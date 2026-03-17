Zepp Health ha condiviso i piani per il 2026 durante la conference call sui risultati finanziari del quarto trimestre 2025, confermando almeno nove nuovi dispositivi Amazfit in arrivo quest’anno. La strategia è chiara: abbandonare progressivamente il mercato dei prodotti economici per concentrarsi su smartwatch di fascia alta e strumenti per il recupero atletico, con l’obiettivo di aumentare il prezzo medio di vendita e i margini.

Tantissime novità

La famiglia T-Rex continuerà a espandersi. Zepp Health ha posizionato Amazfit T-Rex Ultra 2, lanciato a febbraio con costruzione in titanio di grado 5 e prezzo intorno ai 550 dollari, come nuovo flagship della categoria outdoor rugged. Il management ha confermato che ulteriori dispositivi della serie T-Rex sono già programmati per il lancio durante l’anno. La serie Adventure, di cui T-Rex fa parte, aiuta l’azienda a mantenere prezzi più alti su tutta la categoria, elemento ripetutamente indicato come priorità strategica dagli executive.

Non si tratta di speculazioni. Gadgets & Wearables ha già individuato riferimenti a Falcon 2 nell’ultimo APK Android, mentre Cheetah 2 Pro è un altro modello atteso nei prossimi mesi. Entrambi dovrebbero rientrare nella roadmap dei nove prodotti confermati per quest’anno. L’ecosistema Helio entra nella fase successiva. Helio Strap si è rivelato uno dei prodotti di maggior successo durante il 2025, anche se la supply chain ha faticato a tenere il passo con la domanda nei periodi di picco del terzo e quarto trimestre.

Zepp Health sta aumentando la capacità produttiva per Amazfit Helio Strap (qui la nostra recensione) in modo da garantire disponibilità migliore durante tutto il 2026, mentre parallelamente sta sviluppando la prossima generazione dell’hardware Helio. Il management ha lasciato intendere che maggiori informazioni sulla nuova versione arriveranno probabilmente nella seconda metà dell’anno, quindi ci si può aspettare il dispositivo Gen 2 in quel periodo.

Durante la conference call un giornalista ha posto una domanda specifica sui piani per Helio Smart Ring (qui la nostra recensione), ma non è arrivata alcuna risposta. Zepp Health è attualmente coinvolta in una battaglia legale con Oura riguardo ai brevetti per quel dispositivo, quindi è probabile che qualsiasi piano per la prossima generazione dello smart ring sia stato messo in pausa fino alla risoluzione della questione. La strategia generale punta sull’evoluzione delle linee esistenti piuttosto che sull’ingresso in nuove categorie hardware. Dispositivi come Amazfit Active Max (qui la nostra recensione), presentato al CES 2026, e Amazfit Active 3 Premium illustrano la direzione: modelli posizionati tra il fitness tracking casual e funzionalità di allenamento strutturato più avanzate, che secondo l’azienda dovrebbero attrarre un gruppo più ampio di utenti senza scendere nella fascia budget.

Il software continuerà a svolgere un ruolo importante. Gli aggiornamenti a Zepp OS espandono strumenti come Zepp Coach per l’allenamento guidato e BioCharge per il monitoraggio energetico, funzionalità che giustificano prezzi più alti senza necessariamente richiedere hardware completamente nuovo.

I risultati finanziari recenti sostengono questa strategia. Zepp Health ha riportato ricavi per il quarto trimestre 2025 di 85,2 milioni di dollari, un aumento del 43% rispetto all’anno precedente. I ricavi per l’intero anno hanno raggiunto 302 milioni di dollari, in crescita del 41,8% rispetto all’anno precedente. Lo spostamento verso dispositivi a prezzo più elevato ha anche spinto il margine lordo a un record trimestrale del 40,4%.

Gli executive collegano direttamente questo miglioramento dei margini alla direzione premium della lineup di prodotti. Con nuovi dispositivi già pianificati nella famiglia T-Rex e nell’ecosistema Helio, l’azienda si aspetta che questo trend continui man mano che ulteriori hardware Amazfit arriveranno durante il resto del 2026.

Nove prodotti in un anno non è un numero particolarmente alto per un’azienda di wearable, simile al ritmo di lancio visto nel 2025. Ma la differenza sta nel posizionamento. Zepp Health sta evidentemente scommettendo che il mercato premierà qualità e funzionalità avanzate rispetto al volume, una strategia che finora sembra funzionare guardando i numeri finanziari. Se riusciranno a mantenere questo equilibrio tra innovazione e margini anche nei prossimi trimestri, potrebbero effettivamente trasformare Amazfit da brand economico a player credibile nel segmento premium, dove attualmente dominano Garmin, Apple e Samsung.