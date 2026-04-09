Cecotec la si conosce soprattutto per le friggitrici ad aria e i robot aspirapolvere, ma da qualche anno il brand spagnolo si è ritagliato uno spazio anche nel mondo delle bici elettriche da città. La Cecotec Sprint è uno dei risultati più interessanti di questo percorso: una city bike elettrica dall’aspetto curato, 17 kg di peso contenuto, un pacchetto di componenti con qualche chicca inaspettata e un prezzo che si aggira attorno agli 800 euro. Sul carta convince, ma c’è un aspetto che vale la pena capire bene prima di acquistarla. Vi raccontiamo tutto nella nostra recensione.

Video recensione Cecotec Sprint

Design e qualità costruttiva: alluminio, finiture opache e una bella presenza

La prima cosa che si nota, tirandola fuori dalla scatola, è che Cecotec Sprint fa un gran figurone. Il telaio è in alluminio, le saldature sono spianate con cura e la verniciatura opaca dà un aspetto pulito e moderno. Disponibile in bianco e in nero, entrambe le colorazioni funzionano bene, ed è il tipo di bici che non sfigura nemmeno in un contesto urbano un po’ “fighetto”. Qualche scritta grafica richiama il brand e la componentistica, senza esagerare.

Il peso è uno dei punti di forza: 17 kg la mettono nella categoria delle bici elettriche più leggere e si sente sia quando si deve portarla su per le scale sia in sella, dove risponde con una certa agilità. Il merito è anche della batteria da 360 Wh, dimensionata in modo da non appesantire eccessivamente il mezzo. L’autonomia dichiarata è di circa 70 km, quella reale si attesta più vicino ai 50 km, che per l’uso urbano quotidiano è comunque un risultato soddisfacente.

La batteria è integrata nel telaio ed è tecnicamente rimovibile agendo su un paio di viti, ma non è un’operazione immediata: nella pratica è una batteria pensata per essere ricaricata direttamente sulla bici, non per essere staccata e portata con sé. Un dettaglio da tenere a mente se non si ha una presa comoda vicino al punto di parcheggio.

Le ruote sono da 28 pollici con un battistrada a tassellatura leggera, più vicino allo stile gravel che a una slick pura: una scelta che sulla carta garantisce un po’ più di grip su fondi irregolari o bagnati, senza penalizzare eccessivamente la scorrevolezza su asfalto. Le luci sono incluse: quella anteriore è gestibile direttamente dal cockpit, mentre quella posteriore funziona a batteria propria, indipendente dall’impianto della bici. Non è il massimo dell’eleganza come soluzione, ma almeno c’è.

Componentistica: Shimano Altus, freni idraulici Zoom e un motore da 250W

Qui si trovano le vere sorprese di questa bici. Il cambio è uno Shimano Altus a 8 rapporti: è già un gradino sopra l’entry level Tourney che si trova sulla maggior parte delle bici a questo prezzo ed ha tutta l’affidabilità e riparabilità della casa giapponese. La spaziatura dei rapporti è generosa, gli innesti sono precisi, e nel nostro utilizzo non ha richiesto alcuna regolazione. Una componentistica affidabile, che durerà nel tempo nel tempo e su cui qualunque meccanico saprà mettere le mani in caso di guasto.

Ancora più interessante la scelta dei freni: Zoom idraulici a disco, sia anteriore che posteriore. Su una bici da 17 kg che viaggia in città non è una necessità assoluta, ma è una garanzia di frenata progressiva e modulabile in ogni condizione, pioggia inclusa. Per chi non li ha mai provati, la differenza rispetto ai freni meccanici si sente.

Il motore è nel mozzo posteriore ed eroga 250W di potenza nominale continua, nel rispetto della normativa europea. La coppia massima purtroppo non è dichiarata, ma è buona per la pianura e sufficiente per brevi salite in accoppiata agli 8 rapporti. Non ha una spinta vigorosa ma considerando il peso e la destinazione d’uso della bici non ci può troppo lamentare.

Il display è monocromatico e dal design piuttosto spartano: non è il pannello più bello che si possa trovare, ma mostra quello che serve, velocità, distanza, livello di assistenza, e si gestisce con due tasti.ù

Montaggio: qualche attenzione in più rispetto alla media

Vale la pena dedicare un paragrafo al montaggio, perché Sprint non è proprio immediata da assemblare. Nella nostra unità la forcella anteriore era montata al contrario rispetto alla sua orientazione corretta, con davanti e dietro scambiati. Non era immediatamente visibile perché il rack frontale la posizionava comunque in modo plausibile, ma questo ha significato dover smontare tutta la forcella dal telaio e far passare i cavi nella direzione giusta, altrimenti sfregavano sulla ruota. Un’operazione che richiede un po’ di pazienza e dimestichezza con le bici.

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Anche il sistema di fissaggio del reggisella merita attenzione: per regolarne l’altezza serve una chiave a brugola, non c’è una clamp a sgancio rapido. Non è un problema in casa, ma se dovete regolare la sella in giro vi conviene tenerla con sé.

In sella: agile in città, ma vale la pena capire come funziona l’assistenza

Una volta in sella, Sprint si fa apprezzare. È agile, risponde bene anche quasi senza assistenza, e trasmette una sensazione di leggerezza che non è scontata nelle e-bike. Il cambio funziona bene, i freni danno fiducia. In città, tra corsie strette, semafori ravvicinati e manovre frequenti, si muove con disinvoltura.

C’è però una cosa da capire bene prima dell’acquisto, ed è probabilmente il punto più importante di tutta la recensione: non c’è il sensore di coppia. Sprint monta un sensore di cadenza, che è una soluzione diversa e meno sofisticata. In pratica, i cinque livelli di assistenza corrispondono a cinque soglie di velocità: il livello 1 assiste fino a 6 km/h, 2 fino a 10 km/h, il 3 fino a 15, il 4 fino a 20, e così via fino ai 25 km/h del livello massimo. Il motore eroga sempre tutta la potenza disponibile per quel livello, indipendentemente da quanto si stia premendo sui pedali: basta girare le gambe e lui spinge.

Il risultato è che ci si può arrivare al lavoro o a scuola praticamente senza faticare, ma la pedalata non risulta naturale come con un sensore di coppia, dove l’assistenza è proporzionale alla forza che si imprime sui pedali e l’esperienza assomiglia molto di più a una bici normale potenziata. Non è necessariamente un difetto, dipende da cosa si cerca: per chi vuole semplicemente spostarsi senza sudare può andare benissimo. Per chi cerca un’esperienza di guida più coinvolgente e reattiva, è necessario mettere in conto almeno 200-300 euro in più su modelli che montano questa tecnologia.

Due note aggiuntive: la sella non è particolarmente morbida e l’assenza di ammortizzatori anteriori si fa sentire sui fondi dissestati. Non è un problema serio per l’uso urbano su asfalto normale, ma su strade sconnesse il comfort cala.

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Considerazioni finali

Siamo alle battute finali della recensione di Cecotec Sprint, disponibile a 799 euro su Amazon (listino 819 euro) e sul sito ufficiale Cecotec con spedizione gratuita. È una bici che sorprende positivamente su diversi fronti: il design è curato, il peso contenuto è un vantaggio concreto nel quotidiano, e la combinazione di Shimano Altus e freni idraulici Zoom a questo prezzo non è banale. Manca il sensore di coppia, un’assenza che dice chiaramente che siamo su una bici entry level, ma questo non significa che non sia adatta al suo scopo.

Per un utilizzo puramente urbano, spostamenti casa-lavoro, commissioni in città, qualche giro nel weekend, Sprint fa il suo dovere senza complicazioni. Chi invece vuole qualcosa di più naturale nella pedalata, o pensa di usarla anche fuori dalla città, dovrebbe guardare a modelli con sensore di coppia, mettendo in conto una spesa maggiore.

Pro: Design curato e leggero



Shimano Altus a 8 rapporti



Freni potenti e affidabili Contro: Manca il sensore di coppia



Montaggio stranamente complicato



Faretto posteriore indipendente