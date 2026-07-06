Quali sono le novità da vedere a luglio 2026 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese estivo. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per attivare NOW o questo link per abbonarvi a Sky.

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Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a luglio 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Prendiamoci una pausa

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di luglio 2026 da vedere con Prendiamoci una pausa, film diretto da Christian Marazziti che segue la storia di tre coppie di età diverse che hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione. Per il quarantenne Fabrizio (Fabio Volo), è un disastro emotivo che nasconde molto più di quanto appare, mentre per la sua compagna Valeria (Ilenia Pastorelli) è l’occasione perfetta per rimettere ordine nella propria vita. Il quasi sessantenne Valter (Marco Giallini) vive la pausa come un affronto inaccettabile, imposto da Fiorella (Claudia Gerini), la moglie con cui condivide trent’anni di matrimonio: per lei è una necessità, per lui una ferita aperta. Infine, la diciannovenne Erica (Aurora Giovinazzo) considera la pausa un imprevisto fastidioso, mentre Gabriel, conosciuto online, la usa come schermo per nascondere un percorso di ricerca personale che non ha mai avuto il coraggio di affrontare. Nel cast anche Paolo Calabresi, Ricky Memphis, Lucia Ocone e Alessandro Haber.

Disponibile dall’8 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Prendiamoci una pausa.

Black Phone 2

Cambiamo genere con Black Phone 2, film diretto da Scott Derrickson e secondo capitolo horror sul rapitore e assassino di bambini noto come Il Rapace (interpretato da Ethan Hawke). Quattro anni fa, il tredicenne Finn uccise il suo rapitore e riuscì a fuggire, diventando l’unico sopravvissuto a Il Rapace. Ma il vero male trascende la morte, e il telefono sta squillando ancora. Il Rapace è in cerca di vendetta contro Finn (Mason Thames) dall’aldilà, minacciando sua sorella minore Gwen (Madeleine McGraw). Mentre Finn, ormai diciassettenne, lotta per affrontare la vita dopo il rapimento, la testarda Gwen, che ora ha 15 anni, inizia a ricevere telefonate nei sogni dal telefono nero e ad assistere a inquietanti visioni di tre ragazzi perseguitati in un campo invernale noto come Alpine Lake. Determinata a risolvere il mistero e porre fine all’incubo per sé e per suo fratello, Gwen convince Finn a recarsi al campo durante una tempesta di neve. Lì, scopre un legame sconvolgente tra Il Rapace e la storia della propria famiglia.

Disponibile dal 10 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Phone 2.

Greenland 2 – Migration

Un altro sequel da non perdere questo mese di luglio su Sky e NOW: stiamo parlando di Greenland 2 – Migration, pellicola catastrofica che riprende la storia della famiglia Garrity cinque anni dopo l’impatto devastante della cometa interstellare Clarke, che ha decimato gran parte della popolazione terrestre. John Garrity (Gerard Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il figlio Nathan (Roman Griffin Davis) sono riusciti a sopravvivere grazie al rifugio offerto dai bunker in Groenlandia, ultimo baluardo di sicurezza in un mondo ormai irriconoscibile. Quella fragile protezione non può però durare per sempre, e quando anche il bunker diventa inabitabile, i Garrity sono costretti a tornare in superficie e a intraprendere un viaggio disperato attraverso un’Europa ghiacciata e devastata dall’apocalisse. Il pianeta è sconvolto da catastrofi climatiche continue e da un’umanità ridotta allo stremo, dove ogni incontro può rivelarsi fatale. La loro meta è una nuova casa, un luogo dove ricostruire un futuro possibile. Ma la strada verso la salvezza è segnata da sacrifici estremi e da una minaccia costante: in un mondo che lotta per sopravvivere, ogni passo potrebbe essere l’ultimo.

Disponibile dal 13 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Greenland 2 – Migration.

Blink Twice

Dopo il passaggio su Prime Video, arriva su NOW e Sky On Demand Blink Twice, thriller diretto da Zoë Kravitz. L’incontro tra la giovane cameriera di Los Angeles Frida (Naomi Ackie) con il miliardario della tecnologia Slater King (Channing Tatum) durante una serata di gala per una raccolta fondi si trasforma in un viaggio verso un’isola privata. L’uomo, infatti, la invita a unirsi a lui e al suo gruppo di amici per una vacanza da sogno in un paradiso naturale. Inizialmente a Frida sembra tutto fantastico: di giorno si respira l’aria soleggiata del mare, di notte ci si diverte selvaggiamente. Tutti sembrano felici, troppo felici, tant’è che nessuno vuole che il viaggio finisca. Ben presto, però, iniziano ad accadere strani eventi che portano la donna a mettere in discussione la realtà che sta vivendo. Capisce che c’è qualcosa che non va sull’isola: alcune persone iniziano a sparire misteriosamente e chi rimane sembra non ricordare chi è scomparso. Se vuole uscire viva da questo sogno trasformatosi in incubo, Frida dovrà scoprire la verità.

Disponibile dal 16 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blink Twice.

Five Nights at Freddy’s 2

Proseguiamo con Five Nights at Freddy’s 2, film diretto da Emma Tammi e secondo capitolo della saga horror con protagonista Josh Hutcherson nei panni di Mike Schmidt, che si ritroverà a fronteggiare ancora una volta i terribili robot animatronici. È passato un anno dall’incubo soprannaturale alla Freddy Fazbear’s Pizza. Le storie su ciò che è accaduto lì sono state trasformate in una leggenda locale che ha ispirato il primo Fazfest della città. L’ex guardia di sicurezza Mike e l’agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) hanno nascosto alla sorella undicenne di Mike, Abby, la verità sul destino dei suoi amici animatronici, ma quando Abby sgattaiola fuori per ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, si scatenerà una serie di eventi terrificanti, che riveleranno oscuri segreti sulla vera origine di Freddy’s e sveleranno un orrore a lungo dimenticato e nascosto per decenni. Nel cast anche Piper Rubio, Matthew Lillard e Mckenna Grace. La pellicola è basata sul secondo capitolo dell’omonimo franchise videoludico.

Disponibile dal 17 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Five Nights at Freddy’s 2.

La lezione

Torniamo in Italia con La lezione, film diretto da Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Vede protagonista Elisabetta, una giovane e brillante avvocatessa di Trieste che ha appena ottenuto un clamoroso successo in tribunale difendendo e facendo assolvere un celebre professore universitario dall’accusa di violenza sessuale. Quando l’uomo, reintegrato nella società ma relegato ai margini dell’ateneo, le chiede di intentare una causa contro l’università, Elisabetta accetta. Ma qualcosa dentro di lei inizia a tormentarla. Nel momento in cui si ritrova nuovamente vicina a un uomo potente, accusato di abuso, il suo passato personale riaffiora con violenza. Strani segnali, inquietanti presenze e un crescente senso di minaccia insinuano in lei il sospetto che il suo ex compagno (Marlon Joubert), già condannato per stalking e ossessione nei suoi confronti, sia tornato a perseguitarla. Mentre la tensione cresce, il confine tra realtà e paranoia si fa sempre più sottile. Elisabetta si ritrova sola, in bilico tra il bisogno di scoprire la verità e il timore che la sua mente le stia giocando un brutto scherzo.

Disponibile dal 20 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La lezione.

Honey Don’t!

Da guardare a luglio su NOW e Sky anche Honey Don’t!, commedia nera diretta da Ethan Coen con Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans e Charlie Day. La giovane investigatrice privata Honey O’Donahue si ritrova invischiata in un caso che all’apparenza sembra solo l’ennesima morte accidentale. Quando il detective della omicidi Marty Metakawich la convoca, Honey riconosce subito il corpo: è Mia Novotny, una donna che l’aveva contattata poco prima di morire per chiederle aiuto. Decisa a scoprire la verità, comincia un’indagine che la conduce in un mondo oscuro con al centro il Tempio delle Quattro Vie, una setta religiosa guidata dal sinistro reverendo Drew Devlin, che sfrutta la sua chiesa come copertura per un traffico di droga. Mentre la rete si stringe e i cadaveri si moltiplicano, si scopre che l’uomo investito da un giovane spacciatore è il fidanzato di un altro cliente di Honey. Tra sparatorie, vendette, inseguimenti e rivelazioni, si sussegue un crescendo di colpi di scena che mette in crisi ogni certezza.

Disponibile dal 22 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Honey Don’t!.

L’infiltrata

Spostiamoci in Spagna con L’infiltrata, thriller ispirato alla vera storia di un’agente spagnola infiltrata nell’ETA. Quando Aranzazu, appena ventenne, accetta una missione ad alto rischio, si fa passare per una simpatizzante della sinistra nazionalista basca con lo pseudonimo di Arantxa Berradre Marín. Per otto lunghi anni, vive una doppia vita, costretta a tagliare ogni legame con la sua famiglia per non compromettere la copertura. La svolta della missione arriva quando l’ETA la contatta per usare il suo appartamento come base operativa. Il suo compito, che finora consisteva nel raccogliere informazioni, diventa drammaticamente più difficile: deve infatti convivere con due pericolosi membri del gruppo, Kepa Etxebarria e il più spietato Sergio Polo Cabases. Il rischio è altissimo, ma grazie al suo straordinario coraggio e alle informazioni che riesce a trasmettere al suo superiore, Ángel “El inhumano”, l’agente contribuisce in modo decisivo allo smantellamento del cosiddetto commando Donosti, una cellula dell’ETA.

Disponibile dal 26 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de L’infiltrata.

Ben – Rabbia animale

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di luglio 2026 lato film con Ben – Rabbia animale, horror diretto da Johannes Roberts. Segue la storia di Lucy (Johnny Sequoyah) di ritorno a casa per le vacanze alle Hawaii dalla sua famiglia: il padre non udente Adam, la sorella minore Erin e il loro insolito animale domestico, uno scimpanzé di nome Ben. Durante la sua assenza, Erin ha stretto un legame profondo con Ben e lo ha addestrato in lingua dei segni per poter comunicare con il padre. Quando Adam viene chiamato fuori città per lavoro, Lucy organizza una festa in piscina con le amiche Kate e Hannah e il fratello maggiore di Kate, Nick. Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato si trasforma rapidamente in un incubo. . Anche se inizialmente nessuno ci aveva fatto caso, lo scimpanzé aveva cominciato a manifestare comportamenti strani e inquietanti: a causa di una mangusta riuscita a entrare nella gabbia, Ben ha contratto la rabbia. Il docile animale si trasforma in una creatura aggressiva e letale e attacca violentemente i ragazzi. Intrappolati nella piscina, senza modo di comunicare con l’esterno e con poche risorse a disposizione, Lucy e i suoi amici devono unire le forze per sopravvivere, escogitando un piano per uscire, trovare aiuto e sfuggire alla furia dell’inaspettata minaccia mortale.

Disponibile dal 28 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ben – Rabbia animale.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Poker Face – stagione 2

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand da vedere a luglio lato serie TV con la seconda stagione di Poker Face, serie ideata da Rian Johnson con protagonista Natasha Lyonne (Orange is the new black). Segue Charlie Cale, impiegata come cameriera in un casinò che ha l’innata capacità di capire quando qualcuno sta mentendo. In seguito a una morte sospetta, il manager del casinò minaccia di ucciderla, così si dà alla fuga, ritrovandosi a viaggiare per gli Stati Uniti a bordo della sua Plymouth Barracuda vintage. Lungo la strada, Charlie incontra personaggi eccentrici e si ritrova coinvolta in strani crimini che non può fare a meno di risolvere. Nella seconda stagione, che porta la storia alla conclusione (niente terza stagione), Charlie prosegue nella sua fuga on the road, braccata dalla mafia delle Cinque Famiglie, e continua a sfruttare le sue capacità per risolvere nuovi casi.

Disponibile dal 3 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Poker Face.

Apples Never Fall – miniserie

Da non perdere questo mese Apples Never Fall, miniserie Peacock basata sul romanzo Mai fidarsi delle apparenze di Liane Moriarty. Due allenatori di tennis, Stan e Joy, vendono la loro scuola, la Delaneys Tennis Academy, e sono pronti per godersi la pensione. Quando Joy Delaney scompare improvvisamente, suo marito Stan è tra i possibili sospettati, poiché hanno avuto un alterco prima della sparizione. I loro quattro figli cercano di scoprire di più sul passato della loro madre e il motivo del suo allontanamento, portando alla luce oscuri segreti di famiglia.

Disponibile dal 14 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Apples Never Fall.

The Walking Dead – Dead City – stagione 3

Chiudiamo le novità NOW e Sky di luglio 2026 con l’attesa terza stagione di The Walking Dead – Dead City, quarto spin-off e primo sequel della serie The Walking Dead (basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman e Tony Moore) che vede protagonisti Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, ritrova due personaggi iconici del franchise originale: Maggie Greene, vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan Smith, ex leader dei Salvatori. Due vecchi nemici si ritrovano costretti a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. In questa terza stagione, la serie vede Maggie e Negan unire le forze per costruire la prima comunità prospera a Manhattan, ma il progetto viene minacciato dal caos crescente, dalle tensioni interne e dal ritorno di vecchie pericolose fazioni.

Disponibile dal 28 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Walking Dead – Dead City.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Venom (dal 4 al 5 luglio 2026), Tom Hanks (dal 6 al 10 luglio 2026), Christopher Nolan (dall’11 al 17 luglio 2026), Poirot (dal 18 al 20 luglio 2026), Transformers (dal 21 al 24 luglio 2026) e Western (dal 25 al 31 luglio 2026). Con Sky Collection abbiamo inoltre tutte e otto le stagioni di Outlander (dal 12 al 19 luglio 2026) e le dieci stagioni di Friends (dal 20 al 29 luglio 2026).

Ecco cos’altro c’è da guardare a luglio 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Monsieur Aznavour – 1° luglio 2026

Diana – Destino di una principessa (documentario) – 1° luglio 2026

Ray Donovan (stagione 2) – 1° luglio 2026

Destination X: Scopri la meta (reality) – 2 luglio 2026

Billy the Kid (stagione 2) – 2 luglio 2026

Un uragano all’improvviso – 3 luglio 2026

SpongeBob – Un’avventura da pirati – 4 luglio 2026

Anemone – 5 luglio 2026

Memory – Trappole della mente – 6 luglio 2026

Shelter – 7 luglio 2026

RDS Summer Festival – 11 e 18 luglio 2026

Delitti in Paradiso (stagione 13) – 13 luglio 2026

Ray Donovan (stagione 3) – 17 luglio 2026

Artemis – Verso la Luna e oltre (documentario) – 20 luglio 2026

Amy Winehouse – Anima ribelle – 22 luglio 2026

E poi si vede – 23 luglio 2026

Kiss Kiss Festival – 25 luglio 2026, 21:30

Law & Order – I due volti della giustizia (stagione 25) – 26 luglio 2026

Andy Warhol – American Dream (documentario) – 26 luglio 2026

L’ultima regina – Firebrand – 27 luglio 2026

Nazzi racconta: Luca Sacchi – 27 e 28 luglio 2026

Gli occhi degli altri – 30 luglio 2026

Einstein & Hawking – I segreti dell’universo (documentario) – 30 luglio 2026

House of the Dragon (nuovi episodi stagione 3) – ogni lunedì

Quattro matrimoni (nuovi episodi) – ogni domenica

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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