Nel mese di febbraio, Garmin ha rilasciato i nuovi major update per la maggior parte dei propri smartwatch più recenti dell’intera gamma, arricchendo i dispositivi supportati con tutte le novità del primo aggiornamento trimestrale del 2026. Tra i modelli coinvolti ci sono gli smartwatch di fascia media come Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E e Instinct Crossover AMOLED.
Per questi modelli del 2025 è stato finalmente inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo in beta verso il prossimo major update. Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per i Fenix 8 Pro che “pareggiano i conti” con i modelli non-Pro, già aggiornati la scorsa settimana. Scopriamo tutti i dettagli.
Indice:
Garmin Instinct 3 (e simili) ricevono la prima beta del nuovo ciclo di sviluppo
Garmin ha rilasciato il più recente major update per gli smartwatch di fascia media Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED nel mese di febbraio. Da allora, per questi smartwatch, sono arrivati solo aggiornamenti minori.
A un mese e mezzo di distanza dal major update più recente, arriva la beta che inaugura il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update: l’azienda elvetico-statunitense ha infatti rilasciato la nuova versione 14.05 beta del software, accompagnata da un changelog che parla di nuove funzionalità e risoluzione dei bug per tutti i modelli.
Changelog – versione 14.05 beta (dalla versione 13.29)
Modifiche per tutti gli Intinct 3 e Instinct E:
- Aggiunta la vista rapida della finanza.
- Aggiunta l’app Mobility.
- Aggiunto il supporto per Backup e Ripristino.
- Aggiunte la vista rapida del tempo di recupero e la scheda Rapporto mattutino.
- Risolto un potenziale problema durante l’invio di un messaggio inReach a più contatti.
- Risolto un possibile arresto anomalo durante l’utilizzo degli allenamenti a intervalli.
Modifiche per i soli modelli Solar/AMOLED/Crossover:
- Aggiunto il supporto per il punteggio di esecuzione dell’allenamento.
- Aggiorna le indicazioni di allenamento tenendo conto delle immersioni recenti.
Modifiche per il solo Crossover:
- Aggiunto il supporto CIQ per il controllo delle lancette analogiche.
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Aggiornamento minore per i Garmin Fenix 8 Pro
Come anticipato in apertura, Garmin ha poi rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per alcuni dei modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 Pro e Fenix 8 Pro MicroLED ricevono la nuova versione 21.39 del software.
Questo aggiornamento è lo stesso che è arrivato sui modelli non-Pro la scorsa settimana ed è accompagnato da un changelog (praticamente identico) che parla della risoluzione di numerosi bug.
Changelog – versione 21.39 (dalla versione 21.30)
- Risolve un potenziale arresto anomalo quando è in uso la connessione LTE.
- Risolve un potenziale arresto anomalo che si verificava quando si utilizzavano le cuffie.
- Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.
- Risolve un problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di raggiungimento degli obiettivi al giorno.
- Risolve un problema per cui le attività relative alla potenza mostravano una schermata dati nera sui dispositivi solari.
- Risolve un problema per cui la visualizzazione a colpo d’occhio dei risultati sportivi non era presente nella serie Quatix 8.
- Risolve altri bug minori.
- Migliora le prestazioni dei pianificatori di corsi.
- Aggiorna le traduzioni.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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