È sotto gli occhi di tutti come, nel corso degli anni, Apple abbia costruito una delle catene di approvvigionamento più solide e sofisticate al mondo, basata su un equilibrio estremamente delicato tra progettazione interna e produzione affidata a partner selezionati. Eppure, come spesso accade nel settore tecnologico, soprattutto in una fase storica dominata dall’esplosione dell’intelligenza artificiale, anche i modelli più consolidati iniziano a mostrare qualche crepa, spingendo l’azienda di Cupertino a valutare nuove strade.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Apple avrebbe infatti avviato colloqui esplorativi con Intel e Samsung Electronics per la produzione dei propri chip principali direttamente negli Stati Uniti, una mossa che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un cambiamento piuttosto significativo rispetto alla dipendenza quasi totale da TSMC.

Una strategia che guarda oltre TSMC

Da oltre un decennio, Apple progetta internamente i suoi system-on-a-chip (SoC), gli stessi che alimentano iPhone, iPad e Mac, affidandone però la produzione quasi esclusivamente a TSMC, leader indiscusso del settore grazie ai suoi nodi produttivi avanzati (oggi arrivati a 3 nm).

Questo approccio, come molti di voi sapranno, ha garantito risultati eccellenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica, contribuendo in maniera decisiva al successo dei chip Apple Silicon; tuttavia, la crescente domanda globale, alimentata soprattutto dai data center per l’intelligenza artificiale e dai dispositivi sempre più orientati all’IA locale, sta mettendo sotto pressione l’intero comparto.

Non è un caso dunque, che lo stesso CEO Tim Cook abbia recentemente ammesso una ridotta flessibilità nella supply chain, sottolineando come la disponibilità limitata dei nodi avanzati stia frenando, almeno in parte, la crescita di alcuni prodotti.

Intel e Samsung: opportunità e limiti

In questo contesto si inseriscono i contatti con Intel e Samsung che, è bene chiarirlo fin da subito, si trovano ancora in una fase preliminare, senza alcun accordo concreto o ordine già definito.

Per Intel, l’eventuale ingresso nella filiera Apple rappresenterebbe un successo enorme, soprattutto considerando il piano di rilancio della divisione fonderie voluto dal CEO Lip-Bu Tan. Dopo anni difficili e tentativi non sempre riusciti di attirare clienti esterni, poter contare su Apple significherebbe non solo prestigio, ma anche una spinta concreta per l’intero business.

Samsung, dal canto suo, parte da una posizione leggermente più avanzata nel mercato delle fonderie, ma resta comunque distante da TSMC in termini di affidabilità e scala produttiva. Un eventuale accordo con Apple, azienda con cui compete direttamente nel mercato smartphone, avrebbe dunque un peso strategico enorme.

Tra geopolitica e supply chain: perché Apple vuole diversificare

Se da un lato le difficoltà produttive legate al boom dell’intelligenza artificiale hanno accelerato queste valutazioni, dall’altro c’è un tema ancora più ampio che molti di voi avranno già intuito: la dipendenza geografica.

Gran parte della produzione di chip avanzati è oggi concentrata a Taiwan, una regione al centro di tensioni geopolitiche sempre più rilevanti; Apple, che storicamente preferisce avere almeno due fornitori per ogni componente chiave (così da aumentare il potere negoziale e ridurre i rischi), non può ignorare questo fattore.

Ecco quindi che l’idea di espandere la produzione negli Stati Uniti, anche attraverso partner come Intel o gli impianti texani di Samsung, assume un significato che va ben oltre la semplice diversificazione industriale, toccando anche aspetti politici ed economici.

Una decisione tutt’altro che scontata

Ciò detto, è importante sottolineare come Apple nutra forti perplessità sull’utilizzo di tecnologie diverse da quelle di TSMC; la qualità, la resa produttiva e la capacità di operare su larga scala restano elementi difficili da replicare, almeno nel breve periodo.

Non è dunque chiaro se questi colloqui porteranno effettivamente a una collaborazione concreta o se rimarranno semplicemente un’opzione strategica da tenere sul tavolo. Nel frattempo, Apple continua a lavorare anche sull’espansione della produzione con TSMC negli Stati Uniti (in particolare in Arizona), segno che la strada principale, almeno per ora, resta quella già tracciata.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

La sensazione, come spesso accade quando si parla di supply chian Apple, è che ci troviamo davanti a un processo lungo e graduale, fatto di test, valutazioni e possibili cambi di rotta. Bisognerà attendere per capire se i futuri iPhone e Mac vedranno davvero chip prodotti anche da Intel o Samsung, oppure se tutto resterà nelle mani di TSMC.