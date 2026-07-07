599€ per un iPad Air con chip M4 è un prezzo che merita attenzione: si parla di uno sconto di 230€ rispetto al prezzo di partenza su MediaWorld, ovvero quasi il 28% in meno. Considerando che il listino ufficiale Apple in Italia parte da 669€, trovarlo a questo livello su Amazon è decisamente una proposta interessante per chi stava valutando l’acquisto. Analizziamo cosa si porta a casa.

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Apple iPad Air 11” (M4): potenza da MacBook in un tablet da 460 grammi

Il cuore di questo tablet è il chip M4, lo stesso silicio presente sui MacBook Air attuali. Otto core CPU, nove core GPU e 12 GB di memoria unificata (con banda di 120 GB/s) garantiscono prestazioni che si collocano ben al di sopra di quanto ci si aspetterebbe da un tablet di questa fascia. Rispetto al modello con M1, le prestazioni CPU crescono di 2,3 volte, mentre il rendering 3D con ray tracing è oltre quattro volte più veloce. Il Neural Engine a 16 core, tre volte più rapido rispetto a M1, gestisce in locale i modelli richiesti da Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale integrato che aiuta a scrivere, riassumere e portare a termine compiti quotidiani con protezioni avanzate della privacy.

Dal punto di vista della connettività, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread sono gestiti dal nuovo chip di rete interno N1, progettato direttamente da Apple per garantire affidabilità e velocità superiori. La porta USB-C permette di collegare display esterni, unità di archiviazione e periferiche.

Il display Liquid Retina da 11 pollici offre una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, con supporto True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso: colori fedeli e leggibilità elevata anche in ambienti luminosi. Il sistema operativo è iPadOS 26, con il nuovo design Liquid Glass e una gestione delle finestre completamente ridisegnata.

Le fotocamere includono un sensore posteriore grandangolo da 12 MP con registrazione video 4K e una fotocamera frontale orizzontale da 12 MP con Center Stage, la funzione che mantiene automaticamente il soggetto al centro dell’inquadratura durante le videochiamate. La batteria assicura un’intera giornata di utilizzo, con un peso complessivo di soli 460 g e uno spessore di 6,1 mm.

Specifiche principali in sintesi:

Chip: Apple M4 (CPU 8 core, GPU 9 core)

Apple M4 (CPU 8 core, GPU 9 core) RAM: 12 GB memoria unificata

12 GB memoria unificata Storage: 128 GB

128 GB Display: Liquid Retina 11”, 2360×1640 px, True Tone, P3

Liquid Retina 11”, 2360×1640 px, True Tone, P3 Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, USB-C

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, USB-C Fotocamere: 12 MP posteriore (4K), 12 MP frontale Center Stage

12 MP posteriore (4K), 12 MP frontale Center Stage OS: iPadOS 26

iPadOS 26 Peso: 460 g

Da tenere in considerazione che Apple Pencil Pro (149€), Apple Pencil USB-C (89€) e Magic Keyboard per 11” (329€) sono venduti separatamente.

Sconto di 230€ su Amazon: i dettagli dell’offerta

Su Amazon.it il modello Apple iPad Air 11” (M4) da 128 GB in colorazione Grigio siderale, versione Wi-Fi, si trova a 599€ rispetto al prezzo di riferimento di 829€ su MediaWorld, con un risparmio di 230€ pari a circa il 28% di sconto. Va ricordato che il listino ufficiale Apple Italia è fissato a 669€, quindi anche rispetto a quello il prezzo Amazon risulta conveniente. L’offerta include la spedizione gratuita e la disponibilità è immediata, ma i prezzi su Amazon possono variare rapidamente.

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