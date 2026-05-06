Se avete una Tesla e state valutando da tempo l’acquisto del pacchetto Full Self-Driving (da noi chiamata Guida Automatica Completa in quanto FSD vero e proprio non è ancora autorizzato), il momento per decidere è adesso, perché il tempo stringe davvero. Sul sito ufficiale di Tesla Italia è comparsa un’indicazione che cambia le carte in tavola: il pacchetto FSD sarà acquistabile come pagamento unico solo fino al 21 maggio 2026, dopo quella data resterà disponibile esclusivamente in modalità abbonamento.

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Si tratta di una novità significativa, soprattutto perché è la prima volta che succede prima del lancio ufficiale di FSD in quel paese (in Italia): il conto alla rovescia è partito, e chi è ancora indeciso ha poco più di due settimane per scegliere.

Il contesto europeo: dai Paesi Bassi all’Italia

Per capire cosa sta succedendo in Italia conviene guardare a quanto accaduto in Olanda, che è stato il primo paese europeo a ricevere l’approvazione normativa per FSD (Supervised): l’ente olandese RDW ha dato il via libera il 10 aprile 2026, e Tesla ha fissato la fine dell’acquisto una tantum nei Paesi Bassi al 15 maggio 2026, con una finestra di appena cinque settimane dal lancio. Dopo quella data, l’accesso all’FSD sarà possibile solo tramite abbonamento da €99 al mese (oppure €49 al mese per chi dispone già dell’Autopilot avanzato), col vantaggio di poter acquistare e quindi pagare solo nei mesi in cui lo si vuole effettivamente utilizzare.

La stessa logica si sta applicando anche agli altri mercati europei, Italia inclusa, dove l’indicazione del 21 maggio 2026 è comparsa in modo identico anche in altri paesi UE. Tesla punta a un rollout più ampio che includa Germania, Francia, Belgio, Spagna e Italia entro l’estate 2026, e nel frattempo i Paesi Bassi hanno già notificato alla Commissione europea l’intenzione di cercare un’approvazione comunitaria, con il caso atteso all’esame del comitato tecnico competente proprio nel corso di maggio 2026.

Per chi segue la situazione dall’Italia, la risposta più onesta è che non esiste ancora una data ufficiale di lancio, ma il mercato è evidentemente più vicino di prima, tant’è che Tesla ha già attivato la scadenza per l’acquisto diretto.

Conviene comprare ora o aspettare l’abbonamento?

Il pacchetto FSD include l’Autopilot avanzato e il controllo automatico di semafori e stop, con la promessa che nei prossimi aggiornamenti il veicolo sarà in grado di guidare autonomamente quasi ovunque con un intervento minimo del conducente. Il prezzo attuale dell’acquisto una tantum in Italia è di €7.500, mentre l’abbonamento mensile sarà fissato a €99 al mese.

Facendo un calcolo rapido, il punto di pareggio tra le due opzioni si raggiunge attorno ai 76 mesi, ossia oltre sei anni di utilizzo continuativo: per chi prevede di tenere la propria Tesla a lungo e sfruttare regolarmente le funzioni FSD, l’acquisto diretto conserva ancora una logica finanziaria solida prima della scadenza del 21 maggio. Inoltre, va ricordato che l’acquisto segue la macchina per cui ha indubbiamente un valore maggiore in caso di vendita.

C’è però un elemento da tenere presente sul fronte dell’abbonamento: il modello in abbonamento mensile consente a Tesla di adeguare le tariffe nel tempo man mano che le capacità del sistema migliorano, mantenendo così la flessibilità di aumentare il prezzo con la crescita del valore offerto. È lo stesso percorso già seguito a livello globale, dove Elon Musk ha annunciato ufficialmente la transizione verso un modello esclusivamente SaaS entro la fine del primo trimestre 2026, abbandonando definitivamente la vendita con pagamento unico da 8.000 dollari che aveva caratterizzato il mercato statunitense fino a quel momento.