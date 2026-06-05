Da ormai diverso tempo (mesi, se non addirittura anni) si discute del nuovo, presunto modello di MacBook Ultra dotato di schermo OLED. Un passo indubbiamente significativo rispetto ai modelli di MacBook attuali, che montano al loro interno un display LCD. Secondo le ultime voci di corridoio, in particolare, il lancio del nuovo MacBook Ultra OLED potrebbe avvenire prima del previsto, contravvenendo ai precedenti leak che suggerivano debutto molto più in avanti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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MacBook Ultra con schermo OLED: lancio in arrivo?

Secondo un report di Omdia, il nuovo MacBook Ultra con schermo OLED potrebbe debuttare ben prima rispetto a quanto originariamente preventivato: il modello sarebbe infatti previsto nel corso del terzo trimestre del 2026, andando dunque controcorrente rispetto ai precedenti leak, che suggerivano un lancio durante i primi mesi del 2027.

Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, qualsiasi mese a partire da luglio potrebbe essere valido, anche se ipotizziamo un più probabile lancio nel mese di settembre, o giù di lì, in linea con il lancio di altri dispositivi Apple (come per esempio gli iPhone o gli Apple Watch). In definitiva, i rumor in merito alla sua ipotetica finestra di lancio sono innegabilmente numerosi, e spesso contraddittori tra di loro: alcuni puntano all’anno corrente, altri sono già indirizzati al 2027. Trovare un “filo comune” e concorde, dunque, è estremamente complesso.

Secondo alcune ricostruzioni, al momento la divisione di Samsung Display sarebbe al lavoro su pannelli rispettivamente da 14,3 e 16,3 pollici di diagonale, che faranno uso di una tecnologia OLED ibrida, frutto della fusione tra i display TFT e i tandem OLED.

Come al solito vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute pinze, trattandosi di un’indiscrezione non ancora confermata (o smentita) ufficialmente dalla compagnia di Cupertino. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti da parte di Apple, che arriveranno verosimilmente nel corso dei prossimi mesi.