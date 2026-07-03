Le novità Amazon Prime Video di luglio 2026 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese estivo ricco di novità (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2026 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta iniziando dai film.

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Cosa guardare su Amazon Prime Video a luglio 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

L’ultima missione: Project Hail Mary (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di luglio 2026 da non perdere con un pezzo grosso: a distanza di poco più di 3 mesi dall’arrivo nelle sale, arriva in streaming L’ultima missione: Project Hail Mary, film di fantascienza diretto da Phil Lord e Christopher Miller che vede protagonista Ryan Gosling. Segue la straordinaria avventura di Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia dal coma a bordo di un’astronave, completamente solo e a milioni di chilometri dalla Terra. Confuso e senza alcun ricordo della propria identità o del motivo per cui si trovi lì, l’uomo cerca di orientarsi mentre, poco alla volta, frammenti della sua memoria tornano a galla. Con il passare del tempo scopre una verità sconvolgente: non è un astronauta, ma un insegnante di scuola media con un dottorato in biologia molecolare, scelto per prendere parte alla missione Hail Mary, l’ultima e disperata speranza per salvare il sistema solare. Il Sole, infatti, sta morendo a causa di una misteriosa sostanza che ne consuma l’energia, un fenomeno che sembra colpire anche altre stelle vicine. Solo una stella, distante quasi dodici anni luce dalla Terra, appare immune a questa enigmatica condizione. Ryland deve quindi usare tutto il suo ingegno e il suo spirito di improvvisazione per trovare una soluzione che possa evitare l’estinzione della vita sulla Terra.

Disponibile in streaming dal 3 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultima missione: Project Hail Mary.

28 anni dopo: il tempio delle ossa

Da vedere questo mese anche 28 anni dopo: il tempio delle ossa, quarto capitolo della serie di film iniziata nel 2002 con 28 giorni dopo. Vede protagonista il dottor Kelson (Ralph Fiennes), coinvolto in una relazione sconvolgente, le cui conseguenze minacciano di alterare per sempre il fragile equilibrio del mondo, mettendo a dura prova la sua morale e la sua capacità di fare scelte giuste. Parallelamente, Spike (Alfie Williams) incrocia la strada del carismatico ma spietato Jimmy Crystal (Jack O’Connell), trasformando il loro incontro in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la minaccia principale: l’aspetto più terrificante emerge dalla disumanità dei sopravvissuti, pronti a tradire, manipolare e sfruttare ogni occasione pur di sopravvivere, mostrando come la crudeltà possa essere più letale di qualsiasi virus.

Disponibile in streaming dall’8 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 28 anni dopo: il tempio delle ossa.

Boulevard

Le novità Prime Video da guardare a luglio includono Boulevard, nuovo film in esclusiva che racconta la storia di due emarginati del liceo che trovano un’inaspettata connessione nonostante i loro demoni personali. Hasley (Eve Ryan) e Luke (Mikel Niso) sono due adolescenti dai caratteri diametralmente opposti: lei è una diciassettenne solare, impulsiva e piena di sogni infranti, lui invece è un ragazzo tormentato, schivo e segnato da un passato doloroso. Quando le loro strade si incrociano, nasce un legame intenso e inaspettato. Entrambi alle prese con i propri demoni interiori, tra dipendenze, traumi e difficoltà emotive, trovano l’uno nell’altra un rifugio e una possibilità di riscatto. Mentre i loro sentimenti si fanno sempre più profondi, la loro relazione oscilla tra passione e autodistruzione, mettendoli di fronte a una domanda cruciale: l’amore può davvero guarire le ferite del passato o rischia di amplificarle?



Disponibile in streaming dal 10 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Boulevard.

Primitive War

Cambiamo genere con Primitive War, action di fantascienza ambientato durante la guerra del Vietnam, nel 1968. La Squadra Avvoltoi, unità d’élite di ricognizione, viene spedita in missione per indagare sulla misteriosa scomparsa di un intero plotone di Berretti Verdi. Nella giungla fitta e silenziosa, una valle isolata ha inghiottito uomini senza lasciare nessuna traccia. Ciò che trovano non ha nulla a che fare con la guerra che conoscono. Mentre la nebbia si infittisce e la tensione cresce, qualcosa si muove tra gli alberi, qualcosa di antico e con un istinto predatorio. I soldati non sono soli, e si ritrovano a lottare per la sopravvivenza contro un nemico inaspettato: dinosauri preistorici. Con Tricia Helfer, Ana Thu Nguyen, Jeremy Piven e Ryan Kwanten.

Disponibile in streaming dal 12 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Primitive War.

Roofman

Da non perdere in streaming questo mese Roofman, film diretto da Derek Cianfrance con un grande cast capitanato da Channing Tatum, Kirsten Dunst, Juno Temple, Peter Dinklage e Lakeith Stanfield. Racconta la storia di Jeffrey Manchester, veterano decorato dell’esercito americano abbandonato a sé stesso da un sistema che lo ha dimenticato. Padre amorevole ma in difficoltà economiche, Jeffrey inizia a rapinare ristoranti McDonald’s in modo singolare, entrando dai tetti, guadagnandosi così il soprannome di “Roofman”. Quando viene catturato, processato e condannato, sembra l’ennesima storia di un uomo piegato dalle circostanze. Ma Jeffrey non è pronto ad arrendersi: evade di prigione e si rifugia nel posto più improbabile, e cioè un negozio di giochi Toys R Us, dove si costruisce un nascondiglio segreto dietro un muro. Invisibile agli occhi di tutti, riesce a sopravvivere lì dentro per mesi, mimetizzandosi tra scaffali e giocattoli. La sua esistenza prende una piega inaspettata quando si innamora di Leigh, dipendente del negozio e madre divorziata che resta colpita dal suo carisma e dalla sua gentilezza. Mentre tra i due nasce un legame autentico, Jeffrey si trova intrappolato tra la possibilità di una nuova vita e la minaccia costante del suo passato. Una storia vera che mescola dramma, romanticismo e tensione.

Disponibile in streaming dal 16 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Roofman.

Good Fortune

Proseguiamo con Good Fortune, film diretto e interpretato da Aziz Ansari con Seth Rogen e Keanu Reeves. Arj è un uomo sfortunato che si arrangia con mille lavoretti per sbarcare il lunario, vivendo in un’auto e usando un’app per trovare piccoli impieghi. Quando il suo amico, il ricco e viziato Jeff, lo chiama per dei lavori nella sua lussuosa casa sulle colline di Hollywood, l’uomo sente di aver toccato il fondo. La sua situazione disperata non passa inosservata a Gabriele, un angelo un po’ maldestro ma dal cuore d’oro. Addolorato dall’ingiustizia, quest’ultimo interviene e, in un attimo, scambia le vite dei due uomini. Improvvisamente, Arj si ritrova a vivere come un milionario e tutti i suoi problemi sembrano svanire grazie alla ricchezza, mentre Jeff sperimenta le difficoltà della vita quotidiana, fatta di fatica e bollette esorbitanti. L’intento di Gabriele è quello di dimostrare che la ricchezza non risolve i problemi, ma il suo piano si rivela un fallimento, perché la vita di Arj migliora drasticamente. Per questo suo errore, l’angelo viene punito e mandato sulla Terra, e diventa il coinquilino di Jeff. Insieme, i due uomini dovranno affrontare le conseguenze di questo scambio.

Disponibile in streaming dal 24 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Good Fortune.

La Bocca del Diavolo (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di luglio 2026 lato film con La Bocca del Diavolo, pellicola originale con un cast corale di giovani talenti. Cinque amici partono per un’avventura lungo la spettacolare costa della Thailandia, decisi a vivere un’ultima scarica di adrenalina prima di affrontare la vita adulta. Si uniscono a un’escursione guidata attraverso un remoto sistema di grotte, noto come “La Bocca del Diavolo”: una meraviglia naturale tanto magnifica quanto implacabile. Nel cuore del labirinto composto da stretti passaggi sommersi, la loro avventura si trasforma in un incubo quando scoprono che una violenta tempesta, abbattutasi sulla zona la settimana precedente, ha trascinato nelle grotte numerose creature marine. Quasi tutte sono morte nell’acqua dolce. Ma una è sopravvissuta… e ora dà loro la caccia: veloce, silenziosa e letale.

Disponibile in streaming dal 29 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Bocca del Diavolo.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

ELLE (original)

Passiamo alle novità Prime Video da vedere a luglio lato serie TV con ELLE, attesissima serie prequel de La rivincita delle bionde che segue Elle Woods prima che diventi un pesce fuor d’acqua ad Harvard. La incontriamo nel 1995, come un pesciolino nelle acque agitate del liceo, alle prese con amicizie complicate, storie d’amore proibite e scelte di moda discutibili. In tutto questo, Elle si affida alla sua famiglia come punto di riferimento e rafforza il legame con la madre, dimostrando che insieme possono superare qualsiasi cosa la vita riservi loro, purché abbiano l’un l’altra. Ad ogni sfida che affronta, Elle si avvicina sempre di più alla Elle Woods che conosciamo. Tutti e 8 gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 1° luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di ELLE.

The Ghost in the Shell (original)

Arriva questo mese anche The Ghost in the Shell, serie anime basata sull’omonimo manga di Masamune Shirow. Giappone, 2029. La cyborg Motoko Kusanagi è a capo di una task force specializzata nella neutralizzazione di minacce emergenti. Notata da Daisuke Aramaki della Sicurezza Pubblica, viene reclutata per guidare la Sezione 9, “la Squadra corazzata”. Una cospirazione internazionale si muove nell’ombra, orchestrata dal misterioso hacker “il Marionettista”. L’alba di una nuova era del genere cyberpunk. La serie è composta da 10 episodi, con rilascio settimanale.

Disponibile in streaming dall’8 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Ghost in the Shell.

Corri o muori (original)

Da guardare a luglio anche Corri o muori, serie originale con Octavia Spencer e Hannah Waddingham. Racconta la storia di due migliori amiche, Debbie Claybourne e Judith Burton, convinte di sapere tutto l’una dell’altra – almeno finché Judith non si rivela essere un’assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road attraverso l’Europa, con forze dell’ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Tutti e 8 gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 15 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Corri o muori.

Super Market (original)

Cambiamo genere con Super Market, nuova serie comedy Prime original italiana scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. Racconta le tragicomiche vicende di Eury, un caotico supermarket di quartiere che rischia la chiusura. Nel suo microcosmo lavorano il direttore Enrico (Alessandro Betti), megalomane e allo stesso tempo insicuro, Anita (Marta Zoboli), caporeparto single e puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manlio (Francesco Arienzo), il magazziniere Filippo (Davide Calgaro), la cassiera Sonia (Gaia Bavaro), la commessa Debora (Martina Bonan), il vigilante Luca (Valerio Airò Rochelmeyer), Max (Walter Leonardi, il clochard filosofo che vive all’ingresso del supermarket e l’ultimo arrivato Edoardo (Tommaso Cassissa), stagista in prova al suo primo giorno. All’ultimatum della capoarea Cristina (Katia Follesa) “O si cambia o si chiude!”, cercheranno di salvare lo store. Tutti e 6 gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 17 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Super Market.

Batman: Caped Crusader – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di luglio 2026 da vedere con la seconda stagione di Batman: Caped Crusader, serie animata dall’atmosfera cupa che racconta le vicende del temibile supereroe nei suoi primi anni come giustiziere. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco Bruce Wayne diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano. Notte dopo notte, contro ogni probabilità, conduce la sua implacabile guerra solitaria contro il crimine.

Disponibile in streaming dal 31 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Batman: Caped Crusader.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo i primi tre film di Shrek, che si uniscono a diversi altri film di animazione, ma anche contenuti che spaziano tra altri generi. Lato serie troviamo la prima stagione di Dragon Ball Super, la seconda stagione di Dragon Ball GT (la prima è stata aggiunta alla fine del mese scorso), le prime tre stagioni di Jujutsu Kaisen, nuove stagioni per SEAL Team, R.I.S. – Delitti imperfetti e non solo.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a luglio 2026 su Amazon Prime Video:

Shrek – 1° luglio 2026

Shrek 2 – 1° luglio 2026

Shrek Terzo – 1° luglio 2026

Sing 2 – Sempre più forte – 1° luglio 2026

I magnifici 7 – 1° luglio 2026

L’amante di Lady Chatterley – 1° luglio 2026

Baby Boss 2 – 1° luglio 2026

Il duro del Road House – 1° luglio 2026

Orwell 1984 – 1° luglio 2026

Il racconto dell’ancella – 1° luglio 2026

Vivere e morire a Los Angeles – 1° luglio 2026

La rapina perfetta – 1° luglio 2026

Il ponte di Remagen – 1° luglio 2026

Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? – 1° luglio 2026

America 1929 – Sterminateli senza pietà – 1° luglio 2026

Cara sposa – 1° luglio 2026

Stato di grazia – 1° luglio 2026

La signora in rosso – 1° luglio 2026

Salvador – 1° luglio 2026

Skyline – 1° luglio 2026

Autobahn – Fuori controllo – 1° luglio 2026

Vincitori e vinti – 1° luglio 2026

Dragon Ball Super (stagione 1) – 1° luglio 2026

I liceali (stagione 2) – 1° luglio 2026

Jujutsu Kaisen (stagioni 1-2) – 1° luglio 2026

R.I.S. – Delitti imperfetti (stagione 4) – 1° luglio 2026

Squadra antimafia – Palermo oggi (stagione 7) – 1° luglio 2026

SEAL Team (stagione 4) – 3 luglio 2026

Vice – L’uomo nell’ombra – 4 luglio 2026

Dangerous Animals – 6 luglio 2026

– 6 luglio 2026 Elementary (stagione 4) – 6 luglio 2026

The Black Demon – 10 luglio 2026

– 10 luglio 2026 Brazil – 10 luglio 2026

JFK – Un caso ancora aperto – 10 luglio 2026

Chicago Fire (stagioni 5-10) – 14 luglio 2026

Chicago P.D. (stagioni 5-9) – 14 luglio 2026

Boruto: Naruto Next Generations (stagione 1) – 15 luglio 2026

L’ombra delle spie – 20 luglio 2026

Don Jon – 22 luglio 2026

Jujutsu Kaisen (stagione 3) – 23 luglio 2026

Dragon Ball GT (stagione 2) – 23 luglio 2026

How It Works (stagioni 1-2) – 25 luglio 2026

Attacco al potere – Paris Has Fallen (stagione 1) – 30 luglio 2026

Cena di classe – 31 luglio 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Bullet Train – fino al 1° luglio 2026

Assassinio sul Nilo – fino al 14 luglio 2026

Atomica Bionda – fino al 31 luglio 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le undici stagioni di Distretto di Polizia (non più disponibili dal 12 luglio 2026), L’ispettore Coliandro (stagioni 6-8, fino al 27 luglio 2026) e le nove stagioni di 24 (fino al 31 luglio 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece la serie TV Sterling Point (5 agosto 2026), il documentario Novak Djokovic: Il lupo d’inverno (20 agosto 2026) e il film The Last Sunrise – L’estate delle prime volte (26 agosto 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio i film Obsession (dal 1° luglio 2026), Notte Prima degli Esami 3.0 (dal 2 luglio 2026), Buen Camino (dal 2 luglio 2026), Amarga Navidad (dal 7 luglio 2026), La grazia (dal 13 luglio 2026) e Oi Vita Mia (dal 23 luglio 2026), e le serie TV Elsbeth (dal 6 luglio 2026), NCIS: Origins (dall’8 luglio 2026) e I segreti di Twin Peaks (dall’8 luglio 2026), oltre al film-concerto Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D (dal 6 luglio 2026). Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.