti potete recuperare anche The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

Silo – stagione 3 (original)

La novità probabilmente più attesa su Apple TV di questo mese è la terza stagione di Silo, serie TV di fantascienza con protagonista Rebecca Ferguson tratta dalla trilogia bestseller del New York Times di Hugh Howey. Racconta la storia delle ultime persone sulla Terra, la cui casa profonda un miglio le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche. Tuttavia, nessuno sa quando o perché la città sotterranea sia stata costruita e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. L’ingegnera Juliette cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Nella nuova stagione, prosegue la saga di una società distopica composta da 10.000 persone che vivono sottoterra, svelando al contempo la storia di come tutto ebbe inizio secoli prima. Nel presente, Juliette Nichols sopravvive alla “pulizia” forzata, ma torna affetta da amnesia mentre il silo si riprende dalla ribellione e affronta una nuova e pericolosa minaccia. Nel frattempo, nel “Prima”, la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman) scoprono una cospirazione che li trascina in una serie di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili.

Disponibile in streaming dal 3 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Silo.

Trying – stagione 5 (original)

Tra le novità Apple TV da vedere a luglio spicca anche la quinta stagione di Trying, popolare serie britannica che segue le vicende di Nikki e Jason, una coppia che vuole avere un figlio, ma fa fatica a concepirlo. I due decidono di ricorrere all’adozione, trovandosi di fronte a un mondo di nuove e importanti sfide. In questa nuova stagione, Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) devono affrontare le conseguenze dell’arrivo a casa loro di Kat (Charlotte Riley), la madre biologica di Princess (Scarlett Rayner) e Tyler (Cooper Turner), e il caos portato dalla donna nella loro tranquilla vita familiare.

Disponibile in streaming dall’8 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Trying.

Lucky (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV da guardare questo mese con Lucky, nuova miniserie basata sul romanzo bestseller di Marissa Stapley. Vede come protagonista Anya Taylor-Joy nei panni di una giovane donna che, dopo essersi lasciata alle spalle una vita da criminale, si trova costretta a riabbracciare un’ultima volta il suo lato oscuro nel disperato tentativo di sfuggire al passato. Segue la donna nel momento in cui un colpo multimilionario prende una piega disastrosa, costringendola a tornare alla fuga. Braccata dall’FBI e da una spietata boss del crimine, si trova a lottare per la sopravvivenza mentre cerca una via d’uscita definitiva da quell’universo oscuro che continua a richiamarla. Nel cast anche Aunjanue Ellis-Taylor, Annette Bening, Timothy Olyphant, Clifton Collins Jr. e William Fichtner.

Disponibile in streaming dal 15 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lucky.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e diversi finali di stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di luglio 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Star City (finale di stagione) – 10 luglio 2026

Maximum Pleasure Guaranteed (finale di stagione) – 15 luglio 2026

Cape Fear (finale di stagione) – 31 luglio 2026

Sugar (nuovi episodi) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la quarta stagione di Ted Lasso (5 agosto 2026), la seconda stagione di Las Azules (12 agosto 2026), la seconda stagione di Dark Matter (28 agosto 2026), Matchbox: Il film (9 ottobre 2026, con John Cena e Jessica Biel) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain, che sarebbe dovuta uscire lo scorso settembre, ma che è stata rinviata (si sta facendo attendere parecchio e viene data come in arrivo “prossimamente”). Da più di un anno è ormai disponibile pure l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a luglio 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.