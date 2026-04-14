Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il quinto ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla prima beta del prossimo aggiornamento intermedio delle più recenti versioni di iOS e iPadOS, raccontandovi le principali novità emerse. Come nel precedente ciclo di sviluppo sembrano esserci alcune novità degne di nota, anche se latitano (e le beta 2 fungono da “conferma”) le attese novità legate ad Apple Intelligence. Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalla beta 2 di iOS 26.5 (e iPadOS 26.5)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati, la beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.5 e iPadOS 26.5, secondo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per poco più di un mese, probabilmente fino alla metà del mese di maggio.

Storicamente, il quinto ciclo di sviluppo intermedio per iPhone non è stato molto interessante sul fronte delle novità, anche se quest’anno sembrava esserci spazio per qualcosa di diverso: i rumor lo dipingevano come quello della “rivoluzione” in ottica Apple Intelligence ma così non è stato, dato che le novità in tal senso mancano anche nelle beta 2.

Prima di passare all’analisi delle (poche) novità emerse dalle nuove versioni in anteprima, con Apple che sembra concentrata più a risolvere i bug e ottimizzare il tutto invece di introdurre novità, andiamo a fare un recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

Novità emerse in questo ciclo di sviluppo: Novità emerse dalla beta 1 di iOS 26.5 (e iPadOS 26.5) Assenti il nuovo Siri e le altre novità di Apple Intelligence Supporto alle Attività in tempo reale sugli accessori di terze parti Due novità per Mappe di Apple Supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end su Messaggi Nuovo abbonamento alle app da 12 mesi su App Store Altre novità minori



La pubblicità arriva su Mappe di Apple

Con la precedente beta 1, Apple aveva gettato le basi per l’arrivo della pubblicità nell’app Mappe. Con la beta 2 di iOS 26.5, questa novità fa un altro passo in avanti e ora gli utenti, alla prima apertura dell’app post-aggiornamento, vengono informati dell’arrivo con una schermata di benvenuto (via @aaronp613 su X).

Il contenuto di questa schermata suggerisce che gli annunci pubblicitari mostrati saranno basati sulla posizione approssimativa, sui termini di ricerca o sulla visualizzazione della mappa durante la ricerca.

Il colosso di Cupertino suggerisce, inoltre, che le informazioni pubblicitarie non sono collegate all’account Apple, con l’obiettivo di tutelare la privacy degli utenti. I dati non saranno raccolti, archiviati o condivisi con servizi di terze parti.

Non è ancora chiaro se la presenza di questa schermata di benvenuto indichi il fatto che gli annunci pubblicitari siano già presenti su Mappe o se si tratta dell’ennesimo passo in avanti verso l’implementazione definitiva.

Nuovo sfondo della collezione “Pride” in arrivo?

Il codice sorgente della beta 2 di iOS 26.5 lascia poi intendere che presto arriverà un nuovo sfondo della collezione Pride, quella che Apple ha realizzato per celebrare la comunità LGBTQ+.

Il nuovo sfondo (via @aaronp613 su X) viene così descritto: “Colori diversi brillano dolcemente dietro pilastri di vetro satinato“. Immaginiamo dunque che sia uno sfondo realizzato ad hoc per sposarsi al meglio con i canoni del Liquid Glass Design.

Quelle appena discusse sono le novità emerse finora dalle beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 ma, nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto.

È molto probabile che per questo ciclo di sviluppo il “grosso” sia già stato fatto: mancano ormai meno di due mesi alla WWDC26 e all’annuncio di iOS 27 e tutti gli altri OS 27; è praticamente certo che, per conoscere novità importanti, dovremo attendere quell’occasione.