Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi dispositivi più popolari a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere lo smartwatch Amazfit Balance 2 e il fitness tracker Amazfit Helio Strap.

I due dispositivi, lanciati in contemporanea a giugno 2025, ricevono svariate e importanti ottimizzazioni (soprattutto per quanto concerne lo smartwatch); sul fitness tracker arriva anche una novità vera e propria. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit Balance 2 si aggiorna: arrivano tante ottimizzazioni

Come anticipato in apertura, Amazfit Balance 2 torna ad aggiornarsi a una decina di giorni dal precedente aggiornamento (versione 3.54.2.1), utile perché aveva introdotto la funzione HybridCharge e altre novità che avvicinavano l’esperienza utente a quella offerta dal più recente Balance 3.

Nelle ultime ore è partita la distribuzione (almeno dalla Russia) della nuova versione 3.54.4.2 del software: pur configurandosi come aggiornamento minore (o almeno così suggerisce la numerazione), questo aggiornamento è pensato per portare sullo smartwatch una lunga serie di ottimizzazioni.

L’algoritmo della VO2 max è stato modificato per migliorare la precisione e integra ora un processo di calibrazione che continuerà ad affinare il tutto con i nuovi dati registrati post-aggiornamento. Zepp Flow diventa più utile con alcune modifiche. Migliorano anche l’esperienza di navigazione con le mappe, le funzionalità per i golfisti e l’algoritmo per l’altitudine. Non vi è ancora traccia di Zepp OS 6.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog parziale dell’aggiornamento alla versione 3.54.4.2 per Amazfit Balance 2, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via Reddit).

[Ottimizzazioni] Algoritmo VO2 max ottimizzato: Migliorata la precisione del VO2 max. Dopo l’aggiornamento, i risultati del VO2 max verranno gradualmente calibrati in base ai nuovi dati di allenamento.

Esperienza Zepp Flow ottimizzata: Supporta un controllo del volume più flessibile, fornisce un feedback vocale più tempestivo e migliora l’esperienza dei promemoria di notifica e delle impostazioni correlate. Ampliato l’ambito dell’interazione vocale, supportando le query per le informazioni relative a HybridCharge, nonché l’accesso vocale rapido a più modalità di allenamento, app di sistema e funzioni utilizzate di frequente.

Esperienza di navigazione della mappa ottimizzata: Dopo aver aperto il menu della traccia della mappa durante un allenamento, è possibile accedere rapidamente a questa funzione tramite la voce di navigazione appena aggiunta.

Funzionalità golf ottimizzate: Differenziata la copia del promemoria di completamento per i download dei dati del campo da golf e i download della mappa del terreno e regolata la logica di cambio buca per migliorare l’esperienza sul campo.

Algoritmo di altitudine ottimizzato: Migliorata la stabilità dei dati di altitudine durante gli allenamenti all’aperto, riducendo le fluttuazioni anomale nella salita e discesa accumulate.

C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Helio Strap

Oltre all’aggiornamento per Amazfit Balance 2, è in distribuzione un nuovo aggiornamento software per Amazfit Helio Strap, un vero e proprio fitness tracker che può sostanzialmente essere visto come un Balance 2 che ha rinunciato a tutte quelle componenti da “smartwatch” (display, altoparlanti, microfono, tanto per citarne alcune).

Il nuovo aggiornamento arriva tramite un pacchetto da 3,68 MB che porta la versione del software alla 3.20.0.1 (dalla precedente versione 3.18.0.1 distribuita a giugno 2026) e aggiunge il supporto a tre nuove modalità di allenamento ibrido, oltre alla solita risoluzione di bug e problemi noti.

Zepp Health rilascia ormai abitualmente gli aggiornamenti a scaglioni, regione per regione e anche questo nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione graduale: pertanto, non preoccupatevi nel caso in cui non lo abbiate ancora ricevuto sul vostro dispositivo.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dallo screenshot condiviso che trovate poco sotto (via Reddit) dell’aggiornamento alla versione 3.20.0.1 per Amazfit Helio Strap.

Benvenuti alla nuova versione di sistema dell’Helio Strap! Novità di questa versione: Aggiunte tre modalità di allenamento: Simulazione HYROX, Allenamento HYROX e Allenamento Ibrido. Risolti altri problemi noti.

Come aggiornare Amazfit Balance 2 ed Helio Strap

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).