Non è un segreto che il mercato hardware stia vivendo una fase piuttosto particolare, in cui la crescente domanda legata all’intelligenza artificiale locale si intreccia con problemi di approvvigionamento tutt’altro che banali; è proprio in questo scenario che arriva una novità importante (anche se introdotta piuttosto silenziosamente) da parte di Apple che, per la seconda volta nel giro di qualche settimana, ha deciso di rivedere al ribasso le configurazioni di memoria disponibili per alcuni dei suoi Mac più avanzati.

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Nel mirino troviamo in particolare Mac Studio e Mac mini, due soluzioni molto apprezzate soprattutto da sviluppatori, creator e, sempre più spesso, da chi lavora con modelli di intelligenza artificiale in locale.

Addio alle configurazioni più spinte per alcuni computer Apple

Se torniamo indietro di qualche mese, il Mac Studio poteva essere configurato con addirittura 512 GB di memoria unificata, una quantità estremamente elevata pensata per carichi di lavoro professionali o scenari avanzati (come ad esempio l’esecuzione di modelli IA complessi direttamente in locale).

Oggi però, la situazione è cambiata in modo piuttosto evidente: visitando il sito ufficiale dell’azienda, la configurazione massima disponibile per Mac Studio si ferma a 96 GB di memoria unificata. Un ridimensionamento significativo, che arriva a distanza di circa due mesi dall’interruzione della produzione del modello da 512 GB e che, di fatto, riduce sensibilmente le opzioni per gli utenti più esigenti.

Discorso simile anche per il Mac mini, che ora si ferma a 48 GB (rispetto ai 64 GB disponibili in precedenza), confermando una tendenza che coinvolge tutta la gamma.

Per comprendere davvero cosa sta succedendo, è necessario fare un passo indietro e guardare al contesto più ampio. L’architettura di memoria unificata di Apple infatti, è diventata negli ultimi anni particolarmente interessante per l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo (senza passare dal cloud), soprattutto grazie all’elevata larghezza di banda e all’integrazione con i chip della serie M.

Applicazioni e strumenti emergenti, come OpenClaw, hanno contribuito ad alimentare una vera e propria corsa all’acquisto di macchine con grandi quantità di RAM, trasformando Mac Studio e Mac mini in soluzioni molto ambite anche al di fuori dei tradizionali contesti professionali.

Il risultato? Un’impennata della domanda che, unita alla già nota carenza globale di chip di memoria, ha messo sotto pressione la catena di approvvigionamento.

Già all’inizio di marzo, Apple aveva preso una prima decisione importante, interrompendo la produzione della variante da 512 GB e aumentando il prezzo dell’upgrade a 256 GB fino a 2.000 dollari; una mossa che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto contribuire a riequilibrare domanda e offerta.

Tuttavia, come spesso accade in questi casi, la realtà si è rivelata più complessa: la domanda è rimasta elevata (segno evidente di quanto queste configurazioni siano richieste), e i tempi di consegna non solo non sono migliorati, ma in alcuni casi si sono ulteriormente allungati.

Per fare qualche esempio concreto, un Mac Studio con chip M4 Max e 64 GB di memoria può richiedere fino a sei o sette settimane per la consegna, mentre altre configurazioni arrivano addirittura a nove o dieci settimane. Anche il Mac mini non è esente da ritardi, soprattutto nelle varianti con più memoria.

La situazione, inoltre, non sembra limitarsi ai desktop; anche alcuni modelli di MacBook Air e MacBook Pro con configurazioni di memoria più elevate stanno iniziando a registrare tempi di attesa più lunghi, segno che la carenza di componenti potrebbe avere un impatto più ampio sull’intero ecosistema Mac.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Tim Cook durante l’ultima conference call sui risultati finanziari, le forniture di questi dispositivi potrebbero rimanere limitate ancora per diversi mesi, con possibili ripercussioni anche sui risultati economici del secondo trimestre.

Il quadro che emerge è dunque piuttosto chiaro, la crescente importanza dell’intelligenza artificiale (soprattutto in locale) sta modificando in modo concreto le dinamiche del mercato hardware, mettendo sotto pressione anche un colosso come Apple.

Gli utenti interessati a configurazioni più spinte dovranno quindi fare i conti non solo con prezzi più elevati, ma anche con una disponibilità ridotta e tempi di consegna più lunghi. Allo stesso tempo, non è da escludere che nei prossimi mesi possano arrivare ulteriori aggiustamenti da parte dell’azienda, magari con nuove strategie per gestire la domanda o con aggiornamenti hardware pensati proprio per questo nuovo scenario.

Come sempre, sarà interessante capire come evolverà la situazione e se Apple riuscirà a riportare equilibrio tra domanda e offerta in un mercato che, almeno per ora, continua a essere trainato (e in parte stravolto) dalla corsa all’intelligenza artificiale.