Il CES 2026 si sta avvicinando e come di consueto aumentano le indiscrezioni sulle prossime novità in arrivo per il settore hardware, sia per il mondo PC desktop che laptop. Alla fiera di Las Vegas vedremo diverse novità da AMD, NVIDIA, Intel e relativi partner, con quest’ultima impegnata a recuperare al meglio un 2025 non proprio entusiasmante.

Al CES, in programma i primi di gennaio, Intel potrebbe svelare diverse novità, sia sul versante consumer che datacenter; di sicuro ci saranno i processori Panther Lake per notebook, qualcosa in ambito GPU (speriamo in una Arc B770) e, si vocifera, un’anticipazione sulla prossima generazione di CPU desktop Nova Lake-S.

La presentazione dovrebbe avvenire nel 2026, si spera nel primo semestre, ma gli ultimi dettagli ci inducono a pensare che l’azienda di Santa Clara potrebbe giocare anche sulla carta sorpresa. Secondo quando riporta il leaker Haze su X infatti, il produttore statunitense avrebbe pronti ben quattro nuovi modelli di CPU ottimizzati per il gaming, una gamma che a prima vista appare troppo allettante per essere rimandata troppo e approfittare di un eventuale vantaggio sul competitor AMD. Ma vediamo insieme i dettagli trapelati.

Intel Nova Lake: pronto a battagliare coi Ryzen 9000 X3D

Stando al report di Haze, leaker solitamente molto attendibile, la gamma di processori Intel Nova Lake-S offrirà non uno, ma ben quattro modelli ottimizzati per il gaming ad alte prestazioni; un ambito ricordiamo ove Intel era andata bene con Raptor Lake, un po’ meno con gli attuali Arrow Lake-S, nettamente dietro quando parliamo di gaming ad alto frame-rate.

Tra le premesse da fare, segnaliamo che la prossima generazione di processori Intel Nova Lake-S adotterà verosimilmente la sigla Core Ultra 400; in questo caso, i quattro modelli in oggetto appartengono senza dubbio alla serie Intel K, ovvero quelli sbloccati anche per l’overclock.

Si evince quindi che Intel dovrebbe “attaccare” AMD in modo piuttosto aggressivo; infatti, se prima si pensava a un modello “halo”, magari per contrastare il Ryzen 7 9800X3D, Haze ci dice che invece ci saranno ben quattro prodotti, una mossa che punta ovviamente a conquistare i favori dei gamer di fascia medio-alta ed enthusiast.

Come già discusso in altre occasioni, questi particolari modelli Intel Nova Lake-S saranno dotati di una sorta di cache aggiuntiva di terzo livello, come i Ryzen X3D per intenderci, soluzione che però Intel chiama Big Last Level Cache (bLLC). Se confermate, le indiscrezioni fanno riferimento a due processori serie Core Ultra 9 e due Core Ultra 7; eccoli nel dettaglio prima di fare ulteriori considerazioni:

Intel Core Ultra 9: 52 core (16+32+4) – 288 MB di cache bLLC – 2 CPU Tile

Intel Core Ultra 9: 42 core (14+24+4) – 288 MB di cache bLLC – 2 CPU Tile

Intel Core Ultra 7: 28 core (8+16+4) – 144 MB di cache bLLC – 1 CPU Tile

Intel Core Ultra 7: 24 core (8+12+4) – 144 MB di cache bLLC – 1 CPU Tile

Da questo breve elenco si evince che ora i Core Ultra 9 avranno una vera e propria marcia in più, ovvero due tile CPU invece di una che permetterà di incrementare notevolmente le prestazioni assolute in tutti gli ambiti. Non sappiamo di quanto in realtà, ma se guardiamo agli ipotetici modelli Core Ultra 7, il livello rimane invece più o meno quello degli attuali flagship Arrow Lake, con l’aggiunta però di una sostanziosa cache aggiuntiva bLLC di ben 144 MB.

I top di gamma però, non solo avranno il doppio della cache (288 MB), ma anche un numero nettamente superiore di P-Core. Visto il quantitativo di cache, di livello server possiamo dire, il prossimo Core Ultra 9 serie 400K da 52 core (Core Ultra 9 490K?) sulla carta risulta impressionante, non possiamo nascondere che ci interessa molto il confronto con la controparte Ryzen 9000 X3D.

Sembra chiaro che Intel abbiamo molta carne al fuoco, speriamo si cucini per bene però perché secondo alcune fonti potremmo assistere anche a un lancio per il 2026 inoltrato (speriamo di no per il mercato). Nel frattempo AMD non starà a guardare e già al CES potremmo avere qualche sorpresa, come del resto è stato già confermato nei giorni scorsi.

Chiudendo su Intel Nova Lake-S, ricordiamo che tra le novità messe in campo non ci sarà solo una rivisitazione dell’architettura CPU e del design interno, ma è previsto anche un cambio di socket; si passerà dall’attuale LGA 1851 a un più esteso LGA 1954 che, di conseguenza sarà abbinato a una nuova famiglia di chipset (Intel 900).