Al culmine di un ciclo di sviluppo durato poco meno di due mesi, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in forma stabile per gli smartwatch di fascia media Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E, tutti disponibili in Italia da gennaio 2025 e Instinct Crossover AMOLED, presentato a settembre 2025.

Tutti questi smartwatch per le attività ricreative all’aperto, ricevono così il nuovo major update, accompagnato da un lungo changelog che evidenzia i bug risolti e le nuove funzionalità implementate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin Instinct 3 (e simili): arriva il nuovo major update

A un paio di mesi dal rilascio dell’ultimo aggiornamento in forma stabile, e dopo un paio di mesi di sviluppo in beta (dell’ultima versione in anteprima ne abbiamo parlato giusto ieri), Garmin è tornata ad aggiornare tantissimi smartwatch di fascia media.

I modelli coinvolti sono Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED che ricevono la nuova versione 13.25 (la stessa distribuita come ultima beta del ciclo di sviluppo).

La nuova versione rappresenta a tutti gli effetti un major update e, come tale, porta con sé tantissime novità: supporto a nuove attività sportive, miglioramenti per funzionalità presenti (come la messaggistica satellitare inReach), ottimizzazioni specifiche per alcuni modelli. Il team di sviluppo si è preoccupato anche di risolvere numerosi bug presenti con la precedente versione in forma stabile.

Il changelog del nuovo aggiornamento

Come anticipato, il changelog che accompagna la nuova versione 13.25 del software per tutti gli smartwatch della gamma Garmin Instinct 3 è piuttosto lungo e racconta tutte le modifiche implementate dal team di sviluppo rispetto alla precedente versione 12.23 (distribuita a dicembre 2025).

Modifiche per Garmin Instinct 3 e Instinct E:

Aggiunta l’attività Camminata sul tapis roulant.

Aggiunto il supporto per le funzionalità di trasporto.

Aggiunta la possibilità di salvare la distanza per le attività Indoor Row.

Aggiunto il supporto per l’impostazione della sveglia Smart Wake.

Aggiunte le personalizzazioni del Rapporto Mattutino.

Aggiunta la possibilità di visualizzare i dati inReach quando la connessione non è disponibile.

Risolti vari problemi nelle attività di nuoto relativi a tempi di nuoto, tempi di riposo, punteggi SWOLF e calorie.

Risolti i problemi con le notifiche inReach quando si utilizza una connessione aperta.

Risolto il problema per cui i messaggi inReach lunghi non venivano visualizzati

quando si utilizzava una connessione aperta.

Risolto il potenziale ritardo nella visualizzazione di inReach.

Risolto il problema per cui gli allenamenti potevano essere duplicati dopo la modifica in GCM.

Risolto il problema del menu di allenamento mancante nelle attività di nuoto in piscina.

Risolto il problema per cui il dispositivo poteva rientrare in modalità sospensione dopo essere stato spento.

Risolto un possibile crash durante la trasmissione della frequenza cardiaca.

Risolto un potenziale problema che poteva causare l’arresto anomalo con Smart Alarm.

Modifiche per i soli Solar/AMOLED/Crossover:

Aggiunto il supporto per il peso dello zaino nelle attività Stair Stepper e Floor Climb.

Miglioramenti alla prontezza all’allenamento.

Modifiche per i soli AMOLED/Crossover:

Miglioramenti alle icone visualizzate con le notifiche.

Risolto un potenziale problema per cui l’icona dell’app CIQ veniva visualizzata in modo errato nell’elenco delle app.

Modifiche per i soli Solar/E:

Risolto il potenziale crash durante la disconnessione da un computer.

Modifiche per il solo Crossover:

Aggiunti nuovi design per il quadrante.

Risolto un problema per cui la stima della durata della batteria poteva essere errata.

Corrette le animazioni dell’allenamento.

Risolto il problema con l’impostazione del peso nell’attività Forza.

Come installare l’aggiornamento sugli smartwatch della gamma Garmin Instinct 3

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, i modelli della gamma Garmin Instinct 3, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.