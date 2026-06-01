Un prezzo di listino di 1.599€ ha posizionato il Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV 55” QE55S85FAUXZT come un modello di fascia alta, spesso fuori portata. Oggi, la situazione cambia radicalmente: grazie a un’offerta eccezionale su Amazon, questo gioiello tecnologico del 2025 crolla a un prezzo mai visto prima. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi cerca la qualità assoluta di un pannello OLED, unita alla potenza dell’intelligenza artificiale e a funzionalità gaming di ultima generazione, senza dover spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare al prezzo attuale.

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Samsung TV da 66″: qualità OLED e intelligenza artificiale al servizio dell’immagine

Il televisore Samsung QE55S85FAUXZT non è un semplice televisore, ma un centro di intrattenimento completo progettato per offrire un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello. Il cuore pulsante del dispositivo è il suo pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Questa tecnologia garantisce neri assoluti e un contrasto infinito, restituendo colori vividi e realistici da qualsiasi angolazione (fino a 178°). L’impatto visivo è semplicemente sbalorditivo, sia nella visione di film che durante le sessioni di gioco.

A gestire il tutto troviamo il potente processore NQ4 AI Gen2, un chip di seconda generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo frame. Grazie alla funzione 4K AI Upscaling, anche i contenuti a risoluzione inferiore vengono migliorati per apparire nitidi e dettagliati, avvicinandosi alla qualità del 4K nativo. L’IA interviene anche sull’audio, con la tecnologia Dolby Atmos e OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) che creano un suono tridimensionale e immersivo.

Per gli appassionati di gaming, questo modello è una scelta eccellente. Il supporto a una frequenza di aggiornamento variabile che arriva fino a 120 Hz e la presenza di porte HDMI 2.1 assicurano un gameplay fluido e reattivo, privo di lag o tearing. Il Game Mode ottimizza ulteriormente le prestazioni per un’esperienza di gioco competitiva. Altre caratteristiche di rilievo includono:

Sistema Operativo: Samsung Tizen OS con Vision AI, veloce e ricco di applicazioni.

Samsung Tizen OS con Vision AI, veloce e ricco di applicazioni. Design: Contour Design, elegante e minimale, si integra perfettamente in ogni ambiente.

Contour Design, elegante e minimale, si integra perfettamente in ogni ambiente. Trattamento Antiriflesso: Lo schermo Glare Free riduce i fastidiosi riflessi di luce.

Lo schermo Glare Free riduce i fastidiosi riflessi di luce. HDR: Pieno supporto a HDR10+ per una gamma dinamica estesa.

Sebbene non supporti lo standard Dolby Vision, la qualità complessiva del pannello e l’efficacia del processore AI compensano ampiamente, rendendo il Samsung QE55S85FAUXZT un televisore premium sotto ogni aspetto.

L’offerta da non perdere su Amazon

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni dell’anno per portarsi a casa un TV OLED di ultima generazione. Il prezzo di listino ufficiale del Samsung QE55S85FAUXZT è fissato a 1.599€, una cifra che lo colloca nella fascia alta del mercato. Nelle scorse settimane, il suo prezzo su Amazon si era assestato intorno ai 789€.

Oggi, grazie a un’offerta a tempo, il prezzo crolla a soli 649€. Si tratta di un risparmio netto di 950€ rispetto al listino, con uno sconto di quasi il 60%. Anche rispetto al prezzo precedente di Amazon, il risparmio è del 18%, ma è il confronto con il valore reale del prodotto a rendere questa offerta così straordinaria. L’offerta è disponibile su Amazon, venduto e spedito con tutti i vantaggi del servizio Prime, inclusa la consegna rapida e la garanzia. Data l’eccezionalità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate, pertanto consigliamo agli interessati di agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

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