Inutile girarci intorno: quando i listini dei televisori giganti e dei pannelli di ultima generazione subiscono tagli verticali di questo tipo, l’occasione va presa al volo. Amazon ha aperto i rubinetti degli sconti su un inventario che spazia dai mostruosi schermi da 85 pollici alle primissime novità tecnologiche, inclusa l’inedita gamma LG equipaggiata con i sistemi di intelligenza artificiale più evoluti sul mercato. Se il vostro vecchio schermo inizia a mostrare il fianco o se state progettando una postazione gaming senza compromessi, la selezione di oggi offre risposte concrete per ogni budget, con risparmi reali che superano anche i 1.500 euro rispetto ai prezzi ufficiali. Trovate tutti i dettagli e i link diretti qui sotto, mentre per i cali improvvisi dell’ultimo minuto potete fare affidamento sui nostri canali Telegram posizionati a fine articolo.

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I colossi da 85 pollici: Quando la dimensione conta davvero

Se lo spazio in salotto non manca, puntare sui formati extra-large oggi è una scelta intelligente. I prezzi sono crollati sia sulle serie d’élite che sulle alternative più accessibili.

Sony BRAVIA 5 XR e Samsung Neo QLED 8K

Il Sony BRAVIA 5 85XR55 (1.999€) si conferma il punto di riferimento per chi esige una gestione cromatica impeccabile, guidata dall’ormai celebre Processore AI XR accoppiato alla tecnologia Mini LED. Sul fronte della risoluzione pura risponde il Samsung QE85QN800B Neo QLED 8K a 1.699€: oltre alla densità di pixel spaventosa, questo modello risolve il problema dei cavi a vista grazie al box esterno Slim One Connect, che lascia l’installazione pulita e minimale.

L’alternativa competitiva: Hisense E7S PRO

Chi dice che per giocare su un grande schermo servano cifre astronomiche? L’Hisense 85E7S PRO scende a 1.049€ e mette sul piatto un pannello nativo a 144Hz con Dolby Vision IQ. È la scelta d’obbligo per i videogiocatori che vogliono sfruttare le potenzialità di console e PC di fascia alta senza prosciugare il conto in banca.

OLED e anteprime tecnologiche: Il futuro è adesso

Il contrasto assoluto dei pixel auto-illuminanti incrocia le novità software più recenti, ridefinendo il modo di interagire con il televisore di casa.

LG QNED86B: Il debutto dei sistemi AI evoluti

La vera sorpresa è la comparsa sul mercato dell’LG 65QNED86B6B (65 pollici). Spesso appena 29,7 mm, questo modello abbina Quantum Dot e Mini LED sotto la gestione del chip α8 Gen3. La vera svolta è però nel sistema operativo webOS, che integra nativamente Gemini e Copilot per una ricerca e un controllo vocale predittivo. Un’anteprima tecnologica solida, oggi proposta a 1.039,34€.

La risposta OLED di Samsung: Tagli da 55″ e 77″

Samsung risponde con il colossale QE77S94F da 77 pollici a 1.799€, un mostro da 144Hz con upscaling d’immagine gestito dal processore NQ4 AI Gen3 e un profilo LaserSlim sottilissimo. Per stanze più piccole o molto illuminate, il QE55S85F da 55 pollici (667€) sfoggia il pannello Glare Free, che elimina drasticamente i riflessi ambientali senza sbiadire i colori.

Fascia media e Fire TV: Concretezza e velocità

Sotto i 500 euro la sfida si gioca sulla reattività dell’interfaccia e su tecnologie d’effetto capaci di migliorare l’esperienza quotidiana.

Xiaomi TV F Pro (55″ e 65″): Questa serie adotta la piattaforma Fire TV di Amazon . Significa avere un’interfaccia fulminea, l’ecosistema di app più completo e Alexa integrata. Il pannello QLED supporta il Game Boost a 120Hz. Prezzi ottimi: 329€ per il 55 pollici e 429€ per il 65 pollici.

Questa serie adotta la piattaforma . Significa avere un’interfaccia fulminea, l’ecosistema di app più completo e Alexa integrata. Il pannello QLED supporta il Game Boost a 120Hz. Prezzi ottimi: 329€ per il 55 pollici e 429€ per il 65 pollici. Philips Ambilight 65PUS8510: A 499€ vi portate a casa un 65 pollici basato su Titan OS, arricchito dal sistema Ambilight. I LED posteriori proiettano i colori dello schermo sulla parete, ampliando la scena e stancando meno la vista al buio.

Riepilogo delle migliori occasioni disponibili

Ecco la selezione dei modelli in promozione, completi di link diretti. Attenzione: i tagli da 85 pollici e i modelli OLED con i ribassi più pesanti sono solitamente i primi ad andare esauriti.

Investire in un pannello di questa caratura significa portarsi a casa una tecnologia longeva, sia sul piano della qualità d’immagine pura che su quello software. L’introduzione di webOS integrato con gli assistenti di nuova generazione sui modelli LG o la stabilità delle frequenze a 144Hz di Samsung indicano chiaramente dove sta andando il mercato. Prima di completare l’ordine, assicuratevi di verificare con attenzione gli ingombri fisici (soprattutto per i giganti da 85 pollici) e affidatevi alla spedizione Prime per azzerare i costi di trasporto e ricevere il pacco direttamente a casa in totale sicurezza.

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