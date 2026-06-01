Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per quello che fino a poco tempo fa era lo smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025, sempre durante IFA).

Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch svariate novità che puntano a migliorare l’esperienza utente con le mappe, la memorizzazione dei percorsi e le impostazioni di navigazione, oltre a introdurre il rilevamento automatico delle immersioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex 3 Pro: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi e lo fa a nemmeno un mese dal precedente aggiornamento (alla versione 4.8.3.5), utile perché aveva risolto alcuni bug, introdotto alcune ottimizzazioni e implementato alcune novità (come la possibilità di personalizzare l’Always-on Display per ogni tipo di allenamento).

Lo smartwatch sta ricevendo la nuova versione 4.9.4.4 che, oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione dei bug, si preoccupa di introdurre il rilevamento automatico delle immersioni a livello di sistema, la gestione del download delle mappe, la possibilità di visualizzare i percorsi e i loro nomi prima dell’avvio della navigazione. In aggiunta, Zepp ha ampliato il numero di percorsi che l’utente può salvare, portandolo a 100 e apportato altre ottimizzazioni legate alle mappe.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.9.4.4 (via Reddit) che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 Pro (almeno in Russia) tramite il solito pacchetto OTA.

Gentili utenti, benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Dettagli: [Novità] Aggiunta la funzione di rilevamento automatico delle immersioni a livello di sistema. Aggiunta la gestione del download delle mappe. È ora possibile visualizzare i percorsi e i nomi prima dell’avvio della navigazione. L’orologio ora supporta il salvataggio di un massimo di 100 percorsi. [Ottimizzazioni] Ottimizzata la funzione “Riprendi più tardi”. Ottimizzata la visualizzazione della bilancia nella pagina del percorso di allenamento e nell’app Mappe. Ora è possibile scaricare le mappe anche durante la ricarica a batteria scarica. Ottimizzata l’esperienza di pianificazione del percorso offline. Risolti altri problemi noti.

Come aggiornare lo smartwatch

Il nuovo aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).