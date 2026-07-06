Cosa vedere tra le novità Disney+ di luglio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di sei anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a luglio 2026, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

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Cosa guardare su Disney+ a luglio 2026

Film in uscita su Disney Plus

Finché morte non ci separi 2 (original)

Apriamo le novità Disney+ di luglio 2026 da vedere con Finché morte non ci separi 2, film originale Searchlight Pictures e sequel della pellicola del 2019. Poco dopo essere sopravvissuta a un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D’Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono e chi vincerà governerà su tutto. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Disponibile in streaming dal 2 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Finché morte non ci separi 2.

Descendants: Wicked Wonderland (original)

Da non perdere questo mese Descendants: Wicked Wonderland, nuovo capitolo della popolare saga fantasy. Dopo aver cambiato con successo il corso della storia impedendo alla Regina di Cuori di diventare cattiva e aver salvato Cenerentola, tutto sembra andare a meraviglia per Red e Chloe, ma non sanno che cambiare il passato comporta conseguenze inaspettate. Quando l’ex amico di Red, il cappellaio Maddox, emerge come nuovo cattivo e rapisce la Regina di Cuori, Red e Chloe devono tornare indietro attraverso la tana del coniglio e allearsi con Pink, la nuova sorella di Red, Luis, il figlio di Luisa Madrigal, e con una banda di cattivi guidata da Max, il figlio di Maddox, per salvare la Regina e Wonderland.

Disponibile in streaming dal 17 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Descendants: Wicked Wonderland.

Il Diavolo Veste Prada 2 (original)

A tre mesi dall’uscita nei cinema arriva in streaming su Disney+ Il Diavolo Veste Prada 2, sequel dell’iconico film del 2006. Vent’anni dopo aver lasciato Runway, Andy Sachs (Anne Hathaway), diventata nel frattempo un’affermata giornalista, viene improvvisamente licenziata insieme a tutta la sua redazione nel bel mezzo di una serata di gala in cui avrebbe dovuto ritirare un premio. La donna torna quindi a Runway come nuova features editor e ritrova il suo temibile ex capo, Miranda (Meryl Streep), alle prese con alcune minacce che incombono sul suo impero dell’editoria. Nigel (Stanley Tucci) le spiega che la rivista è costretta a inseguire il clickbait digitale, mentre Miranda ha dovuto moderare la sua storica severità a causa delle pressioni delle risorse umane. Le tensioni aumentano ulteriormente quando Miranda deve trattare con Dior, dove Emily (Emily Blunt) lavora ora come brand manager, riaprendo vecchi rancori. Tra lo scontro generazionale, la crisi del settore e le sfide personali del presente, Miranda e Andy si trovano costrette a ridefinire i loro ruoli di donne di potere. Volti familiari e nuovi personaggi si uniscono alla sfilata in questo nuovo capitolo elegante e raffinato. Il sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione vede il ritorno di tutto il cast principale. Il film è diretto David Frankel.

Disponibile in streaming dal 29 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Diavolo Veste Prada 2.

Serie TV da vedere su Disney+

X-Men ’97 – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di luglio 2026 lato serie TV con la seconda stagione di X-Men ’97, serie originale Marvel Animation. La serie prosegue con l’eroica squadra di mutanti degli X-Men, divisa e dispersa in diverse epoche temporali, mentre lotta per trovare la via del ritorno a casa. Nel frattempo, negli anni ’90, nemici sospetti e nuove forme di intolleranza nei confronti dei mutanti stanno prendendo piede sulla scia dell’assenza degli X-Men.

Disponibile in streaming dal 1° luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di X-Men ’97.

The Simpsons: Simpsley (episodio speciale)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma un nuovo episodio speciale dei Simpson. Dopo Extreme Makeover: Homer Edition del mese scorso, arriva The Simpsons: Simpsley, uno speciale in stile noir ispirato a Il talento di Mr. Ripley. Racconta cosa accade quando la truffatrice squattrinata Marge viene mandata in Italia per convincere il ricco Seymour Skinner a tornare a casa. La donna viene attirata dai vantaggi del suo stile di vita agiato, ma c’è un problema: il suo appiccicoso e ottuso ospite, Homer Simpsley. Una nuova avventura ricca di inganni, bugie e atmosfere noir che stravolge le classiche dinamiche dell’amata serie animata.

Disponibile in streaming dal 3 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Simpsons: Simpsley.

Quell’uragano di figlia – stagione 2

Dopo Quell’uragano di papà e L’uomo di casa, Tim Allen è tornato sul “piccolo” schermo con una nuova sitcom, Quell’uragano di figlia (Shifting Gears il titolo originale), giunta ora alla seconda stagione. La serie vede Allen affiancato da Kat Dennings (2 Broke Girls). Il vedovo Matt è il testardo proprietario della Parker Customs, un’officina che restaura auto d’epoca. Quando sua figlia Riley e i suoi figli adolescenti si trasferiscono a casa sua, il vero restauro ha inizio. Crescendo, Riley si è spesso scontrata con suo padre, finché non ha deciso di andarsene per sposare il ragazzo che lui odiava. Ma, ora che ha divorziato, è costretta a tornare nella casa di famiglia, sperando che lei e suo padre riescano questa volta a far funzionare le cose. Nel cast anche Seann William Scott, Maxwell Simkins, Barrett Margolis, Daryl Mitchell e Jenna Elfman.

Disponibile in streaming dall’8 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Quell’uragano di figlia.

R. J. Decker (original)

Proseguiamo con R. J. Decker, nuova serie originale che racconta di un fotoreporter caduto in disgrazia ed ex detenuto che ricomincia da zero come investigatore privato nel mondo vivace ma pieno di criminalità del Sud della Florida. La serie lo vede alle prese con casi che spaziano dal leggermente strano al decisamente bizzarro, con l’aiuto della sua ex compagna, giornalista, della moglie di lei, ispettrice di polizia, e di una nuova e misteriosa benefattrice: una donna del suo passato che potrebbe rivelarsi la sua più grande alleata o il suo biglietto di sola andata per tornare in prigione.

Disponibile in streaming dal 14 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di R. J. Decker.

Pompei: fuori dal tempo con Tom Hiddleston (National Geographic)

Cambiamo completamente genere con Pompei: fuori dal tempo con Tom Hiddleston. Quest’ultimo torna a collaborare con Kevin R. Wright con una fusione tra drama cinematografico scripted e documentario investigativo, che trasporta il pubblico nell’antica città romana nelle ore precedenti e durante l’eruzione del Vesuvio. Guidato da un team di archeologi, storici, geologi ed esperti di catastrofi, Hiddleston porta alla luce prove straordinarie – e le storie di persone reali che mettono in discussione le convinzioni radicate su Pompei e le sue ultime ore – rivelando, non da ultimo, che molti di coloro che furono travolti dal disastro ebbero la possibilità di sopravvivere. Unendo scoperte archeologiche all’avanguardia, analisi di esperti e una narrazione profondamente personale, la serie ridefinisce la vicenda di Pompei non come una storia di distruzione, ma come un dramma umano di resilienza, sacrificio e sopravvivenza, rivelando le vite, le scelte e i destini di coloro che vivevano all’ombra del Vesuvio.

Disponibile in streaming dal 23 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pompei: fuori dal tempo con Tom Hiddleston.

Furious (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di luglio con Furious, serie ideata da Elizabeth Meriwether, che ne è anche produttrice esecutiva. Segue le vicende di Alice Black (Emmy Rossum), un’agente dell’FBI alla ricerca di una serial killer misteriosa e scaltra. Entrambe percorrono la propria strada verso la giustizia, ma quando le loro vite iniziano a intrecciarsi, il confine tra giusto e sbagliato comincia a sfumare. I primi tre episodi arrivano insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 27 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Furious.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e non solo. Abbiamo diversi film di Spider-Man (con Andrew Garfield, Tom Holland e una delle apprezzate pellicole d’animazione), due stagioni di una nuova serie ideata dal rapper e comico Dave Burd (noto come “Lil Dicky”) insieme a Jeff Schaffer, ma anche documentari, docuserie, true crime e così via. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Dirty Dancing – 1° luglio 2026

The Amazing Spider-Man – 1° luglio 2026

The Amazing Spider-Man 2 – 1° luglio 2026

Spider-Man: Homecoming – 1° luglio 2026

Spider-Man: Far From Home – 1° luglio 2026

Spider-Man: No Way Home – 1° luglio 2026

Spider-Man: Un nuovo universo – 1° luglio 2026

Guerrieri – La regola dell’equilibrio – 1° luglio 2026

Dave (stagioni 1-2) – 1° luglio 2026

– 1° luglio 2026 Abandonados (stagione 1, v.o.) – 1° luglio 2026

Flex X Cop (stagione 1, v.o.) – 1° luglio 2026

Would You Marry Me? (stagione 1, v.o.) – 1° luglio 2026

Magicampers (stagione 1) – 1° luglio 2026

Sofia la Principessa: Magia Reale (stagione 1) – 1° luglio 2026

Paper & Glue (documentario) – 1° luglio 2026

The Sparks Brothers (documentario) – 1° luglio 2026

Sir Alex Ferguson: Never Give In (documentario) – 1° luglio 2026

Undead Unluck (stagione 1, v.o.) – 2 luglio 2026

The Husband (v.0.) – 4 luglio 2026

(v.0.) – 4 luglio 2026 Bertie Gregory: a tu per tu con gli squali martello (speciale, v.o.) – 5 luglio 2026

Squatters: Get the F*** Out of My House (docuserie) – 8 luglio 2026

Tracker (finale stagione 3) – 14 luglio 2026

– 14 luglio 2026 The Cult of NatureBoy (miniserie) – 15 luglio 2026

King of the Hill (stagione 15) – 20 luglio 2026

– 20 luglio 2026 Will Trent (nuovi episodi stagione 4) – ogni mercoledì

9-1-1 (nuovi episodi stagione 9) – ogni mercoledì

9-1-1 Nashville (nuovi episodi) – ogni mercoledì

King & Prince: Out Meet-Up in LA (nuovi episodi, v.o.)

Criminal Minds (nuovi episodi stagione 19)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Da qualche anno Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

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Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a luglio 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?