Dopo mesi di attesa dal debutto al CES 2026 di gennaio, RingConn ha finalmente presentato l’attesissimo Gen 3. Dopo averlo anticipato nei giorni scorsi con uno slogan che recitava “Not All Change is Loud” (non tutti i cambiamenti sono rumorosi), l’azienda ha confermato la novità più significativa di questa terza generazione: il motore di vibrazione integrato che trasforma un semplice tracker passivo in un dispositivo capace di comunicare direttamente con chi lo indossa.

Per chi ha seguito l’evoluzione degli smart ring RingConn negli ultimi anni (qui la), questo Gen 3 rappresenta un salto qualitativo significativo, mantenendo però l’impegno che ha reso il brand popolare: zero abbonamenti mensili per accedere alle funzionalità.

Le novità che contano: vibrazioni, pressione e autonomia

La caratteristica distintiva del Gen 3 è senza dubbio il motore di vibrazione aptica integrato. A differenza del Gen 2, che si affidava esclusivamente allo smartphone per le notifiche, il nuovo modello può avvisarvi direttamente al dito con feedback tattili silenziosi. Questo apre scenari d’uso completamente nuovi: promemoria per l’igiene femminile, alert quando viene raggiunto l’obiettivo giornaliero di passi, o notifiche per valori di salute anomali rilevati dai sensori.

Il sistema è abbastanza intelligente da non diventare invadente: le vibrazioni sono delicate ma percepibili, e completamente personalizzabili tramite l’app RingConn. Potete decidere per cosa volete essere avvisati e quando, evitando il bombardamento di notifiche tipico degli smartwatch. RingConn ha infatti chiarito che le vibrazioni saranno relative esclusivamente ad avvisi o promemoria sulla salute.

La seconda grande novità riguarda il monitoraggio della pressione sanguigna, una funzione che RingConn sta sviluppando da mesi (è già in test sulla Gen 2) e che sarà disponibile tramite aggiornamento software dopo il lancio. Non si tratta di una misurazione medica diretta come quella di un bracciale tradizionale, ma di un sistema di rilevamento delle tendenze nel tempo basato sui dati raccolti dai sensori ottici di frequenza cardiaca, SpO2, temperatura cutanea e movimento, con la possibilità di una calibrazione costante per ottenere dati sempre più affidabili.

Il sistema funziona con una calibrazione iniziale usando un misuratore di pressione tradizionale (che alcuni utenti beta stanno già ricevendo), dopodiché il Gen 3 effettua rilevazioni automatiche in background, aggregando i risultati in grafici giornalieri, settimanali e mensili. L’obiettivo non è sostituire i dispositivi medici, ma aiutare a identificare pattern e cambiamenti che potrebbero richiedere l’attenzione di un medico.

L’autonomia vede un incremento significativo: RingConn dichiara fino a 14 giorni con vibrazioni disattivate, e 10-12 giorni con vibrazioni attive. Un miglioramento importante rispetto ai 12 giorni del Gen 2 (che scendevano drasticamente a 5-6 con il monitoraggio apnee attivo). La ricarica completa richiede circa 90 minuti, e la custodia di ricarica wireless si carica in circa 2 ore.

Design raffinato e taglie per tutti

Dal punto di vista estetico, il Gen 3 mantiene la costruzione in titanio di grado medico del predecessore, ma introduce cinque nuove colorazioni e tre finiture distinte:

Polished : Future Silver e Royal Gold (finitura lucida e riflettente)

: Future Silver e Royal Gold (finitura lucida e riflettente) Brushed : Brushed Silver e Brushed Rose Gold (finitura spazzolata con riflessi setosi)

: Brushed Silver e Brushed Rose Gold (finitura spazzolata con riflessi setosi) Matte: Matte Black (finitura opaca e discreta)

Le versioni Brushed costano leggermente di più (405 dollari contro i 385 delle altre), riflettendo la maggiore complessità del trattamento superficiale. Tutte le finiture mantengono lo spessore di 2,3 mm e il peso contenuto tra 2,5 e 3,5 grammi a seconda della taglia.

Proprio le taglie vedono un’espansione importante: il Gen 3 è disponibile in 10 misure (dalla 6 alla 15, standard USA), contro le 9 del Gen 2. Questo amplia significativamente il pubblico potenziale, includendo chi ha dita particolarmente grandi o piccole che prima erano esclusi.

Un dettaglio importante: le taglie del Gen 3 non corrispondono a quelle delle generazioni precedenti o degli anelli tradizionali. RingConn invia gratuitamente un sizing kit con anelli di prova in plastica prima della spedizione dell’anello vero, un servizio che l’azienda offre da sempre e che elimina il rischio di ordinare la taglia sbagliata.

Una delle migliorie più apprezzabili riguarda la custodia di ricarica wireless, che diventa finalmente universale. Mentre il Gen 2 richiedeva custodie specifiche per ogni taglia (un limite significativo), la custodia del Gen 3 funziona con tutte le taglie di tutti i modelli RingConn, inclusi Gen 1, Gen 2 e Gen 2 Air.

Questo significa che se possedete già un RingConn e decidete di fare l’upgrade, potrete usare la nuova custodia anche con il vecchio anello. O viceversa: la vecchia basetta del Gen 2 Air (quella con il dock a cavo) funziona con tutti gli anelli RingConn, Gen 3 incluso. È un livello di compatibilità retroattiva raro nel mondo dei wearable, e semplifica notevolmente la vita a chi possiede più dispositivi.

Sensori e metriche: cosa traccia il Gen 3

Oltre alle novità già menzionate, il Gen 3 mantiene e migliora tutte le funzionalità di tracciamento che hanno reso popolare il Gen 2:

Monitoraggio del sonno completo : fasi del sonno (leggero, profondo, REM), risvegli notturni, qualità del sonno, consistenza del pattern di sonno

: fasi del sonno (leggero, profondo, REM), risvegli notturni, qualità del sonno, consistenza del pattern di sonno Monitoraggio delle apnee notturne : pattern e indicatori di rischio (disponibile, ma con impatto significativo sull’autonomia)

: pattern e indicatori di rischio (disponibile, ma con impatto significativo sull’autonomia) Frequenza cardiaca continua : 24/7 con rilevazione di anomalie

: 24/7 con rilevazione di anomalie Variabilità della frequenza cardiaca (HRV) : indicatore chiave dello stress e del recupero

: indicatore chiave dello stress e del recupero Saturazione dell’ossigeno (SpO2) : monitoraggio continuo durante il sonno

: monitoraggio continuo durante il sonno Temperatura cutanea : rilevazione delle variazioni rispetto alla baseline personale

: rilevazione delle variazioni rispetto alla baseline personale Monitoraggio dell’attività : passi, calorie, distanza percorsa

: passi, calorie, distanza percorsa Livelli di stress : calcolati in base a HRV, frequenza cardiaca e altri parametri

: calcolati in base a HRV, frequenza cardiaca e altri parametri Ciclo mestruale e fertilità: previsioni complete con dati scientifici (funzione dedicata)

Il Gen 3 introduce anche la funzione Vascular Health Insights, che analizza i pattern cardiovascolari notturni, le abitudini quotidiane e gli input manuali per fornire tendenze sulla salute vascolare nel tempo. Non è una diagnosi, ma uno strumento per identificare cambiamenti che potrebbero meritare approfondimenti.

Lo storage offline è stato aumentato a 10 giorni (contro i 7 del Gen 2), il che significa che potete andare in vacanza senza smartphone per più di una settimana e sincronizzare tutti i dati al ritorno senza perdere nulla.

L’app RingConn riceverà un aggiornamento significativo in concomitanza con il lancio del Gen 3, con una nuova interfaccia che enfatizza la visualizzazione delle tendenze a lungo termine piuttosto che i singoli dati giornalieri. Le schermate mostrate in anteprima evidenziano grafici più chiari, insights più contestualizzati e una navigazione semplificata.

Ma la notizia più importante rimane quella relativa ai costi nascosti: zero abbonamenti richiesti. In un mercato dove Oura Ring richiede 5,99 euro al mese dopo i primi sei mesi, e altri competitor stanno introducendo paywall per funzioni avanzate, RingConn mantiene l’accesso completo a tutte le funzionalità con un singolo acquisto iniziale. Tutti i dati sono vostri, tutte le metriche sono accessibili, tutte le funzioni sono sbloccate.

L’app si integra con Apple Health e Google Health Connect, permettendo di sincronizzare i dati con l’ecosistema di salute del vostro smartphone e con app di terze parti.

Confronto con il Gen 2: vale l’upgrade?

Per chi possiede già un RingConn Gen 2, la domanda è lecita: vale la pena fare l’upgrade? Dipende da quanto vi interessano le nuove funzionalità.

Motivi per fare l’upgrade:

Il motore di vibrazione aptica vi interessa per non dover controllare i dati sullo smartphone

Volete il monitoraggio della pressione sanguigna (che arriverà anche su Gen 2, ma il Gen 3 promette di farlo meglio)

L’autonomia extra (2-4 giorni in più) fa differenza nel vostro uso

Volete una delle nuove finiture Brushed

La vostra taglia non era disponibile sul Gen 2

Motivi per tenere il Gen 2:

Il Gen 2 che avete funziona perfettamente e fa tutto quello che vi serve

Non vi interessano le vibrazioni aptiche

Il prezzo del Gen 3 (385-405 dollari) è troppo alto

Il monitoraggio della pressione arriverà anche su Gen 2 via software

Il Gen 2, che abbiamo testato per quasi due mesi e di cui trovate la recensione completa qui, rimane un dispositivo eccellente con un prezzo ora più accessibile (attualmente lo trovate a 339 euro). Per molti utenti, è ancora la scelta più sensata, specialmente considerando che la funzione di monitoraggio della pressione sarà retrocompatibile.

Prezzi e disponibilità

Il RingConn Gen 3 è disponibile in pre-ordine da oggi, 5 maggio 2026, con spedizioni che inizieranno il 29 maggio 2026. I prezzi confermati sono:

Future Silver, Royal Gold, Matte Black : 385 dollari (prezzo di lancio scontato da 428 dollari)

: 385 dollari (prezzo di lancio scontato da 428 dollari) Brushed Silver, Brushed Rose Gold: 405 dollari (prezzo di lancio scontato invece di 451 dollari)

Chi non conosce la propria taglia può selezionare l’opzione “Non conosco la mia taglia” e riceverà gratuitamente un sizing kit prima dell’anello vero. RingConn ha anche attivato un programma di trade-in: potete restituire il vostro vecchio RingConn (Gen 1, Gen 2, Gen 2 Air) o anelli di competitor (Oura, Galaxy Ring, Ultrahuman) per ricevere uno sconto fino a 70 dollari sul Gen 3.

Il periodo di pre-ordine va dal 5 al 28 maggio, dopodiché il prezzo tornerà a 428 dollari (e 451 dollari per le versioni Brushed).