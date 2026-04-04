A circa una settimana dal rilascio della versione in anteprima che ha inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo, Garmin è tornata ad aggiornare in beta gli smartwatch di fascia media come Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E e Instinct Crossover AMOLED.

L’obiettivo della nuova beta per questi modelli 2025 è la risoluzione di alcuni bug non meglio precisati e l’implementazione di ottimizzazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

I Garmin Instinct 3 ricevono una nuova beta

Garmin ha rilasciato il più recente major update per gli smartwatch di fascia media Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED nel mese di febbraio.

Per questi smartwatch, che da allora hanno ricevuto solo alcuni aggiornamenti minori, è recentemente partito il nuovo ciclo di sviluppo verso il prossimo major update con la versione 14.05 beta del software che ha anticipato ai beta tester alcune novità.

Negli ultimi giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 14.06 beta, accompagnato da un changelog che parla di un abbastanza generico “Correzioni di bug e miglioramenti vari“.

È probabile che siano risolti i bug segnalati da un utente

Sebbene l’azienda non indichi nello specifico quali siano i bug risolti e i miglioramenti apportati, è molto probabile che questa nuova beta serva a risolvere un paio di criticità presenti nella precedente versione 14.05 beta e che sono state segnalate da un utente sul forum ufficiale.

Il primo bug riguardava un problema di navigazione del sistema (il display dell’orologio si spegneva accedendo alle impostazioni, riattivandosi solo alla pressione di un pulsante), mentre il secondo bug riguardava il monitoraggio del sonno (i dati non venivano acquisiti come previsto).

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.