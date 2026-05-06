Cosa vedere tra le novità Disney+ di maggio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di sei anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese primaverile accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

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Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a maggio 2026, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a maggio 2026

Film in uscita su Disney Plus

Send Help (original)

Apriamo le novità Disney+ di maggio 2026 da vedere con Send Help, film originale 20th Century Studios diretto da Sam Raimi con Rachel McAdams e Dylan O’Brien. La pellicola stravolge le dinamiche di potere sul posto di lavoro trasformandole in un survival thriller dalla comicità horror. Quando un capo spietato e la sua trascurata dipendente si ritrovano intrappolati su un’isola deserta in seguito a un disastro aereo, i loro ruoli si invertono rapidamente. Dovranno superare i vecchi rancori e lavorare insieme per cavarsela, e daranno vita a uno scontro esplosivo, dalla comicità dark, mentre lottano per il controllo e la sopravvivenza. Una battaglia di volontà e astuzia inquietante e ironicamente divertente.

Disponibile in streaming dal 7 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Send Help.

The Punisher: One Last Kill (speciale)

Proseguiamo con l’attesissimo speciale The Punisher: One Last Kill, che arriva a una settimana di distanza dal finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Uno speciale Marvel Television con Jon Bernthal che ritorna nel ruolo del vigilante protagonista, alias Frank Castle. Frank cerca un significato oltre la vendetta, quando una forza inaspettata lo riporta a combattere.

Disponibile in streaming dal 13 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Punisher: One Last Kill.

2 cuori e 2 capanne

Da vedere su Disney+ in questo mese di maggio anche 2 cuori e 2 capanne, film italiano diretto da Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi. Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente. Lui è appena diventato preside ed è un quarantenne scanzonato, ma rigoroso e tradizionalista. Le loro strade si incrociano per caso su un tram: uno scontro accidentale che fa scintille. Passione fulminea, notte travolgente. Ma il bello deve ancora venire: il giorno dopo si rendono conto di lavorare nella stessa scuola. In più, nei mesi successivi Alessandra scopre di essere incinta. Di Valerio. Che fra l’altro le aveva giurato di essere sterile. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d’incontro? Una commedia romantica e attuale che ribalta i ruoli e rompe gli schemi per confermare che non ci sono regole in amore.

Disponibile in streaming dal 25 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 2 cuori e 2 capanne.

Serie TV da vedere su Disney+

Tucci in Italy – stagione 2 (National Geographic)

Passiamo alle novità Disney+ di maggio 2026 da non perdere lato serie TV con la seconda stagione di Tucci in Italy, serie National Geographic che vede protagonista Stanley Tucci. Il celebre attore ritiene che il modo migliore per comprendere ciò che rende unico un Paese sia attraverso il suo cibo. In nessun altro luogo ciò è più vero che in Italia, dove persino la forma della pasta e il sugo che la accompagna possono esprimere l’identità e distinguere nettamente ogni regione. Torna a visitare cinque nuove regioni, tra cui una di cui non aveva mai parlato prima, le Marche, con una ricca tradizione culinaria che è in gran parte sfuggita all’attenzione dei turisti internazionali. In Campania, e nel suo celebre capoluogo, Napoli, celebra un vitigno un tempo dimenticato, mentre in Veneto si immerge con gusto nell’appassionato dibattito culinario sulle origini del tiramisù. Stanley esplora anche due isole molto diverse tra loro: la Sardegna, dove indaga il rapporto tra cibo e longevità, e la Sicilia, dove la storia multiculturale ha lasciato un’impronta deliziosa nella sua cucina. Tutti gli episodi vengono resi disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 12 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Tucci in Italy.

I Simpson – stagione 36 (original)

Da guardare questo mese c’è la trentaseiesima stagione de I Simpson, serie iconica che non si ferma a distanza di quasi 40 anni dalla sua creazione. Racconta le surreali ed esilaranti avventure di una tipica famiglia americana della classe media, alle prese con i problemi di tutti i giorni: impossibile non conoscere Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e tutti i personaggi gialli della serie di animazione probabilmente più famosa di sempre. Intramontabile.

Disponibile in streaming dal 13 maggio 2026.

Rivals – stagione 2 (original)

Cambiamo genere con la seconda stagione di Rivals, serie TV britannica basata sull’omonimo romanzo del 1988 di Jilly Cooper. La battaglia per la concessione televisiva della Central South West raggiunge il culmine mentre la guerra tra Corinium e Venturer entra in una nuova fase pericolosa. Più spietato che mai, Tony Baddingham è determinato a smantellare i suoi rivali pezzo per pezzo, strumentalizzando gli scandali e manipolando le persone a lui più vicine per mantenere il proprio potere. Nel mezzo del glamour edonistico degli eccessi degli anni ‘80, le vite personali degli eroi di Rutshire precipitano nel caos. I matrimoni si frantumano sotto il peso dell’ambizione, relazioni proibite minacciano di distruggere famiglie e segreti sepolti da tempo esplodono con conseguenze devastanti. Mentre le rivalità spingono tutti al limite, la lealtà viene messa alla prova e i cuori vengono spezzati nella ricerca della vittoria. Si parte con i primi tre episodi e si prosegue con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 15 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Rivals.

Welcome to Wrexham – stagione 5 (original)

Continua la cavalcata del Wrexham con la quinta stagione di Welcome to Wrexham, serie che racconta una vera e propria “rinascita” calcistica. Nel 2020, Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno acquistato il Wrexham, una squadra di quinta categoria, con la speranza di trasformare il club e creare una storia di riscatto che il mondo potesse tifare. Il mondo ha preso atto di questo cambiamento e il Club è entrato nella storia, ottenendo tre promozioni consecutive, che hanno portato i Reds nella English Football League Championship (corrispondente alla nostra Serie B) per la prima volta in oltre quarant’anni. Da non perdere per gli appassionati di calcio. Si parte con due episodi e si prosegue con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 15 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Welcome to Wrexham.

World Wide Mafia, ‘Ndrangheta (docuserie original)

Da vedere questo mese World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, docuserie originale realizzata da Hulu insieme alla società di produzione italiana IBC Movie e alla società di produzione francese Sunset Presse, in associazione con Borough Productions. Nicola Gratteri, magistrato calabrese sotto scorta da oltre trent’anni, ha guidato nel 2019 la più grande operazione mai tentata contro la ’Ndrangheta, l’operazione Rinascita Scott. Dalle indagini che hanno svelato il potere globale dell’organizzazione criminale calabrese fino al maxiprocesso che ha coinvolto oltre 400 imputati, la serie racconta una guerra di giustizia e coraggio in una terra segnata da paura e silenzi. Tra minacce di morte, tradimenti e redenzioni, emergono figure di magistrati, pentiti e vittime che scelgono di non piegarsi. Gratteri con la sua squadra affronta la sua battaglia più lunga, mentre la Calabria e il mondo assistono a un processo che potrebbe cambiare per sempre la lotta alla criminalità organizzata. La docuserie è diretta da Jacques Charmelot e François Chayé ed è scritta da Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto e Chayé. Tutti gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 20 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di World Wide Mafia, ‘Ndrangheta.

Abbott Elementary – stagione 5, parte 2

Chiudiamo le principali novità Disney+ di maggio 2026 da vedere con la seconda parte della quinta stagione di Abbott Elementary, divertente e popolare comedy ambientata in una scuola pubblica di Philadelphia girata con lo stile del finto documentario. La serie segue gli insegnanti e la preside della scuola mentre lavorano per aiutare gli studenti ad avere successo nella vita. Nonostante siano in inferiorità numerica e sottopagati, questi insegnanti amano ciò che fanno, molto più di quanto amino la scarsissima considerazione che il distretto scolastico ha dell’istruzione dei ragazzi. Prosegue la stagione lanciata sulla piattaforma in Italia lo scorso gennaio, con il ritorno di Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, William Stanford Davis e Sheryl Lee Ralph.

Disponibile in streaming dal 27 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Abbott Elementary.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Le amiche della sposa – 1° maggio 2026

Travis Japan Summer Vacation!! In the USA – 1° maggio 2026

Star Wars: Maul – Shadow Lord (finale di stagione) – 4 maggio 2026

High Potential (finale stagione 2) – 5 maggio 2026

The Floor – Ne rimarrà solo uno! (finale) – 5 maggio 2026

Daredevil: Rinascita (finale stagione 2) – 6 maggio 2026

Electric Boom (finale di stagione) – 6 maggio 2026

Eric Dane: Life, Loss and Courage – A Diane Sawyer Special Event – 6 maggio 2026

Il Collegio (stagioni 7-8) – 6 maggio 2026

Lisa Ann Walter: It was an accident – 15 maggio 2026

9-1-1 Nashville (nuovi episodi) – dal 20 maggio 2026

Bluey – I corti (nuovi episodi stagione 2) – 20 maggio 2026

Scrubs (finale stagione revival) – 20 maggio 2026

9-1-1 (nuovi episodi stagione 9) – dal 27 maggio 2026

The Testaments (finale stagione) – 27 maggio 2026

Deli Boys (stagione 2) – 28 maggio 2026

Tracker (nuovi episodi)

Gold Land (nuovi episodi)

Grey’s Anatomy (nuovi episodi)

Perfect Crown (nuovi episodi)

Snowball Earth (nuovi episodi)

Rooster Fighter (nuovi episodi)

Prosegue inoltre la UEFA Women’s Champions League, giunta ormai alle battute finali: semifinali il 2 e il 3 maggio 2026 e finale a Oslo fissata per il 23 maggio 2026.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

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Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a maggio 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?