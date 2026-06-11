Con la presentazione di macOS 27 Golden Gate durante la WWDC 2026, Apple ha introdotto numerose novità software che saranno disponibili per gli utenti Mac nel corso dei prossimi mesi; tuttavia, oltre alle funzionalità ufficialmente annunciate, alcuni osservatori particolarmente attenti hanno individuato una serie di dettagli che sembrano puntare verso un prodotto ancora non annunciato: il vociferato MacBook Ultra.

Da tempo si rincorrono indiscrezioni su un nuovo portatile premium destinato a collocarsi al di sopra della gamma MacBook Pro, un dispositivo che, secondo i rumor più insistenti, dovrebbe debuttare nel corso del 2027 portando con sé alcune novità finora considerate impensabili per un computer portatile Apple, come un display touchscreen e persino la presenza della Dynamic Island.

Sebbene l’azienda di Cupertino non abbia confermato nulla in merito, macOS 27 sembra contenere diversi riferimenti che potrebbero anticipare la direzione intrapresa dai futuri Mac.

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macOS 27 potrebbe nascondere indizi sul futuro MacBook Ultra

Uno degli indizi più interessanti riguarda Sidecar, la funzionalità che consente di utilizzare un iPad come schermo secondario del Mac. Con macOS 27, Apple ha introdotto il supporto diretto all’interazione touch quando si utilizza Sidecar, permettendo agli utenti di toccare elementi dell’interfaccia di macOS direttamente con le dita sul display dell’iPad.

Si tratta di una novità apparentemente marginale ma che assume un significato diverso se inserita nel contesto delle indiscrezioni relative a un futuro MacBook dotato di schermo tattile, per anni Apple ha sostenuto che touchscreen e Mac fossero due mondi separati, preferendo affidare l’interazione a touchpad, tastiera e mouse; l’introduzione di un supporto touch più avanzato potrebbe quindi rappresentare un primo passo verso un cambiamento di filosofia.

Un ulteriore elemento arriva dalla nuova funzione di aggiornamento tramite trascinamento verso il basso, il classico pull-to-refresh già ben conosciuto dagli utenti iPhone e iPad. In macOS 27 questa modalità di interazione arriva in applicazioni come Safari, Mail, News, Podcast e Calendario, consentendo di aggiornare i contenuti con un semplice gesto sul touchpad.

Anche in questo caso si tratta di una funzionalità che appare particolarmente naturale in un contesto touchscreen e che potrebbe essere stata sviluppata pensando a futuri dispositivi in grado di essere controllati direttamente tramite il display.

Il terzo indizio individuato riguarda invece la nuova esperienza Cerca o chiedi, basata sull’evoluzione di Siri e integrata direttamente in Spotlight. L’interfaccia scelta da Apple presenta una forma allungata e arrotondata, molto simile a una pillola scura; secondo alcune interpretazioni, il design adottato potrebbe adattarsi perfettamente a un futuro schermo dotato di Dynamic Island, andando addirittura a integrarsi visivamente con essa quando richiamata.

Qualora le indiscrezioni si rivelassero corrette, Apple potrebbe posizionare questo elemento nella parte superiore del display del futuro MacBook Ultra, creando un’esperienza visiva coerente con quella già vista sugli iPhone più recenti.

Le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi descrivono il MacBook Ultra come un nuovo portatile di fascia altissima destinato ai professionisti più esigenti, tra le caratteristiche più frequentemente citate figurano un pannello OLED, un design ancora più sottile rispetto agli attuali MacBook Pro, il supporto al touchscreen, la presenza della Dynamic Island e l’utilizzo dei futuri chip Apple Silicon M6 Pro e M6 Max.

Naturalmente, al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Apple e molti dettagli potrebbero cambiare prima dell’eventuale lancio. Tuttavia, la presenza di alcune novità software all’interno di macOS 27 sta alimentando ulteriormente le speculazioni, soprattutto perché sembrano preparare il terreno a modalità di interazione che finora non hanno mai trovato spazio nell’ecosistema Mac.

Per il momento gli utenti dovranno dunque pazientare ancora un po’, macOS 27 Golden Gate è disponibile in beta per gli sviluppatori, mentre la beta pubblica arriverà nel mese di luglio e il rilascio stabile è atteso per settembre. Se davvero Apple sta lavorando a un MacBook Ultra, il 2027 potrebbe essere l’anno in cui assisteremo a uno dei cambiamenti più significativi nella storia recente dei portatili della mela morsicata.