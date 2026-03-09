Zepp Health — che ha recentemente lanciato il corazzato Amazfit T-Rex Ultra 2 ma anche l’interessante Amazfit Active 3 Premium, che strizza l’occhio ai runner — si appresta a presentare ufficialmente un nuovo smartwatch a marchio Amazfit e gli ultimi preparativi in corso prevedono anche il coinvolgimento di atleti di altissimo livello, come il due volte medagliato olimpico americano Grant Fisher, che sta già utilizzando il non ancora ufficiale Amazfit Cheetah Pro 2.

Il mezzofondista statunitense, brand ambassador del marchio, è infatti il protagonista di un breve video promozionale che ha attirato gli sguardi di parecchi curiosi. Pubblicato sul profilo social dello stesso Grant Fisher e di Amazfit Global, il video parla della preparazione dell’atleta in vista della mezza maratona di New York e vede Fisher — al debutto su questa distanza — porre l’accento sull’importanza di un wearable che gli consenta di monitare parametri fondamentali come sonno, HRV e frequenza cardiaca a riposo, così da tenere traccia dello stato di affaticamento e dei risultati degli allenamenti.

Per quanto sia sempre interessante ascoltare atleti di questo livello, ad attirare gli sguardi dei curiosi sono stati altri elementi: in primis, il nome dello smartwatch visualizzato sullo smartphone, all’interno dell’app Zepp: Amazfit Cheetah Pro 2; e poi il wearable stesso, indossato dall’atleta nelle riprese. Mostrato soltanto per pochi fotogrammi, lo smartwatch dovrebbe presentare un design profondamente rinnovato rispetto al predecessore. A quanto si vede, Cheetah Pro 2 dispone di due tasti fisici su un lato, mentre l’altro non è visibile in modo nitido; in ogni caso, sembra esclusa la presenta di una corona fisica rotante.

Badate bene che ad oggi Zepp Health non ha ancora condiviso informazioni su periodo di lancio e prezzo di listino, ma l’attesa potrebbe essere già agli sgoccioli. Per i più curiosi, ecco il link al video.

In copertina Amazfit Cheetah Pro