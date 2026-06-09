Tra le numerose novità annunciate da Apple nel corso della WWDC 2026 ce ne sono alcune che riguardano direttamente la smart home e, più nello specifico, l’app Casa e il servizio HomeKit Secure Video. Pur non essendo state protagoniste dell’evento quanto Apple Intelligence o i nuovi sistemi operativi, queste funzionalità potrebbero avere un impatto concreto sull’esperienza quotidiana degli utenti che utilizzano telecamere di sicurezza integrate nell’ecosistema Apple.

Con iOS 27 infatti, Apple porta l’intelligenza artificiale anche all’interno dell’app Casa, introducendo nuovi strumenti per comprendere più rapidamente ciò che accade nelle registrazioni video, trovare specifici eventi tramite semplici ricerche in linguaggio naturale e gestire in maniera più efficiente le notifiche provenienti dai dispositivi connessi.

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HomeKit Secure Video sfrutta Apple Intelligence per comprendere i filmati

La novità più importante riguarda HomeKit Secure Video, il servizio che consente di archiviare e gestire in modo sicuro le registrazioni provenienti dalle telecamere compatibili.

Grazie all’integrazione con Apple Intelligence, le telecamere saranno ora in grado di generare automaticamente descrizioni testuali delle clip registrate; in pratica, il sistema analizzerà il contenuto dei video e produrrà un riepilogo di quanto accaduto, permettendo agli utenti di comprendere rapidamente gli eventi senza dover necessariamente guardare ogni singola registrazione.

Secondo Apple, questa funzione consentirà di consultare grandi quantità di filmati in modo molto più efficiente, offrendo una panoramica immediata delle attività rilevate dalle telecamere domestiche.

L’azienda ha inoltre annunciato una nuova funzione di ricerca basata sul linguaggio naturale, gli utenti potranno semplicemente descrivere ciò che stanno cercando per individuare rapidamente le clip corrispondenti provenienti da tutte le telecamere collegate all’app Casa; un esempio mostrato da Apple riguarda la ricerca di una consegna: sarà sufficiente digitare una richiesta come “quando è stato consegnato il pacco?” per recuperare i video pertinenti senza dover effettuare lunghe ricerche manuali.

L’app Casa evidenzierà automaticamente gli eventi più importanti

Le novità non si fermano qui, Apple Intelligence sarà infatti in grado di collegare tra loro clip correlate provenienti da diverse telecamere, offrendo una visione più completa di ciò che è accaduto all’interno o all’esterno dell’abitazione.

L’app Casa introdurrà inoltre una nuova sezione dedicata ai momenti più rilevanti, mettendo in evidenza quelle che Apple definisce clip degne di nota; l’obbiettivo è consentire agli utenti di individuare immediatamente gli eventi che potrebbero richiedere attenzione, senza dover consultare manualmente l’intera cronologia delle registrazioni.

Anche la gestione delle notifiche riceve un aggiornamento interessante, l’app sarà ora in grado di riconoscere notifiche correlate come parte di una singola attività e di raggrupparle automaticamente in un unico avviso dinamico che si aggiornerà man mano che l’evento continua a svilupparsi. In questo modo si ridurrà il numero di notifiche duplicate, migliorando l’esperienza complessiva soprattutto nelle abitazioni con numerosi accessori smart.

Finalmente arriva il supporto ai vide in 4K

Accanto alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, Apple ha annunciato anche un aggiornamento particolarmente atteso dagli utenti di HomeKit Secure Video, ossia il supporto alla registrazione e alla gestione dei filmati in risoluzione fino a 4K.

Si tratta di un importante passo avanti rispetto al limite di 1080p che caratterizzava il servizio fino a oggi, oltre a garantire immagini più dettagliate e nitide, la maggiore qualità video dovrebbe consentire ad Apple Intelligence di analizzare con maggiore precisione gli eventi registrati dalle telecamere.

Le nuove funzionalità saranno incluse all’interno di HomeKit Secure Video e richiederanno un abbonamento a iCloud Plus, già necessario per sfruttare il servizio di videosorveglianza dell’ecosistema Apple.

Un assaggio del futuro della smart home Apple?

Le novità annunciate ricordano da vicino alcune funzionalità introdotte negli ultimi mesi da concorrenti come Ring e Nest, che hanno già integrato strumenti basati sull’intelligenza artificiale per la ricerca intelligente e la sintesi degli eventi registrati.

Proprio per questo motivo c’è chi ritiene che Apple stia preparando il terreno per un’espansione più significativa della propria presenza nel settore della smart home. Da tempo, infatti, si rincorrono indiscrezioni relative a una possibile telecamera di sicurezza e a un videocitofono sviluppati direttamente dall’azienda di Cupertino.

Al momento Apple non ha fornito dettagli in merito e non ha nemmeno chiarito se in futuro verrà introdotto il supporto alle telecamere basate sullo standard Matter all’interno della piattaforma Casa, tuttavia, l’impressione è che iOS 27 rappresenti un ulteriore tassello nella strategia con cui Apple punta a rendere sempre più centrale Apple Intelligence all’interno dell’intero ecosistema, comprese le soluzioni dedicate alla casa connessa.