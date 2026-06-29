Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di luglio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese estivo, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a luglio 2026 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa guardare su Netflix a luglio 2026

Film in uscita su Netflix

Enola Holmes 3 (original)

Apriamo le novità Netflix di luglio 2026 da non perdere con Enola Holmes 3, terzo capitolo della popolare serie di film con protagonista Millie Bobby Brown nei panni della sorella del celebre Sherlock Holmes. Questa volta la giovane si reca a Malta, dove i suoi sogni personali e professionali si scontrano nel caso più complicato e insidioso che abbia mai affrontato finora. Nel cast anche Henry Cavill, Louis Partridge, Himesh Patel, Helena Bonham Carter, Sharon Duncan-Brewster e Jason Watkins. La pellicola è tratta da uno dei romanzi gialli della saga The Enola Holmes Mysteries, scritta da Nancy Springer.

Disponibile in streaming dal 1° luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Enola Holmes 3.

Heartstopper Forever (original)

Proseguiamo coi film da vedere questo mese con Heartstopper Forever, film diretto da Wash Westmoreland che va a concludere la serie. Nick e Charlie sono inseparabili, ma quando Nick si prepara ad andare all’università e Charlie scopre una nuova indipendenza a scuola, la realtà di una relazione a distanza comincia a pesare su di loro. I dubbi prendono il sopravvento e il loro rapporto affronta la sfida più grande di sempre. Nel frattempo anche i loro amici vivono gli alti e bassi dell’amore e dell’amicizia, affrontando le sfide dolceamare della crescita e dell’andare avanti. Il primo amore può davvero durare per sempre?

Disponibile in streaming dal 17 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Heartstopper Forever.

72 Hours (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di luglio 2026 lato film con 72 Hours, commedia diretta da Tim Story con protagonista Kevin Hart. Dopo essere stato aggiunto per sbaglio a una chat di gruppo, un dirigente quarantenne spera di salvare la sua carriera in crisi unendosi a un gruppo di ventenni per un folle addio al celibato di tre giorni a Miami.

Disponibile in streaming dal 24 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 72 Hours.

Serie TV da vedere su Netflix

Estate ’36 (original)

Passiamo alle novità Netflix da guardare a luglio lato serie TV con Estate ’36, miniserie storica francese in sei episodi con Julie de Bona, Sofia Essaïdi e Nolwenn Leroy. Nizza, 1936. Mentre i lavoratori si godono le prime ferie pagate, quattro donne molto diverse tra loro si ritrovano coinvolte nell’omicidio di un procuratore all’hotel Riviera. Arriva in streaming e a livello internazionale dopo il successo del passaggio sulla rete francese TF1.

Disponibile in streaming dal 1° luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Estate ’36.

Human Vapor (original)

Un team di ideatori giapponesi e coreani unisce le forze per rivisitare il leggendario film con effetti speciali di Toho con una storia completamente originale di Human Vapor, un essere misterioso e amorfo che sta per sconvolgere il mondo. Quando un commentatore si gonfia ed esplode in diretta televisiva in un inconcepibile crimine senza precedenti, il mondo intero resta scioccato. Il responsabile di questo orribile omicidio è un uomo che sembra essere svanito nel nulla: Human Vapor. Nessuno riesce a svelare la vera identità di questo enigmatico personaggio, che continua ad annunciare e a eseguire una serie di omicidi mirati sfuggendo a ogni tentativo di identificazione o cattura e seminando sempre più terrore in tutta la nazione con ogni attacco inspiegabile. Una serie innovativa sceneggiata e prodotta da Yeon Sang-ho, ideatore di successi mondiali come Train to Busan, Hellbound e Kiseiju – La zona grigia. Nel cast corale troviamo Shun Oguri nel ruolo del detective che dà la caccia a Human Vapor, affiancato da Yu Aoi, Suzu Hirose, Kento Hayashi e Yutaka Takenouchi.

Disponibile in streaming dal 2 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Human Vapor.

Nuova Scena 3 – La Finale (original)

Gli appassionati non possono perdersi la finale della terza stagione di Nuova Scena, popolare rap show con Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè alla ricerca dei nuovi talenti del rap italiano. I primi quattro episodi hanno visto i giudici riunirsi per le audition, ascoltare le nuove promesse della scena a Bologna, Lugano e Milano, affiancati da alcuni colleghi come Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro. Le sfide si sono fatte sempre più intense, fino ad arrivare ad alzare ulteriormente il livello della gara con i featuring della semifinale. Solo i migliori di questa edizione hanno accesso alla finale, nella quale gli artisti si sfidano per l’ultima volta: uno solo potrà ottenere il premio di 100.000 euro. Appuntamento per le 21:00 del 6 luglio per la diretta streaming.

Disponibile in streaming dalle 21:00 del 6 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Nuova Scena.

La Casa nella Prateria (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma La Casa nella Prateria, attesissimo reboot della popolare e iconica serie degli anni ’70. In parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini dell’Ovest americano, questo nuovo adattamento degli iconici libri semi autobiografici di Laura Ingalls Wilder offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi delle persone che hanno dato vita alla conquista del West. Laura Ingalls (interpretata da Alice Halsey) è una bambina perspicace, tenera, volitiva e ribelle. La posta in gioco è alta per chi come lei sta crescendo nel 19° secolo: piccoli piaceri e futili litigi tra fratelli si mescolano a vere e proprie prove di sopravvivenza e coraggio. Laura è curiosa, ottimista e impavida come suo padre, Charles (Luke Bracey), ed è intraprendente, laboriosa e onesta come sua madre, Caroline (Crosby Fitzgerald). Il classico padre premuroso, Charles è un agricoltore, un cacciatore di pelli, un falegname e un artista. Caroline, perdutamente innamorata di suo marito, ha un lato giocoso e romantico, ma alla fine è lei a tenere unita la famiglia. Ha rinunciato alla carriera di insegnante per dedicarsi a essa, ma il suo desiderio di indipendenza non l’ha mai abbandonata del tutto. La famiglia Ingalls include anche la figlia maggiore Mary (Skywalker Hughes), che a differenza di Laura non si sente a suo agio nella natura.

Disponibile in streaming dal 9 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Casa nella Prateria.

The Hawk (original)

Proseguiamo con The Hawk, nuova serie comedy con protagonista Will Ferrell che segue una leggenda del golf non più ai fasti di un tempo. Lonnie Hawkins, il golfista numero uno del 2004, fatica a ritrovare la magia di un tempo nella seconda metà della sua carriera. Il corpo gli dice che è ora di ritirarsi, ma il suo cuore crede che non sia ancora finita. L’ex moglie e il figlio Lance, il nuovo ragazzo d’oro del golf, pensano che abbia chiuso. Ma con un altro torneo da vincere per completare il Grande Slam del golf, Lonnie non vuole arrendersi ed è convinto di essere a un passo dal più grande ritorno nella storia del golf.

Disponibile in streaming dal 16 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Hawk.

The East Palace (original)

Cambiamo completamente genere con The East Palace, serie coreana con Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo e Cho Seung-woo che unisce thriller, horror, mistero e fantasy. Ambientata nella Corea medievale, racconta la storia di Gu-cheon, un uomo che può addentrarsi nel mondo degli spiriti, e di Saeng-gang, una dama di corte con un segreto. Quando il principe ereditario viene trovato morto in uno stagno, una voce agghiacciante paralizza il palazzo: lo spirito dello stagno è tornato per sterminare la stirpe del re. Il re non crede alle teorie sovrannaturali dietro gli omicidi e li considera una semplice cospirazione, finché il suo ultimo figlio rimasto, il principe Yeongan, non crolla a terra. Sconvolto, convoca segretamente Gu-cheon, l’unico in grado di attraversare il Regno di Gwi e sconfiggere gli spiriti. Per assicurarsi la sua lealtà, lo affianca a Saeng-gang, una dama di corte nata con il dono di udire gli spiriti. Gu-cheon intraprende una missione di vita o di morte per distruggere lo spirito e spezzare la maledizione.

Disponibile in streaming dal 17 luglio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The East Palace.

La mappa dei desideri (original)

Da non perdere questo luglio su Netflix anche La mappa dei desideri, nuova serie che porta sul piccolo schermo una della storie più amate della narrativa spagnola contemporanea. Parliamo infatti di una miniserie in sei episodi tratta dall’omonimo bestseller di Alice Kellen. Segue Greta, una ragazza che ha basato la propria vita sul prendersi cura della sorella Lucy, malata di leucemia. Per anni ha costruito la sua identità intorno a questa missione, e quando la sorella muore, il mondo di Greta va in frantumi. Prima di andarsene, Lucy ha lasciato per lei un regalo fuori dal comune: una mappa dei desideri, ossia una serie di indizi e sfide pensati per aiutarla ad attraversare il lutto e trovare la sua strada. Il primo passo è quello di rintracciare un ragazzo misterioso.

Disponibile in streaming dal 17 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La mappa dei desideri.

Ransom Canyon – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di luglio 2026 da vedere con la seconda stagione di Ransom Canyon, toccante serie drammatica ambientata tra i panorami mozzafiato del Texas Hill Country che segue le vite intrecciate di famiglie radicate da tempo in una cittadina dove i vicini sanno tutto di tutti. La seconda stagione riprende sei mesi dopo gli eventi della prima: l’allevatore Staten Kirkland (Josh Duhamel) è impegnato a riottenere ciò che gli spetta dopo essere stato spodestato come fiduciario del Double K Ranch di famiglia, mentre la musicista Quinn O’Grady (Minka Kelly) deve decidere se il suo cuore appartiene davvero alla piccola città da cui un tempo cercava di fuggire o al ritmo frenetico di New York. Sono amanti sfortunati o destinati a stare insieme?

Disponibile in streaming dal 23 luglio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Ransom Canyon.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Troviamo quasi tutti i film della saga di Fast & Furious (dal primo all’ottavo capitolo, con l’aggiunta dello spin-off Hobbs & Shaw), le quattro stagioni di Heroes e tanti altri contenuti, originali e non. Tra film, serie TV, docuserie, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a luglio:

Succede anche nelle migliori famiglie – 1° luglio 2026

La coda del diavolo – 1° luglio 2026

Worst Neighbor Ever – Vicini letali (docuserie, original) – 1° luglio 2026

Super Subbu (stagione 1, original) – 2 luglio 2026

Michelle Buteau: Survival of the thickest (stagione 3, original) – 2 luglio 2026

Fast and Furious – 3 luglio 2026

2 Fast 2 Furious – 3 luglio 2026

The Fast and the Furious – Tokyo Drift – 3 luglio 2026

Fast & Furious – Solo parti originali – 3 luglio 2026

Fast & Furious 5 – 3 luglio 2026

Fast & Furious 6 – 3 luglio 2026

Fast & Furious 7 – 3 luglio 2026

Fast & Furious 8 – 3 luglio 2026

Fast & Furious – Hobbs & Shaw – 3 luglio 2026

Heroes (stagioni 1-4) – 4 luglio 2026

Sparks of Tomorrow (stagione 1, anime, original) – 5 luglio 2026

Nulla da perdere (original) – 8 luglio 2026

I’m Not Afraid (stagione 1, original) – 8 luglio 2026

Thunder 3 (stagione 1, anime, original) – 9 luglio 2026

Miguel Ángel Blanco: le 48 ore che hanno cambiato la Spagna (documentario, original) – 10 luglio 2026

Costa Concordia: incubo in mare (documentario, original) – 10 luglio 2026

Hot Ones: Extra Heat (stagione 1, original) – 13 luglio 2026

Quarterback (stagione 3, original) – 14 luglio 2026

23.000 vite (original) – 17 luglio 2026

Desire (original) – 17 luglio 2026

WWE: La storia dietro le quinte (stagione 3, original) – 21 luglio 2026

A Toxic Love Story: il caso Michelle Hadley (documentario, original) – 22 luglio 2026

Los Creyentes – Oltre la verità (original) – 24 luglio 2026

La bomba sul volo Pan Am 103 (stagione 1, original) – 30 luglio 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a luglio 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.