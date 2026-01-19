Torniamo a occuparci di processori desktop AMD, un segmento di mercato che l’azienda ha appena aggiornato a CES 2026 con il tanto atteso Ryzen 7 9850X3D, ovvero quello che viene definito da molti il nuovo re del PC gaming. Erede del già ottimo Ryzen 7 9800X3D, il 9850X3D doveva però essere affiancato a un’altra CPU a dir poco interessante, il tanto chiacchierato Ryzen 9 9950X3D2, il primo della sua categoria a utilizzare una doppia 3D V-Cache.

Se avete seguito il CES di Las Vegas saprete che alla fine AMD ha presentato solo la variante Ryzen 7, mentre il fratello maggiore, pur confermato da partner e diverse piattaforme di benchmark, rimane nell’ombra con AMD che al momento non sembra voler condividere dettagli relativi alla data di lancio (tantomeno viene citato come prodotto in arrivo).

Nelle ultime ore però, il Ryzen 9 9950X3D2 è ricomparso sul database di Geekbench, con un test che ci induce a pensare che i sample siano ormai in mano a partner produttori di schede madri, pronti per ottimizzazioni BIOS e verifica delle prestazioni. Solitamente non diamo molta importanza ai benchmark non ufficiali o pre-lancio, ma il risultato ottenuto in questo caso su una scheda madre Gigabyte AORUS, conferma senza dubbio che ci sarà un incremento prestazionale rispetto all’attuale Ryzen 9 9950X3D.

AMD Ryzen 9 9950X3D2: migliora lato CPU, ma servono test nei giochi

Non sappiamo perché AMD non abbia annunciato il Ryzen 9 9950X3D2 a CES 2026, almeno non ufficialmente; probabilmente bisogna guardare alla mancanza di concorrenza da parte di Intel che, ricordiamo, a Las Vegas ha fatto anche peggio visto che non c’è stato alcun cenno ai prossimi processori desktop Arrow Lake Refresh (serie Core Ultra 200 Plus).

A questo punto, e ne parliamo ora piuttosto che a fine articolo, AMD potrebbe aver “conservato” il lancio del Ryzen 9 9950X3D2 nel momento in cui arriverà il refresh di Arrow Lake-S, verosimilmente per spegnere qualsiasi enfasi sul prossimo flagship Intel Core 9 290K Plus (vedremo insomma). Se come si vocifera, Intel potrebbe annunciare Arrow Lake Refresh verso fine febbraio o marzo, non ci vuole molto intuire quanto dovremo aspettare.

Tornando al test di Geekbench in questione, il Ryzen 9 9950X3D2 abbinato a una scheda madre Gigabyte X870 AORUS TACHYON ICE e DDR5-8000, sembra rendere abbastanza bene, facendo segnare 3.553 punti in single-core e 24.340 in multi-core; per avere un riferimento, il Ryzen 9 9950X3D liscio si ferma poco sotto i 3.400 punti in single-core e circa 22.000 in multi-core.

Questo punteggio risulta decisamente più equilibrato e “corretto” rispetto ai primi benchmark trapelati qualche settimana fa, ma non possiamo escludere che ci saranno ulteriori ottimizzazioni, soprattutto con brand come Gigabyte che integra una particolare tecnologia per incrementare le prestazioni dei Ryzen X3D.

Come anticipato poco sopra, AMD rimane silente ma i dettagli ci sono tutti, o quasi. Bisogna infatti ricordare che la peculiarità di questo Ryzen 9 9950X3D2 risiede nella doppia 3D V-Cache, ovvero una per CCD, a differenza del singolo chip presente sulla prima variante 9950X3D.

Essendo il primo processore a integrare tale tecnologia, ci pare quantomeno legittimo chiedersi se questa opzione andrà a incidere positivamente sulle prestazioni in gaming, diversamente non avrebbe molto senso visto che questa ulteriore cache avrà un costo (non poco pensiamo).

Attualmente, il vantaggio dei Ryzen 7 9000X3D sui Ryzen 9 9000X3D risiede proprio nella configurazione di CCD e chip 3D V-Cache; per un Ryzen 9 da 16 core, avere in questo caso una cache dedicata per ogni CCD e non una singola per due CCD, potrebbe portare a un Boost in ottica FPS. Bisogna utilizzare il condizionale in quanto per queste affermazioni servono dati concreti e soprattutto estesi.

Di sicuro al momento sappiamo che AMD Ryzen 9 9950X3D2 esiste, offre 16 core con Boost a 5,6 GHz e monta ben 128 MB di 3D V-Cache (2x 64 MB) e un totale di 192 MB se combiniamo anche la Cache L3 della CPU. Il TDP dovrebbe arrivare 200 watt mentre non dimentichiamo che utilizzerà il socket AM5 con DDR5, risultando compatibile con le attuali schede madri attraverso un semplice aggiornamento BIOS.

Caratteristiche tecniche AMD Ryzen 9 9950X3D2