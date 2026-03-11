Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, lavorando per affinare la versione software più recente o per preparare quello che rappresenta il prossimo major update per tutti i modelli supportati.
Tra i modelli coinvolti rientrano i modelli di punta per la “outdoor recreation” di ultima generazione, ovvero Fenix 8 e simili, e della precedente generazione, ovvero Fenix 7 e simili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Indice:
Nuova beta per Garmin Fenix 8 (non Pro) e simili
A qualche settimana dal rilascio del più recente major update per i modelli di punta (versioni 21.25 e 21.27), Garmin ha ripreso il ciclo di sviluppo in beta per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar, Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) e Quatix 8.
A nemmeno 48 ore dal rilascio della versione 21.32 beta, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.34 che, sostanzialmente, mantiene lo stesso changelog, sintomo che i lavori siano tutti di ottimizzazione dietro le quinte.
Changelog – versione 21.34 beta (dalla 21.25 beta o dalla 21.27 beta)
- Risolto il problema per cui il monitoraggio del peso non era disponibile nelle serie Tactix 8 Solar e Quatix 8.
- Risolto il problema per cui il monitoraggio dei punteggi sportivi non era disponibile nella serie Quatix 8.
- Risolto il problema per cui le attività di forza mostravano una schermata dati nera sui dispositivi solari.
- Risolto il problema per cui all’utente veniva chiesto di impostare l’assistenza dopo averla già impostata.
- Risolto il problema per cui non era possibile assegnare l’attrezzatura a tutti gli sport all’interno di un’attività multi-sport.
- Risolto il problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di obiettivo al giorno.
- Risolto un possibile crash durante l’utilizzo dell’attività HIIT.
- Migliorate le prestazioni del pianificatore di percorsi.
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI
Nuova beta anche per Garmin Fenix 7 e simili
Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta anche per tutti gli smartwatch da “outdoor” di fascia alta della precedente generazione: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.
Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di gennaio (versione 25.11) al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese e sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. Dopo la versione 26.03 beta della scorsa settimana, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 26.04 beta, accompagnata da un changelog che parla della risoluzione di alcuni bug.
Changelog – Versione 26.04 beta (dalla 26.03 beta)
- Risolto un problema per cui a volte l’orologio si spegneva quando si saltava un brano musicale.
- È stato risolto un problema per cui il testo nel widget Intensità solare non aveva una traduzione corretta.
- Risolto un problema per cui il testo che elencava l’effetto di allenamento stimato non si adattava allo schermo quando l’orologio era configurato in tedesco.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione ASUS ExpertBook Ultra: la vera sorpresa tra i notebook con Intel Core Panther Lake
- 🚨 I migliori Notebook MSI Prestige, adatti per ogni esigenza
- 💻 La prova di Reolink Home Hub: un sistema di video-sorveglianza in locale, affidabile ed economico
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo