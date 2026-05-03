Le novità Amazon Prime Video di maggio 2026 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese primaverile (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2026 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta iniziando dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a maggio 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

Stolen Girl – Nessuna traccia

Apriamo le novità Amazon Prime Video di maggio 2026 da non perdere con Stolen Girl – Nessuna traccia, film diretto da James Kent con Kate Beckinsale e Scott Eastwood. La vita di Maureen Dabbagh viene sconvolta quando il suo ex marito, Karim (Arvin Kananian), rapisce la loro figlia di sei anni, Amina (Alejandra Howard), e la porta clandestinamente fuori dagli Stati Uniti. Per oltre un decennio, Maureen cerca disperatamente la bambina, una delle circa mille vittime di rapimenti parentali internazionali che avvengono ogni anno. Quando ogni speranza sembra perduta, la donna si imbatte in Robeson, un enigmatico ex marine specializzato nel recupero di minori rapiti all’estero. In cambio del suo aiuto, Robeson le chiede di collaborare con lui in altre missioni. Insieme, intraprendono una pericolosa operazione che li conduce nel cuore di Beirut, tra reti di spionaggio internazionale, corruzione e tradimenti. Quando finalmente rintraccia Amina, ormai undicenne, Maureen scopre che la figlia ha costruito una vita stabile con il padre e non vuole lasciare il Libano. Di fronte a questa rivelazione, Maureen si trova costretta a compiere la scelta più dolorosa di sempre: strappare Amina alla vita che ormai conosce o lasciarla andare per il suo bene.

Disponibile in streaming dal 1° maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Stolen Girl – Nessuna traccia.

Guns Up – Affari di famiglia

Da vedere questo mese Guns Up – Affari di famiglia, nuova commedia d’azione con Kevin James e Christina Ricci. Dopo un lavoro andato storto, un ex poliziotto e padre di famiglia che lavora come recupero crediti per la mafia deve proteggere la sua famiglia inconsapevole in una notte frenetica, mentre cerca di lasciare il crimine e aprire un diner con la moglie.

Disponibile in streaming dal 3 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Guns Up.

Non è un Paese per single (original)

Passiamo a un film originale Prime Video con Non è un Paese per single, adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley. Nell’idilliaca cittadina toscana di Belvedere in Chianti, tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa (Matilde Gioli), madre single che cresce la figlia adolescente (Margherita Rebeggiani) e gestisce la tenuta Le Giuggiole con la sorella Giada (Amanda Campana) e la madre Mariana (Cecilia Dazzi). Il ritorno in paese di Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti nuovi e inaspettati. Ma Michele, consulente finanziario di successo con una vita fatta di conquiste professionali e sentimentali, non è tornato per caso: quando lo zio, proprietario de Le Giuggiole, muore improvvisamente lasciandola in eredità a lui e al fratello Carlo (Sebastiano Pigazzi), gli si presenta l’occasione per vendere e ottenere l’agognata promozione. Elisa, invece, vorrebbe trasformare la tenuta nell’azienda agricola che ha sempre sognato, ma Michele potrebbe mettere tutto a rischio.

Disponibile in streaming dal 8 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non è un Paese per single.

Relay: Informazioni pericolose

Cambiamo nuovamente genere con Relay: Informazioni pericolose, thriller con Lily James, Riz Ahmed e Sam Worthington. Ash è un abile risolutore specializzato nella mediazione di accordi tra aziende corrotte e i loro ricattatori. Protetto da un anonimato assoluto e da regole ferree, negozia accordi milionari garantendo sicurezza a entrambe le parti. Il suo sistema inizia a incrinarsi quando entra in scena Sarah Grant, una potenziale cliente nel mirino di una società biotech, decisa a insabbiare gli effetti collaterali di un prodotto geneticamente modificato. Braccata da una spietata squadra di controspionaggio, Sarah vuole tirarsi indietro e salvarsi la vita, e per la prima volta Ash accetta un incarico che va oltre la semplice mediazione: quello di proteggerla.

Disponibile in streaming dall’11 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Relay: Informazioni pericolose.

Jack Ryan: Ghost War (original)

Una delle novità Prime Video di maggio 2026 da guardare è senza dubbio Jack Ryan: Ghost War, film che ci fa tornare nell’universo di Tom Clancy. Jack Ryan (John Krasinski) viene trascinato di nuovo, suo malgrado, nel mondo dello spionaggio, quando una missione segreta internazionale porta alla luce una pericolosa cospirazione, costringendolo ad affrontare un’unità di operazioni speciali fuori controllo. In una corsa contro il tempo in cui vite umane sono in gioco e la minaccia incombe sempre di più, Jack si riunisce con l’agente della CIA Mike November (Michael Kelly) e con il suo ex capo James Greer (Wendell Pierce): la loro esperienza è l’unico vantaggio contro un nemico che anticipa ogni loro mossa. Affiancato da una partner inaspettata – la brillante agente dell’MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller) – Jack e il suo team devono farsi strada in un’intricata rete di tradimenti, confrontandosi con un passato che credevano sepolto da tempo, in quella che diventa la missione più personale e rischiosa che abbiano mai affrontato.

Disponibile in streaming dal 20 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jack Ryan: Ghost War.

The Housemaid – Una di famiglia

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da vedere questo mese lato film con The Housemaid – Una di famiglia, thriller firmato Paul Feig con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. Racconta la storia di Millie Calloway (Sydney Sweeney), una giovane donna in fuga dal proprio passato che accetta un lavoro come domestica nella lussuosa villa della famiglia Winchester. Inizialmente, la posizione sembra l’opportunità perfetta per ricominciare, ma ben presto ciò che appare come un lavoro dei sogni si trasforma in un gioco sottile di seduzione, segreti e potere, dove nulla è come sembra e la perfezione è solo un’apparenza. Nina Winchester (Amanda Seyfried), madre e padrona di casa apparentemente attenta e serena, inizia a fare richieste sempre più pressanti e ambigue. Mentre Andrew Winchester (Brandon Sklenar) offre a Millie un punto di riferimento diverso, la linearità dei ruoli è continuamente messa in discussione. Dietro le porte chiuse della residenza, nessuno è davvero al sicuro e ogni personaggio nasconde un segreto. Dalla figlia Cece (Indiana Elle) all’anziana madre Evelyn (Elizabeth Perkins), fino al silenzioso giardiniere Enzo (Michele Morrone). Man mano che Millie si ambienta, la tensione cresce, intrecciando inganni, desideri e scandali in una trama di ambiguità morale e pericolo latente. Ogni gesto e ogni parola diventano strumenti di manipolazione in un ambiente dove il potere si manifesta anche attraverso la seduzione e il controllo, fino a rivelare una verità sconvolgente.

Disponibile in streaming dal 30 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Housemaid – Una di famiglia.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Citadel – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di maggio 2026 lato serie TV con la seconda stagione di Citadel, serie “madre” dell’universo narrativo che ha visto finora anche gli spin off ambientati in Italia (Citadel: Diana) e in India (Citadel: Honey Bunny). Lo spy thriller segue le vicende di Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) e Bernard Orlick (Stanley Tucci), agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell’umanità. Con scene d’azione mozzafiato, tradimenti sconvolgenti e un gruppo sempre più ampio di agenti misteriosi, la posta in gioco non è mai stata così alta, e chiunque potrebbe essere amico o nemico. Tutti e sette gli episodi vengono resi disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 6 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Citadel.

Good Omens – stagione 3 (original)

Tra i contenuti più attesi di questo mese troviamo anche la terza e ultima stagione di Good Omens, serie TV basata sul romanzo Buona Apocalisse a tutti! di Terry Pratchett e Neil Gaiman. I nuovi episodi riprendono da dove si era interrotta la storia della seconda stagione, con l’amato e insolito duo – formato dall’angelo Aziraphale e dal demone Crowley – pronto ad affrontare l’avventura più epica e personale di sempre. La loro amicizia millenaria si è incrinata da quando Aziraphale (Michael Sheen) ha accettato l’offerta di tornare in Paradiso, lasciando indietro Crowley (David Tennant). Ora, in qualità di neo-nominato Arcangelo Supremo, Aziraphale ha il compito di supervisionare la Seconda Venuta, una responsabilità monumentale che grava su di lui e che si fa sentire ancora di più quando i suoi piani causano un certo sconcerto tra gli altri angeli. Nel frattempo, Crowley, con il cuore spezzato, tocca il fondo vagando per le strade di Soho.

Disponibile in streaming dal 13 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Good Omens.

Off Campus (original)

Cambiamo genere con Off Campus, serie ambientata in un college e basata sugli omonimi libri bestseller di Elle Kennedy. Racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore in stile “gli opposti si attraggono” tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University. Tutti e otto gli episodi vengono proposti insieme.

Disponibile in streaming dal 13 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Off Campus.

The 50 (original)

Questo mese di maggio arriva su Prime Video The 50, nuovo reality game originale italiano che per la prima volta in assoluto per un servizio streaming consentirà a uno spettatore di vincere votando da casa il proprio concorrente favorito. Nello show, 50 celebrity star e influencer, sotto lo sguardo misterioso e ironico del padrone di casa, un Leone, si sfideranno in un castello medievale e nella sua spettacolare Arena in una serie di prove fisiche e mentali, per conquistare un montepremi che andrà a un viewer da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale dello show. I concorrenti che vincono le singole prove potranno mandare a rischio eliminazione i perdenti, sempre sotto gli occhi del Leone che commenta con sarcasmo tutto ciò che accade. Il reality è composto da dieci episodi: i primi quattro sono disponibili dal 22 maggio, mentre i restanti vengono proposti tre a settimana fino al 5 giugno 2026.

Disponibile in streaming dal 22 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The 50.

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da vedere a maggio 2026 con Spider-Noir, attesissima serie live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Racconta la storia di Ben Reilly (Nicolas Cage), un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta, che a seguito di una tragedia profondamente personale, è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città. Per offrire un’esperienza di visione unica nel suo genere, la serie è disponibile in streaming in due modalità, “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”, consentendo al pubblico di scegliere se guardare la serie in bianco e nero o a colori. Tutti e otto gli episodi vengono proposti insieme.

Disponibile in streaming dal 27 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spider-Noir.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo contenuti di vario genere, tra commedie (come La Pantera Rosa, nelle versioni del 1963 e del 2006), thriller (come Millennium – Uomini che odiano le donne) e grandi “ritorni”, come I mercenari 2 e 3, Il destino di un cavaliere, Dirty Dancing e tanto tanto altro. Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è iniziata la stagione della NBA, con i playoff da seguire su Prime Video anche questo mese di maggio.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a maggio 2026 su Amazon Prime Video:

The Hateful Eight – 1° maggio 2026

La pantera rosa (1963) – 1° maggio 2026

La pantera rosa (2006) – 1° maggio 2026

Gretel e Hansel – 1° maggio 2026

Io e Annie – 1° maggio 2026

Millennium – Uomini che odiano le donne – 1° maggio 2026

Millennium – Quello che non uccide – 1° maggio 2026

Specie mortale – 1° maggio 2026

Wargames – Giochi di guerra – 1° maggio 2026

Soul plane – Pazzi in aeroplano – 1° maggio 2026

Streghe (stagioni 1-8) – 1° maggio 2026

NCIS – Unità anticrimine (stagioni 1-5) – 1° maggio 2026

Blue Bloods (stagione 1) – 1° maggio 2026

Hawaii Five-O (stagioni 1-10) – 1° maggio 2026

A Line of Fire: Sotto tiro – 4 maggio 2026

– 4 maggio 2026 Hanna – 5 maggio 2026

Dirty Dancing – Balli proibiti – 6 maggio 2026

The International – 7 maggio 2026

The Social Network – 7 maggio 2026

World Invasion – 7 maggio 2026

Whiplash – 9 maggio 2026

Sette anime – 11 maggio 2026

Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina – 11 maggio 2026

Julie & Julia – 13 maggio 2026

End of Justice – Nessuno è innocente – 13 maggio 2026

Cleaner – 15 maggio 2026

– 15 maggio 2026 I mercenari 2 – 15 maggio 2026

I mercenari 3 – 15 maggio 2026

How to Lose a Popularity Contest – 18 maggio 2026

– 18 maggio 2026 Il destino di un cavaliere – 22 maggio 2026

The Walking Dead (stagioni 9-11) – 28 maggio 2026

Emmanuelle – 29 maggio 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Anna – 3 maggio 2026

Si vive una volta sola – 12 maggio 2026

No Time to Die – 31 maggio 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Veleno (dal 24 maggio 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece il film originale È colpa tua: Londra (da giugno 2026), la quinta stagione di Clarkson’s Farm (dal 3 giugno 2026) e Un anno dopo l’altro (dal 10 giugno 2026), serie TV tratta dal bestseller di Carley Fortune.

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio i film Jumpers – Un salto tra gli animali (dal 5 maggio 2026), Prendiamoci una pausa (dal 6 maggio 2026), Marty Supreme (dal 7 maggio 2026), Sentimental Value (dal 7 maggio 2026) e 2 cuori e 2 capanne (dal 7 maggio 2026), e le serie TV DTF St. Louis (dall’8 maggio 2026), Nido di vipere (dal 18 maggio 2026), Rooster (dal 12 maggio 2026), Power Book IV: Force (stagione 3, dal 18 maggio 2026) e The Rookie (stagione 7, dal 25 maggio 2026).

Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.