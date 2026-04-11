Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma che sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Protagonisti di questa carrellata di versioni in anteprima sono tutti gli gli smartwatch di fascia media come Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E e Instinct Crossover AMOLED e tutti i modelli di punta della precedente generazione, ovvero Fenix 7 e simili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità evidenziate nei changelog.

Garmin ha rilasciato una nuova beta per la gamma Instinct 3

Garmin ha rilasciato il più recente major update per gli smartwatch di fascia media Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED nel mese di febbraio.

Per questi smartwatch, che da allora hanno ricevuto solo alcuni aggiornamenti minori, è recentemente partito il nuovo ciclo di sviluppo verso il prossimo major update con la versione 14.05 beta del software che ha anticipato ai beta tester alcune novità.

Successivamente, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la versione 14.06 beta, accompagnata da un changelog che raccontava esclusivamente di risoluzione di bug e miglioramenti. Nelle ultime ore, è partito il rollout della nuova versione 14.08 beta che, stando al changelog ufficiale, racconta della risoluzione di un bug per alcuni modelli e di una piccola novità per l’intera gamma.

Changelog – versione 14.08 beta (dalla 14.06 beta) Traduzioni aggiornate. Modifiche per i soli modelli Crossover/AMOLED/Solar: Risolto un possibile problema che impediva la ricezione di dati dai telemetri laser (solo per i modelli Tactical).

Anche Garmin Fenix 7 e i modelli simili ricevono una nuova beta

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” della precedente generazione: parliamo dei Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di gennaio (versione 25.11) al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese e sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Dopo la versione 26.04 beta di inizio marzo, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato due ulteriori beta lo scorso mese (versione 26.06 beta e versione 26.07 beta). Nelle ultime ore, la nuova versione 26.09 beta del software, accompagnata da un changelog che rimane identico rispetto alla precedente versione, evidenziando una sola novità che riguarda la funzione ECG.

Changelog – versione 26.09 beta (dalla 26.07 beta) Important note about ECG: ECG is now enabled for BETA version 26.09

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.