Garmin ha recentemente annunciato una nuova aggiunta al parco di applicazioni disponibili sui propri smartwatch: nello specifico arriva l’app Natural Cycles (nota come NC°), progettata per aiutare le donne a pianificare o prevenire una gravidanza sfruttando i dati (temperatura corporea e altri parametri vitali) catturati dallo smartwatch.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti di oggi sono i modelli di punta della precedente generazione, ovvero Fenix 7 e simili, che ricevono un nuovo aggiornamento in beta. Scopriamo tutti i dettagli.

Natural Cycles

Come anticipato in apertura, Garmin ha annunciato l’integrazione di Natural Cycles, la prima e finora unica app per la contraccezione approvata dalla FDA statunitense, su alcuni dei propri smartwatch.

I modelli compatibili sono Fenix 8, Forerunner 970 e 570, Venu 4 e Venu X1. Sul fronte della disponibilità, questa integrazione è disponibile in Australia, in Brasile, in Canada, in Norvegia, nel Regno Unito, a Singapore, negli Stati Uniti, in Svizzera e nell’Unione Europea (quindi anche in Italia).

Susan Lyman, vicepresidente delle divisioni Consumer Sales e Marketing presso Garmin: Le donne di tutto il mondo utilizzano i prodotti Garmin per monitorare l’attività fisica e la salute, ed è per questo che l’integrazione con Natural Cycles, azienda pioniera nella salute digitale femminile, è così importante. Mentre continuiamo ad aiutare le donne a raggiungere i loro obiettivi di fitness e benessere, siamo orgogliosi che la misurazione della temperatura cutanea con Garmin possa essere utilizzata all’interno dell’app Natural Cycles per coloro che cercano un metodo contraccettivo non ormonale.

Grazie a questa integrazione, le donne che utilizzano quotidianamente uno degli smartwatch Garmin compatibili possono condividere automaticamente con l’app Natural Cycles i dati relativi alla temperatura cutanea rilevata durante la notte.

L’app si preoccuperà di analizzare i dati sulla temperatura corporea e altri indicatori chiave della fertilità per determinare lo stato di fertilità giornaliero, dando una mano nella pianificazione (o nella prevenzione) di una gravidanza e aiutando a comprendere i sintomi della perimenopausa (il periodo di transizione naturale che precede la menopausa).

Dott.ssa Elina Brglung Scherwitzl, co-fondatrice e CEO di Natural Cycles: Per Natural Cycles, l’integrazione con un leader nel settore hardware come Garmin rappresenta un passo naturale nell’espansione del nostro ecosistema di dispositivi indossabili. Questa integrazione di prodotto segna un traguardo entusiasmante, che ci consentirà di rendere il nostro metodo contraccettivo non ormonale accessibile a un numero ancora maggiore di donne in tutto il mondo, offrendo un modo efficace e senza ormoni per prevenire o pianificare una gravidanza.

Per celebrare questo lancio, inoltre, Natural Cycles e Garmin propongono un’offerta interessante che prevede uno sconto sull’abbonamento annuale al servizio (costa 119,99 euro all’anno) e uno sconto del 20% sull’acquisto degli smartwatch compatibili.

C’è una nuova beta per la gamma Garmin Fenix 7

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” della precedente generazione: parliamo dei Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di gennaio (versione 25.11) al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese e sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Dopo la versione 26.04 beta di inizio mese, l’azienda elvetico-statunitense ha pochi giorni fa rilasciato la versione 26.06 beta e, nelle ultime ore, la nuova versione 26.07 beta del software, accompagnata da un changelog che parla della risoluzione di un altro bug.

Changelog – versione 26.07 beta (dalla 26.06 beta) Risolto un problema con la navigazione tramite pulsanti nel widget InReach.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.