Antec e Noctua hanno annunciato una nuova collaborazione che ha portato alla nascita di Flux Pro Noctua Edition, una versione aggiornata del case ad alto profilo Flux Pro di Antec che integra le più recenti soluzioni di raffreddamento del produttore austriaco. L’obiettivo di questa partnership è offrire una piattaforma completa e moderna per sistemi ad alte prestazioni, capace di combinare airflow avanzato e rumorosità contenuta.

Il risultato è un case pensato per configurazioni gaming e workstation di fascia alta, dove in sostanza non si vogliono compromessi e il bilanciamento tra prestazioni termiche e silenziosità rappresenta un elemento chiave. Cerchiamo di analizzarne qualche dettaglio in più.

Antec Flux Pro Noctua Edition: migliora per airflow e rumorosità

Il punto di partenza di questo case enthusiast è il telaio di Antec Flux Pro, uno chassis già noto per il design orientato al raffreddamento ad alto profilo grazie alla piattaforma F-LUX, ottimizzato per sfruttare un sistema di ventilazione multi-direzionale per migliorare il flusso d’aria verso GPU e componenti interni.

Su questa nuova versione Antec e Noctua intervengono integrando le nuove ventole NF-A14x25 G2 e NF-A12x25 G2, progettate per offrire lo stesso flusso d’aria a regimi inferiori, con una riduzione della rumorosità fino a 8 dBA a parità di condizioni operative.

Le ventole adiacenti lavorano con velocità leggermente sfalsate per evitare fenomeni di risonanza e vibrazioni, mentre i supporti antivibrazione NA-AV4 contribuiscono a migliorare ulteriormente l’acustica; in alternativa è comunque possibile optare per il montaggio tradizionale tramite viti.

A completare la dotazione troviamo poi il controller NA-FH1, già preinstallato e cablato, che consente di gestire tutte le ventole attraverso un singolo header (PWM) della scheda madre, semplificando sia l’assemblaggio che la gestione del sistema.

Antec Flux Pro Noctua Edition: design e attenzione ai dettagli

Dal punto di vista estetico, il Flux Pro Noctua Edition riprende in modo evidente l’impronta e la colorazione del brand Noctua, introducendo accenti marrone scuro sui pannelli superiore e laterale, oltre a dettagli come gommini passacavo coordinati e loghi distribuiti sulla scocca. La struttura resta quella del Flux Pro, caratterizzata da un frontale mesh ad alto flusso d’aria e da un layout interno progettato per favorire la circolazione dell’aria sia in verticale sia in orizzontale.

Il case integra inoltre soluzioni pratiche come che si ricercano su case di fascia alta per i PC builder; tra queste segnaliamo pannelli facilmente rimovibili, staffa superiore removibile per radiatori e ventole, supporto per schede madri di ogni formato (anche con connettori inversi) e un ampio spazio per la gestione dei cavi.

Non manca una particolare attenzione alla modularità, con compatibilità sia per configurazioni ad aria sia per impianti a liquido AiO o custom complessi, rendendolo una base versatile per qualsiasi build enthusiast. In chiusura, un’altra chicca il piccolo display con Antec iUnity che fornisce dati sulle temperature.

Specifiche tecniche Antec Flux Pro Noctua Edition

Tipologia: Full Tower

Dimensioni: 245 x 546 x 530 mm

Materiali: Telaio: acciaio Pannello laterale: in vetro temperato e mesh da 1 mm Pannello frontale: legno di noce, mesh e plastica

Schede madri supportate: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, STX

Slot di espansione: 8

Ventole incluse (Noctua Edition): 3x Noctua NF-A14x25 G2 PWM 140 mm in immissione 1x NF-A14x25 G2 PWM 140 mm in estrazione 2x NF-A12x25 G2 PWM 120 su cover PSU in immissione

Hub ventole Noctua NA-FH1, SATA + PWM 4 pin

Supporto ventole: Frontale: 3x 120 mm / 3x 140 mm Superiore: 3x 120 mm / 3x 140 mm Cover PSU: 3x 120 mm Posteriore: 1x 120/140 mm Base: 2x 120 mm / 2x 140 mm

Supporto radiatori: Frontale: fino a 420 mm con spessore max 90 mm Superiore: fino a 420 mm con spessore max 75 mm Cover PSU: fino a 360 mm Posteriore: fino a 140 mm

Spazio componenti: GPU: fino a 455 mm Dissipatore CPU: fino a 190 mm PSU: fino a 300 mm (470 mm senza HDD)

Storage: 4x 3.5″ / 2.5″ 2x 2.5″

Pannello I/O frontale: 2x USB 3.0 Type-A 1x USB Type-C 10 Gbps Jack audio 3,5 mm

Altre caratteristiche: Filtri antipolvere Layout F-LUX con airflow multi-direzionale Display con Antec iUnity Supporto scheda madri con connettori inversi Sistema avanzato di cable management Bracket ventole/radiatori rimovibili Moduli HDD rimovibili

Garanzia 6 anni

Peso 13,75 Kg

Disponibilità e prezzo di Antec Flux Pro Noctua Edition

Antec Flux Pro Noctua Edition è già disponibile attraverso lo store ufficiale Amazon di Noctua al prezzo di 399,90 euro; gli europei possono inoltre acquistarlo direttamente tramite il modulo d’ordine sul sito ufficiale del produttore.

Si tratta come detto di una proposta senza compromessi che, inevitabilmente, si colloca nella fascia alta del mercato, coerente però con la dotazione offerta e soprattutto con la collaborazione tra due brand leader di settore nel panorama della componentistica per PC.