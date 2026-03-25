Nel mese di febbraio, Garmin ha rilasciato i nuovi major update per la maggior parte dei propri smartwatch più recenti dell’intera gamma, arricchendo i dispositivi supportati con tutte le novità del primo aggiornamento trimestrale del 2026. Tra i modelli coinvolti ci sono gli smartwatch di fascia media come Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E e Instinct Crossover AMOLED.

Per questi modelli del 2025 è stato finalmente inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo in beta verso il prossimo major update. Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per i Fenix 8 Pro che “pareggiano i conti” con i modelli non-Pro, già aggiornati la scorsa settimana. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin Instinct 3 (e simili) ricevono la prima beta del nuovo ciclo di sviluppo

Garmin ha rilasciato il più recente major update per gli smartwatch di fascia media Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED nel mese di febbraio. Da allora, per questi smartwatch, sono arrivati solo aggiornamenti minori.

A un mese e mezzo di distanza dal major update più recente, arriva la beta che inaugura il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update: l’azienda elvetico-statunitense ha infatti rilasciato la nuova versione 14.05 beta del software, accompagnata da un changelog che parla di nuove funzionalità e risoluzione dei bug per tutti i modelli.

Changelog – versione 14.05 beta (dalla versione 13.29) Modifiche per tutti gli Intinct 3 e Instinct E: Aggiunta la vista rapida della finanza.

Aggiunta l’app Mobility.

Aggiunto il supporto per Backup e Ripristino.

Aggiunte la vista rapida del tempo di recupero e la scheda Rapporto mattutino.

Risolto un potenziale problema durante l’invio di un messaggio inReach a più contatti.

Risolto un possibile arresto anomalo durante l’utilizzo degli allenamenti a intervalli. Modifiche per i soli modelli Solar/AMOLED/Crossover: Aggiunto il supporto per il punteggio di esecuzione dell’allenamento.

Aggiorna le indicazioni di allenamento tenendo conto delle immersioni recenti. Modifiche per il solo Crossover: Aggiunto il supporto CIQ per il controllo delle lancette analogiche.

Aggiornamento minore per i Garmin Fenix 8 Pro

Come anticipato in apertura, Garmin ha poi rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per alcuni dei modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 Pro e Fenix 8 Pro MicroLED ricevono la nuova versione 21.39 del software.

Questo aggiornamento è lo stesso che è arrivato sui modelli non-Pro la scorsa settimana ed è accompagnato da un changelog (praticamente identico) che parla della risoluzione di numerosi bug.

Changelog – versione 21.39 (dalla versione 21.30) Risolve un potenziale arresto anomalo quando è in uso la connessione LTE.

Risolve un potenziale arresto anomalo che si verificava quando si utilizzavano le cuffie.

Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.

Risolve un problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di raggiungimento degli obiettivi al giorno.

Risolve un problema per cui le attività relative alla potenza mostravano una schermata dati nera sui dispositivi solari.

Risolve un problema per cui la visualizzazione a colpo d’occhio dei risultati sportivi non era presente nella serie Quatix 8.

Risolve altri bug minori.

Migliora le prestazioni dei pianificatori di corsi.

Aggiorna le traduzioni.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.