Il mondo degli smartwatch continua a evolversi rapidamente e, come spesso accade, una parte fondamentale dell’esperienza utente passa proprio dai software e dall’ecosistema di applicazioni disponibili; in questo frangente, Zepp Health ha annunciato un aggiornamento particolarmente interessante per gli utenti Amazfit, introducendo ben nove nuove Mini App scaricabili direttamente tramite lo store dedicato.

Si tratta di un’espansione che, come vedremo, punta a rendere gli smartwatch ancora più versatili, andando a coprire diversi ambiti, dal fitness alla produttività, passando per il meteo e perfino per il gaming leggero.

Un ecosistema sempre più completo con le nuove app Amazfit

Entrando nel dettaglio, tra le novità più rilevanti che ricevono i dispositivi Amazfit troviamo LiftGo, un’app pensata per chi pratica allenamento con i pesi. Come spesso accade con questo tipo di strumenti, l’obbiettivo è offrire un monitoraggio il più possibile preciso delle sessioni, l’app permette infatti di creare programmi personalizzati e tenere traccia di serie, ripetizioni e carichi, trasformando lo smartwatch in un vero e proprio assistente da palestra.

Non manca poi una componente più ludica con RPG Dice Roller, un simulatore di dadi digitali (da 4 a 20 facce) con tanto di feedback aptico; una soluzione curiosa, ma che potrebbe trovare spazio tra gli appassionati di giochi di ruolo.

Interessante anche Voice Bridge, che segna un passo avanti sul fronte dell’integrazione smart: questa Mini App per i dispositivi Amazfit consente di registrare note vocali e utilizzarle per interagire con servizi di terze parti come Claude, Home Assistant, Zapier e Discord. Un approccio che, di fatto, amplia le capacità dello smartwatch ben oltre le funzioni tradizionali.

Come sempre, grande attenzione anche sul benessere per gli smartwatch Amazfit; tra le nuove app troviamo SaunaNow, pensata per monitorare le sessioni in sauna con timer intelligente e rilevazione della frequenza cardiaca in tempo reale (una funzione che molti utenti potrebbero trovare utile).

Per quanto riguarda il meteo, arrivano due nuove soluzioni, Weather Digital Round e Weather Digital Rect, progettate per adattarsi alle diverse forme di quadranti degli smartwatch Amazfit. In questo caso, oltre alle informazioni dettagliate, viene data particolare enfasi anche all’aspetto visivo, con sfondi fotografici a schermo intero.

A completare il pacchetto troviamo Personal Coach per il supporto agli allenamenti, Golf Score Card dedicata agli appassionati di golf e WheelDash, una utility aggiuntiva pensata per un utilizzo rapido.

Tutte queste nuove app sono disponibili attraverso lo store integrato nell’app Zepp, disponibile sia su Android che su iOS. Come spesso accade con gli aggiornamenti di questo tipo, la compatibilità dovrebbe coprire gran parte degli smartwatch Amazfit più recenti, anche se ovviamente potrebbero esserci alcune differenze in base al modello.

Nel complesso, questo aggiornamento rappresenta un’evoluzione interessante per l’ecosistema Amazfit, non tanto per le singole app (alcune delle quali restano di nicchia) quanto per la direzione intrapresa da Zepp Health, che punta sempre più su un approccio modulare e personalizzabile.

Del resto, molti di voi avranno notato come negli ultimi anni gli smartwatch siano passati da semplici tracker a veri e propri hub digitali da polso, l’aggiunta costante di nuove Mini App va esattamente in questa direzione. Resta ora da capire quanto rapidamente questo ecosistema continuerà a crescere e, soprattutto, quali saranno le prossime integrazioni.