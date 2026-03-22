Zepp Health si conferma grande protagonista del mercato dei wearable — con particolare riferimento agli smartwatch — attraverso il sempre più apprezzato marchio Amazfit, che si appresta a vivere un 2026 da grande protagonista, con una sfilza di nuovi prodotti in arrivo, uno dei quali potrebbe essere stato appena avvistato per la prima volta.

Un nuovo smartwatch Amazfit dalla super autonomia

Qualche giorno fa, Amazfit ha confermato che nel corso del 2026 porterà sul mercato ben nove nuovi prodotti e nelle scorse settimane sono già circolate le prime indiscrezioni sul conto dei modelli Falcon 2 e persino anticipazioni ufficiali su Cheetah 2 Pro. Ebbene, adesso un non meglio precisato nuovo smartwatch a marchio Amazfit con model number A2564 è transitato presso la FCC per il consueto test SAR (Specific Absorption Rate), rivelando la dotazione di una batteria da 540 mAh.

La documentazione trapelata offre conferma del fatto che si tratti di un’unità di produzione con entrambi hardware e software in versione 1.0, che in genere sta ad indicare uno sviluppo del prodotto completo, con la sola fase delle certificazioni da superare ai fini del lancio. La documentazione in questione è accompagnata da una clausola di riservatezza che copre foto e dettagli chiave del prodotto, che non potranno essere resi pubblici per un periodo massimo di sei mesi. Insomma, il debutto ufficiale potrebbe non essere così vicino.

Per quanto riguarda l’identificazione del prodotto, allo stato attuale possiamo muoverci per mere congetture, dato che per adesso non sappiamo nulla su display, dotazione di sensori o eventuali nuove funzionalità. Guardando al dato relativo alla batteria, possiamo dire che, con 540 mAh, il nuovo smartwatch di Amazfit potrà contare su un’ottima autonomia, ma non sarà un orologio oversize come Active Max o rugged come T-Rex Ultra 2. Guardando alle recenti indiscrezioni e ai rispettivi predecessori, invece, si può fare una considerazione: dal momento che il primo Cheetah Pro aveva appena 440 mAh di batteria, contro i 500 mAh del primo Falcon, il nuovo modello appena certificato potrebbe corrispondere più al Falcon 2 che al Cheetah 2 Pro (che guarderà verosimilmente al mondo dei runner).

A dirla tutta, allo stato attuale non possiamo neppure sapere se A2564 arriverà effettivamente sul mercato con uno dei due nomi citati, o se invece si tratterà di tutt’altro modello griffato Amazfit.