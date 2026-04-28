Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di maggio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese primaverile, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a maggio 2026 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a maggio 2026

Film in uscita su Netflix

Swapped – Al tuo posto (original)

Apriamo le novità Netflix di maggio 2026 da vedere con Swapped – Al tuo posto, film di animazione con protagonisti gli animali. Una commedia sull’amicizia tra una piccola creatura del bosco (doppiata dal premio Oscar Michael B. Jordan nella versione originale) e un maestoso uccello (doppiato da Juno Temple nella versione originale). Questi nemici naturali della valle si scambiano improvvisamente i corpi e devono collaborare (mettendosi nel pelo e nelle piume l’uno dell’altra) per sopravvivere all’avventura più emozionante della loro vita.

Disponibile in streaming dal 1° maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Swapped – Al tuo posto.

My Dearest Assassin (original)

Cambiamo completamente genere con My Dearest Assassin, film che racconta di una ragazza cresciuta da una famiglia di assassini braccata per il suo raro gruppo sanguigno. Lhan, una giovane vietnamita dal gruppo sanguigno raro, è braccata da Pruek, uno spietato cacciatore di tesori che ha freddamente assassinato i suoi genitori. Viene salvata da Poh, il capo dell’organizzazione di assassini chiamata Casa 89, che la prende sotto la sua protezione e le offre rifugio in Thailandia. Lhan cresce così insieme a Pran, il figlio biologico di Poh, e a M, un altro orfano. Pran dedica la propria vita a proteggere Lhan e il loro legame si trasforma lentamente in un amore intenso e passionale. Ma la loro felicità si infrange quando Pruek riappare, più determinato che mai a impossessarsi del prezioso sangue della ragazza. Lhan scopre anche la vera ragione per cui è stata accolta nella Casa 89. Mentre il suo sangue la rende ancora una volta un bersaglio, Lhan incanala la sua sete di vendetta contro l’uomo che ha ucciso i suoi genitori e affronta il proprio destino al fianco della persona che ama per spezzare definitivamente le catene del passato.

Disponibile in streaming dal 7 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di My Dearest Assassin.

Creature luminose (original)

Da non perdere a maggio su Netflix il film Creature luminose, adattamento dell’omonimo romanzo di Shelby Van Pelt diretto da Olivia Newman. Al centro della vicenda c’è Tova (Sally Field), un’anziana vedova che lavora nel turno di notte di un acquario locale. Le sue giornate scorrono tranquille e solitarie finché la donna sviluppa uno speciale rapporto con Marcellus (voce originale di Alfred Molina), un gigantesco polpo del Pacifico dotato di un’intelligenza straordinaria che sembra comprendere più di chiunque altro ciò che accade intorno a lui. Nello stesso periodo Tova conosce anche un giovane ribelle arrivato in città alla ricerca delle proprie origini e di un luogo da poter finalmente chiamare casa. Tra i due nasce un legame sincero, capace di colmare in parte i vuoti delle loro vite. Grazie a questi incontri inattesi, Tova si ritrova coinvolta in una scoperta destinata a cambiare tutto. Il mistero che emerge li spingerà a guardare il passato con occhi nuovi e, allo stesso tempo, a ritrovare quel senso di meraviglia e di gioia che credevano perduto. Una storia capace di ricordare quanto anche gli incontri più inattesi possano cambiare una vita.

Disponibile in streaming dall’8 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Creature luminose.

Ladies First (original)

Da guardare questo mese in streaming anche Ladies First, film diretto da Thea Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Damien Sachs sembra avere tutto: denaro, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO in un’importante agenzia pubblicitaria, la sua vita è stravolta quando si risveglia nel suo peggior incubo: un mondo parallelo dominato dalle donne. Se prima era lui a dettare legge in sala riunioni, ora si ritrova in una posizione di inferiorità e a confrontarsi con la spietata e impavida Alex Fox. Con nuove regole del gioco e Alex al massimo della forma, i due si sfidano senza esclusione di colpi in una divertente commedia satirica che racconta cosa accade quando i ruoli si ribaltano.

Disponibile in streaming dal 22 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ladies First.

Serie TV da vedere su Netflix

Legends – stagione 1 (original)

Passiamo alle novità Netflix di maggio 2026 lato serie TV con Legends, serie di spionaggio britannica con Tom Burke e Steve Coogan. All’inizio degli anni ’90, l’Agenzia delle dogane britannica sta perdendo la battaglia contro il contrabbando di droga alle frontiere del Paese. La soluzione è geniale: impiegare un team ristretto di agenti doganali sotto copertura in un’operazione top secret. La loro missione è quella d’infiltrarsi nelle bande di spacciatori più pericolose. Non si tratta di spie addestrate, bensì di uomini e donne comuni provenienti da tutto il Regno Unito, dotati solo di una formazione di base e incaricati di creare nuove identità nel mondo della criminalità. Da qui il nome “Leggende”.

Disponibile in streaming dal 7 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Legends.

L’uomo delle castagne – stagione 2 (original)

Proseguiamo con la seconda stagione di L’uomo delle castagne (“Conta fino a due“), serie thriller/poliziesca danese basata sull’omonimo romanzo di Søren Sveistrup. Una donna quarantunenne scompare. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che è stata perseguitata per mesi. Il colpevole non ancora identificato ha giocato involontariamente a nascondino con lei, sorvegliandola e inviandole non solo immagini e video, ma anche una canzone simile a una filastrocca all’apparenza innocente. Quando la donna è trovata assassinata, diventa chiaro che questo caso può essere collegato al simile omicidio irrisolto di una studentessa diciassettenne trovata morta due anni prima. Ma qual è il collegamento tra le due vittime? E quando il colpevole ricomincerà a “giocare” a nascondino? Mark Hess e Naia Thulin conducono ancora una volta le indagini, ma il rapporto tra i due detective è complicato.

Disponibile in streaming dal 7 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di L’uomo delle castagne.

Devil May Cry – stagione 2 (original)

Questo mese sbarca sulla piattaforma l’attesa seconda stagione di Devil May Cry, serie animata ispirata al popolare videogioco Capcom. Al centro di tutto troviamo Dante, orfano e cacciatore di demoni mercenario, inconsapevole del fatto che il destino del mondo degli umani dipende interamente da lui. La serie continua con la faida tra Dante e suo fratello Vergil: una guerra tra mondi si accende mentre Dante deve combattere l’unica forza che rispecchia la sua.

Disponibile in streaming dal 12 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Devil May Cry.

Berlino e la dama con l’ermellino (original)

Una delle novità Netflix sicuramente più attese di questo maggio 2026 è Berlino e la dama con l’ermellino, nuovo capitolo dell’universo narrativo nato da La casa di carta e dello spin-off lanciato nel 2023. Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l’ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta. La serie è composta da otto episodi. Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez riprendono i loro ruoli in questo nuovo capitolo, al quale si uniscono Inma Cuesta nel ruolo di Candela, nuovo membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, José Luis García-Pérez e Marta Nieto.

Disponibile in streaming dal 15 maggio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Berlino e la dama con l’ermellino.

The Boroughs – Ribelli senza tempo (original)

Da non perdere anche The Boroughs – Ribelli senza tempo, serie di fantascienza ambientata in New Mexico e in una comunità di pensionati apparentemente perfetta. Nella distesa assolata del deserto del New Mexico si trova The Boroughs, una pittoresca comunità di pensionati che promette ai suoi residenti di trascorrere gli anni più belli della loro vita. Ma al nuovo arrivato Sam Cooper quel paradiso sembra più una prigione. Tutto cambia quando un terrificante incontro notturno rivela che una creatura mostruosa sta infestando le strade ben curate del quartiere. Ignorato dalle autorità locali che lo considerano solo un altro vecchio confuso, Sam trova alleati inaspettati in un gruppo di emarginati del quartiere: un ex giornalista arguto, un ricercatore spirituale, un cinico manager musicale e un brillante medico a corto di opzioni. Trascurati e sottovalutati, questi eroi improbabili devono fare squadra per svelare la oscura verità che si cela al centro di The Boroughs prima che sia troppo tardi.

Disponibile in streaming dal 21 maggio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Boroughs – Ribelli senza tempo.

Due Spicci (original)

Tra le novità Netflix da vedere a maggio troviamo Due Spicci, la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare che vede il ritorno di Zero, dell’Armadillo, la sua coscienza, con l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea, e dei personaggi storici dell’universo di Zerocalcare. Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili.

Disponibile in streaming dal 27 maggio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Due Spicci.

Come uccidono le brave ragazze – stagione 2 (original)

Questo mese arriva la seconda stagione di Come uccidono le brave ragazze, serie thriller basata sui romanzi di Holly Jackson. Una studentessa decide di scoprire la verità e trovare il vero responsabile dell’omicidio di una diciassettenne avvenuto cinque anni prima in una tranquilla cittadina inglese. Nella nuova stagione, tratta dal secondo romanzo della saga young adult, la storia riprende dalle conseguenze del caso Andie Bell, risolto da Pip e Ravi. Da un lato la verità è finalmente venuta a galla, dall’altro la vita della protagonista è cambiata profondamente. Determinata a lasciarsi alle spalle la vicenda, Pip cerca di rimettere insieme i pezzi della sua esistenza, ma quando un testimone chiave nel processo a Max Hastings scompare improvvisamente, si ritrova trascinata in un nuovo mistero. La scomparsa di Jamie Reynolds darà il via a una corsa contro il tempo che porterà Pip in territori sempre più oscuri, mettendo in discussione il suo senso di giustizia e allontanandola dall’immagine di “brava ragazza” che aveva sempre cercato di mantenere.

Disponibile in streaming dal 27 maggio 2026.

The Four Seasons – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di maggio 2026 da guardare con la seconda stagione di The Four Seasons, serie ispirata all’omonimo film del 1981. Mentre si preparano a trascorrere un tranquillo weekend insieme, sei amici di vecchia data scoprono che tra loro una coppia sta per separarsi; una notizia che sconvolge completamente gli equilibri del gruppo composto da Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). La serie segue questi amici attraverso quattro vacanze distribuite nell’arco di un anno, osservando come questo improvviso colpo di scena influenzi le loro dinamiche e riporti a galla vecchi e nuovi problemi. Una lettera d’amore, tanto sincera quanto esilarante, ai matrimoni duraturi e alle amicizie di una vita.

Disponibile in streaming dal 28 maggio 2026.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra questi abbiamo nuovi eventi sportivi in diretta, come Ronda Rousey vs. Gina Carano, che tornano sul ring per un atteso super incontro organizzato da Most Valuable Promotion, e Clash in Italy, il primo premium live event della WWE in Italia (a Torino).

Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a maggio:

My Dearest Señorita (original) – 1° maggio 2026

Hercules – Il guerriero – 1° maggio 2026

Ben-Hur – 1° maggio 2026

Save the Last Dance 2 – 1° maggio 2026

Jujutsu Kaisen (stagione 2) – 1° maggio 2026

30 Rock (stagioni 1-7) – 1° maggio 2026

Rousey vs. Carano: conto alla rovescia – 6 maggio 2026

Worst Ex Ever – Relazioni fatali (stagione 2, original) – 6 maggio 2026

The Handmaid’s Tale (stagioni 1-6) – 6 maggio 2026

Fifa ’94: Il grande ritorno del Brasile (documentario, original) – 7 maggio 2026

Thank You, Next (stagione 3, original) – 8 maggio 2026

Pop Culture Jeopardy! (stagione 1, original) – 11 maggio 2026

Il Gladiatore II – 11 maggio 2026

Untold UK: Jamie Vardy (documentario, original) – 12 maggio 2026

Marty, Life is Short (documentario, original) – 12 maggio 2026

Le Bus: la nazionale di calcio francese in sciopero (documentario, original) – 13 maggio 2026

Roosters (stagione 2, original) – 13 maggio 2026

Due Forze Opposte (stagione 1, original) – 14 maggio 2026

The Crash: incidente o omicidio? (documentario, original) – 15 maggio 2026

The WONDERfools (stagione 1, original) – 15 maggio 2026

Ronda Rousey vs. Gina Carano (evento live) – 17 maggio 2026, ore 3:00

Wanda Sykes: Legacy (speciale stand-up, original) – 19 maggio 2026

Untold UK: Il miracolo del Liverpool a Istanbul (documentario, original) – 19 maggio 2026

In Her Shoes – Se fossi lei – 19 maggio 2026

Mating Season (stagione 1, original) – 22 maggio 2026

Untold UK: Vinnie Jones (documentario, original) – 26 maggio 2026

Inspira, espira, uccidi (stagione 2, original) – 28 maggio 2026

Rafa (documentario, original) – 29 maggio 2026

Brasile ’70 – La terza stella (docuserie, original) – 29 maggio 2026

Calabasas Confidential (reality, original) – 29 maggio 2026

Un papà K-Pop – 30 maggio 2026

Clash in Italy (evento live WWE) – 31 maggio 2026, ore 20:00

AFI Unt. 2026 Stand-Up Project – 31 maggio 2026

Netflix segnala che anche quest’anno torna al Salone del Libro di Torino per celebrare il viaggio delle storie dalla pagina allo schermo. Sulla piattaforma è presente una selezione che comprende grandi classici e romanzi contemporanei come Il Gattopardo, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Cent’anni di solitudine, Tutto chiede salvezza e Il treno dei bambini, e bestseller come Bridgerton, Fabbricante di lacrime e Avvocato di difesa.

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a maggio 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.