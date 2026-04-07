Ci sono prodotti che esistono per fare una cosa e la fanno bene. E poi ci sono prodotti come SwitchBot AI Hub, che esistono per fare cinque cose contemporaneamente e riescono nell’impresa senza sembrare confusi. È un hub per dispositivi SwitchBot, un sistema NVR (Network Video Recorder) per telecamere, una piattaforma di intelligenza artificiale visiva locale, un server Home Assistant preinstallato e il punto di ingresso per OpenClaw, uno degli agenti IA per la smart home più discussi del momento.

Tutto questo in una scatola da 126×94×26 millimetri e 235 grammi, senza ventole, senza abbonamenti obbligatori per le funzioni base, e con un prezzo che in Europa si aggira intorno ai 259 euro. Noi lo usiamo da diverse settimane, e il verdetto è che SwitchBot AI Hub non è un gadget per chi vuole sembrare tecnologico: è uno strumento serio per chi vuole costruire una smart home evoluta.

Hardware e architettura interna

Il cuore dell’AI Hub è un chip IA dedicato con una potenza di elaborazione dichiarata di 6 TOPS (Trillion Operations Per Second), progettato per eseguire modelli linguistici visivi localmente, senza inviare dati al cloud. Questa architettura edge è la scelta che distingue AI Hub dalla maggior parte dei concorrenti: l’analisi delle immagini, il riconoscimento degli oggetti e la generazione delle descrizioni testuali avvengono sul dispositivo, con tutti i vantaggi in termini di privacy e latenza che questo comporta.

Sotto la scocca in plastica nera opaca con base in alluminio, che contribuisce alla dissipazione passiva del calore, troviamo 8 GB di RAM e 32 GB di storage interno, a cui si aggiunge uno slot microSD che supporta schede fino a 1 TB. Nella confezione è inclusa una microSD da 16 GB, ma noi abbiamo sostituito quella inclusa con una da 32 GB dedicata alle registrazioni gestite dal software nativo di AI Hub, mentre i 32 GB interni sono impegnati da Frigate per le sue operazioni.

Due porte USB-C completano la dotazione: la porta 3.0 accetta un SSD esterno fino a 16 TB o un adattatore USB-C/Ethernet per una connessione cablata a 2,5 Gigabit, la porta 2.0 è disponibile per altri usi. L’alimentazione avviene tramite jack barrel da 12V/1,5A, con alimentatore incluso nella confezione.

La connettività wireless è dual band Wi-Fi 2.4 e 5 GHz con Bluetooth Low Energy.

AI Hub funge da bridge Matter per fino a 30 dispositivi SwitchBot verso Apple Home, Google Home, Alexa e SmartThings, e può controllare direttamente oltre 100 dispositivi SwitchBot tramite Bluetooth. Non scalda in modo percettibile anche sotto carico prolungato, non emette alcun rumore, e le dimensioni lo rendono discretissimo su una mensola o dietro un monitor.

Specifiche Dettagli Dimensioni 126 × 94 × 26 mm Peso 235 g Chip IA Dedicato, 6 TOPS RAM 8 GB Storage interno 32 GB MicroSD inclusa 16 GB (slot espandibile fino a 1 TB) Storage esterno USB-C 3.0, SSD/HDD fino a 16 TB Connettività Wi-Fi dual band 2,4/5 GHz, Bluetooth Low Energy Ethernet 2,5 GbE via adattatore USB-C (non incluso) Telecamere supportate Fino a 8 (SwitchBot e RTSP di terze parti) Matter bridge Fino a 30 dispositivi SwitchBot Dispositivi SwitchBot Controllo diretto di oltre 100 Software integrato Frigate NVR, Home Assistant Core, OpenClaw Alimentazione 12V / 1,5A barrel jack (incluso) Uscita HDMI Tramite adattatore USB-C/HDMI (non incluso) Prezzo ~259 euro Garanzia 1 anno

Frigate, Home Assistant e la potenza della smart home locale

Uno dei motivi per cui abbiamo scelto AI Hub rispetto ad altre soluzioni è la presenza di Frigate NVR preinstallato come container dedicato. Frigate è il sistema open source di videosorveglianza più diffuso nell’ecosistema Home Assistant, e averlo disponibile senza dover configurare un Raspberry Pi o un server separato è una comodità che chi lo ha mai fatto sa apprezzare.

Nel nostro caso lo usiamo per gestire le telecamere di casa, con i 32 GB di storage interno impegnati da Frigate per le sue operazioni, incluso il riconoscimento locale degli oggetti tramite il chip IA del hub. La configurazione di Frigate richiede una conoscenza minima del formato YAML e della logica delle zone di rilevamento, ma non è diversa da quella che si farebbe su qualsiasi altra installazione.

L’app SwitchBot mostra l’indirizzo IP locale e la porta di ogni container, permettendo di accedere all’interfaccia web di Frigate, Home Assistant e OpenClaw da qualsiasi browser sulla stessa rete. Nessun DNS interno da configurare, nessun port forwarding complicato per l’uso locale.

Home Assistant Core è preinstallato in un container separato, e noi lo abbiamo configurato installando manualmente HACS, il sistema di integrazione della community che estende le capacità di Home Assistant con centinaia di add-on non ufficiali. Tramite Home Assistant abbiamo poi integrato alcuni dispositivi della nostra smart home che non rientrano nell’ecosistema SwitchBot nativo.

Quello che si ottiene, nella pratica, è una versione completa e funzionante di Home Assistant su un hardware dedicato, senza costi aggiuntivi e senza dover gestire un server separato. Vale la pena precisare che AI Hub gira Home Assistant Core in container, il che significa che non è disponibile il supervisor di Home Assistant OS: non si possono installare add-on come si farebbe su un’installazione completa, e alcune funzionalità avanzate potrebbero richiedere configurazioni manuali aggiuntive. È un limite che emerge solo per gli utenti più evoluti, ma vale la pena conoscerlo prima di aspettarsi la stessa esperienza di un’installazione Home Assistant OS su hardware dedicato.

L’IA visiva, il vero punto di differenziazione

La funzione che distingue AI Hub da qualsiasi altro hub smart home sul mercato è il Vision Language Model locale, il sistema di intelligenza artificiale che analizza le immagini delle telecamere collegate e genera descrizioni testuali degli eventi. Non si tratta di un semplice rilevamento del movimento o di una classificazione binaria persona/animale: il sistema descrive la scena in modo contestuale, indicando cosa sta facendo la persona rilevata, come è vestita, in quale area della stanza si trova, e qualsiasi altro elemento rilevante nell’inquadratura.

Nel nostro utilizzo quotidiano, le descrizioni generate dal VLM sono risultate decisamente accurate. Il sistema ha descritto correttamente lo scenario che si trovava davanti, con un livello di dettaglio che va ben oltre le capacità di Frigate in modalità standard. Questa accuratezza si traduce in notifiche che hanno un senso concreto: invece di ricevere decine di avvisi generici di movimento, si ricevono descrizioni come “persona in cucina, abbigliamento scuro, sta usando il telefono”, che permettono di capire immediatamente cosa è successo senza dover aprire il video.

Le descrizioni testuali possono essere usate come trigger per automazioni nell’app SwitchBot: quando il sistema rileva uno scenario specifico, può accendere luci, mandare avvisi o attivare qualsiasi dispositivo collegato all’hub. La ricerca vocale e testuale nel registro degli eventi permette di trovare rapidamente un momento specifico nella storia delle registrazioni senza doverle scorrere manualmente. AI Hub genera anche un riepilogo giornaliero degli eventi più rilevanti, utile per chi vuole tenere traccia di cosa è successo in casa senza un monitoraggio continuo.

Le funzioni VLM avanzate, incluse la descrizione contestuale e le automazioni basate sul linguaggio naturale, richiedono un abbonamento AI+ dopo il primo mese gratuito, al momento disponibile a circa 4,99 euro mensili nelle prime promozioni di lancio. Le funzioni base di rilevamento locale di persone, animali e veicoli sono invece gratuite e rimangono tali senza alcun abbonamento.

OpenClaw, l’agente IA che lavora in autonomia

OpenClaw è probabilmente la funzione più discussa di tutto il prodotto, e quella che nel nostro utilizzo ha prodotto i risultati più sorprendenti. È un framework open source per agenti IA autonomi che gira come terzo container sull’hub, permettendo di controllare la smart home tramite linguaggio naturale attraverso qualsiasi app di chat che supporti i bot: WhatsApp, iMessage, Discord e decine di altre. Lo abbiamo configurato sia con ChatGPT che con Claude, ottenendo un agente conversazionale capace di gestire i dispositivi SwitchBot collegati all’hub.

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L’aspetto che ci ha convinto di più non è la funzione in sé, ma il modo in cui OpenClaw si è comportato durante la configurazione del plugin per SwitchBot. Gli abbiamo chiesto di installare l’integrazione necessaria per controllare i dispositivi SwitchBot dall’interfaccia di OpenClaw, senza fornirgli alcun file, alcun URL o alcuna istruzione specifica. L’agente ha trovato autonomamente il plugin, ha gestito l’installazione, ha incontrato un errore durante il processo, lo ha analizzato, ha corretto la causa senza che noi intervenissimo, e ha completato la configurazione in modo del tutto indipendente. Non è una funzione promessa sulla scatola: è quello che abbiamo visto accadere davvero, e rappresenta un salto qualitativo rispetto a qualsiasi automazione tradizionale che si possa configurare in Home Assistant o nell’app SwitchBot.

OpenClaw funziona tramite API dei modelli linguistici scelti, il che significa che ci sono costi da sostenere in base all’uso: ogni interazione chiama le API di OpenAI o Anthropic e genera un addebito, generalmente molto contenuto per un uso domestico normale, ma da tenere in conto nella valutazione complessiva. Per questa ragione, e anche perché la potenza di un agente IA con accesso autonomo alla smart home è qualcosa che richiede attenzione prima di essere estesa senza limiti, per ora abbiamo scelto di configurare OpenClaw con accesso ai soli dispositivi SwitchBot tramite il plugin dedicato, senza dargli il controllo completo della nostra installazione Home Assistant. Non è una limitazione tecnica di OpenClaw, che sarebbe in grado di gestire molto di più: è una scelta deliberata che intendiamo rivedere man mano che acquisiremo maggiore familiarità con il sistema.

Considerazioni finali

SwitchBot AI Hub è uno di quei prodotti che vale più di quanto costano solo se si capisce davvero cosa fanno. Chi lo compra aspettandosi un hub smart home leggermente più intelligente del solito rimarrà sorpreso in senso positivo. Chi lo compra sapendo già cosa sono Frigate, Home Assistant e OpenClaw lo troverà probabilmente il dispositivo più completo disponibile a questo prezzo in questo momento per la smart home consumer.

L’unico limite che emerge con l’uso è l’assenza di un’integrazione nativa tra AI Hub e Home Assistant: i due sistemi girano in parallelo sullo stesso hardware, ma non si parlano direttamente. Le telecamere e le analisi VLM di AI Hub non sono automaticamente disponibili come entità in Home Assistant, e chi vuole unificare tutto in un unico sistema di controllo dovrà aspettare un aggiornamento firmware o trovare workaround manuali. SwitchBot ha segnalato che questo è un aspetto su cui sta lavorando, e c’è ragione di credere che verrà affrontato in futuro, ma allo stato attuale rappresenta la lacuna più evidente di un prodotto per il resto molto solido.

Il prezzo di circa 259 euro è giustificato dalla completezza della proposta: NVR con IA visiva locale, Home Assistant, OpenClaw e hub per l’ecosistema SwitchBot in un unico dispositivo silenzioso e compatto rappresentano un valore che, costruito con componenti separati, costerebbe significativamente di più sia in denaro che in tempo di configurazione.

Pro: tre piattaforme in un dispositivo, Frigate, Home Assistant e OpenClaw senza hardware aggiuntivo



IA visiva locale con descrizioni contestuali dettagliate delle scene, ben oltre il semplice rilevamento



OpenClaw autonomo e capace: installa, corregge e impara senza intervento umano Contro: nessuna integrazione nativa tra AI Hub e Home Assistant, i due sistemi non comunicano direttamente

OpenClaw richiede costi API per ogni interazione con i modelli linguistici

Home Assistant Core in container, senza supervisor: alcuni add-on avanzati non sono installabili

Voto finale: 8.7