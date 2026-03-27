Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti indiscussi di oggi sono i modelli di punta della precedente generazione, come Fenix 7, che ricevono un nuovo aggiornamento in beta.

Al contempo, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato nuovi aggiornamenti software in forma stabile per altri due smartwatch: il primo è Lily 2 Active, smartwatch annunciato a ottobre 2024 che è caratterizzato da un design elegante e dalla presenza di un display monocromatico; il secondo è Approach J1, smartwatch (costoso) pensato per i giovani golfisti che è stato annunciato a gennaio 2026. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin Fenix 7 e tutti i modelli di punta di vecchia generazione ricevono una nuova beta

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” della precedente generazione: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di gennaio (versione 25.11) al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese e sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. Dopo la versione 26.04 beta di un paio di settimane fa, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 26.06 beta, accompagnata da un changelog che parla della risoluzione di un paio di bug.

Changelog – versione 26.06 beta (dalla 26.04 beta) Risolte le incongruenze di testo tra l’orologio e Garmin Connect nell’app Power Manager.

Risolto un potenziale problema di spegnimento nell’app Garmin Coach. Nota importante sull’ECG: l’ECG è stato disabilitato con questa versione. La funzione Immersioni è ancora disabilitata con questo aggiornamento.

Nuovi aggiornamenti minori per Garmin Lily 2 Active e Approach J1

Per quanto concerne il canale stabile, invece, arrivano aggiornamenti per due smartwatch. Il primo ad aggiornarsi è Garmin Lily 2 Active che riceve l’aggiornamento minore alla versione 5.09 del software, accompagnato da un changelog brevissimo che racconta di un miglioramento.

Changelog – versione 5.09 (dalla versione 5.08) Migliora la stabilità alle basse temperature.

L’altro modello che si aggiorna è Garmin Approach J1. Lo smartwatch pensato per i giovani golfisti riceve il primo aggiornamento software della sua fin qui breve carriera (ha appena due mesi), raggiungendo la versione 8.09 del software. Nel changelog ufficiale, l’azienda racconta di aver risolto alcuni bug e aggiunto un paio di novità.

Changelog – versione 8.09 Aggiunto l’indicatore della buca alla pagina di navigazione del tee box.

È stato aggiunto un messaggio relativo alla creazione di un account per bambini prima di associare un telefono.

Risolto un problema per cui l’opzione Gestisci club veniva nascosta dopo l’associazione di un telefono.

Traduzioni aggiornate.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.