La gamma di smartwatch di Amazfit dovrebbe presto arricchirsi di un nuovo modello, che sul mercato pare sia destinato ad arrivare con il nome di Amazfit Falcon 2.

Almeno ciò è quanto emerge dalla versione per i dispositivi Android dell’applicazione ufficiale di Zepp Health, nel cui codice è stato individuata una stringa con riferimenti a quello che dovrebbe essere il successore di Amazfit Falcon (SUPPORT_BIND_FALCON2025).

Cosa possiamo aspettarci da Amazfit Falcon 2

Nella codice della versione 10.0.8 dell’app Zepp per Android è presente un gruppo di flag di supporto interni che sembra mappare una serie di dispositivi riconosciuti dalla piattaforma.

Questi sono i device individuati nel codice dell’applicazione:

SUPPORT_BIND_COLOGNE

SUPPORT_BIND_Cheetah2

SUPPORT_BIND_DUBLIN

SUPPORT_BIND_FALCON2025

SUPPORT_BIND_GENEVA

SUPPORT_BIND_LUMI

SUPPORT_BIND_MAKALU

Di solito flag come questi tendono a fungere da indicatori di associazione interni, in modo da consentire all’applicazione di identificare hardware specifici e generalmente compaiono prima di qualsiasi annuncio pubblico, ciò in quanto il supporto dell’app deve essere già pronto prima che un determinato prodotto venga effettivamente lanciato sul mercato.

Oltre che per quello che dovrebbe essere Amazfit Falcon 2 c’è un riferimento anche per Cheetah 2 mentre gli altri nomi sono probabilmente solo degli identificatori interni che l’azienda utilizza prima di definire quello che sarà il nome del prodotto finale.

Il riferimento nel codice al 2025 potrebbe suggerire che Amazfit Falcon 2 avrebbe dovuto essere lanciato lo scorso anno e forse il progetto è stato posticipato per qualche ragione.

Lanciato nel 2022, Amazfit Falcon è stato proposto come uno smartwatch GPS di fascia alta con il supporto a molti sport, una struttura in titanio, un display con protezione in vetro zaffiro e una scocca con resistenza all’acqua di 20 ATM.

Probabilmente per il lancio del nuovo smartwatch di Amazfit ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.