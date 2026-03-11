Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, lavorando per affinare la versione software più recente o per preparare quello che rappresenta il prossimo major update per tutti i modelli supportati.

Tra i modelli coinvolti rientrano i modelli di punta per la “outdoor recreation” di ultima generazione, ovvero Fenix 8 e simili, e della precedente generazione, ovvero Fenix 7 e simili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova beta per Garmin Fenix 8 (non Pro) e simili

A qualche settimana dal rilascio del più recente major update per i modelli di punta (versioni 21.25 e 21.27), Garmin ha ripreso il ciclo di sviluppo in beta per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar, Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) e Quatix 8.

A nemmeno 48 ore dal rilascio della versione 21.32 beta, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.34 che, sostanzialmente, mantiene lo stesso changelog, sintomo che i lavori siano tutti di ottimizzazione dietro le quinte.

Changelog – versione 21.34 beta (dalla 21.25 beta o dalla 21.27 beta) Risolto il problema per cui il monitoraggio del peso non era disponibile nelle serie Tactix 8 Solar e Quatix 8. Risolto il problema per cui il monitoraggio dei punteggi sportivi non era disponibile nella serie Quatix 8. Risolto il problema per cui le attività di forza mostravano una schermata dati nera sui dispositivi solari. Risolto il problema per cui all’utente veniva chiesto di impostare l’assistenza dopo averla già impostata. Risolto il problema per cui non era possibile assegnare l’attrezzatura a tutti gli sport all’interno di un’attività multi-sport. Risolto il problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di obiettivo al giorno. Risolto un possibile crash durante l’utilizzo dell’attività HIIT. Migliorate le prestazioni del pianificatore di percorsi.

Nuova beta anche per Garmin Fenix 7 e simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta anche per tutti gli smartwatch da “outdoor” di fascia alta della precedente generazione: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di gennaio (versione 25.11) al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese e sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. Dopo la versione 26.03 beta della scorsa settimana, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 26.04 beta, accompagnata da un changelog che parla della risoluzione di alcuni bug.

Changelog – Versione 26.04 beta (dalla 26.03 beta) Risolto un problema per cui a volte l’orologio si spegneva quando si saltava un brano musicale.

È stato risolto un problema per cui il testo nel widget Intensità solare non aveva una traduzione corretta.

Risolto un problema per cui il testo che elencava l’effetto di allenamento stimato non si adattava allo schermo quando l’orologio era configurato in tedesco.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.