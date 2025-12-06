A distanza di qualche giorno dall’annuncio ufficiale, oggi vi proponiamo la prova sul campo del nuovissimo Noctua NH-D15 G2 chromax.black, ovvero la variante tutta in nero del dissipatore CPU Noctua NH-D15 G2 che avevamo testato con ottimi risultati lo scorso anno.

Grazie alla stretta collaborazione con l’azienda austriaca, siamo riusciti ad avere subito in mano quella che, da ora in poi, dovrebbe essere la versione più gettonata del migliore dissipatore ad aria attualmente in circolazione per il segmento consumer.

Noctua aveva già utilizzato questo approccio per la prima variante del tanto amato NH-D15, cercando di trovare i favori anche di quella fascia di utenza che guarda all’estetica e ha in mente di mettere in piedi una build tutta in nero, o magari con pochi effetti RGB e soprattutto senza alcun dissipatore a liquido.

La scelta di un dissipatore ad aria rispetto agli ormai diffusi (e a volte economici) sistemi a liquido AiO, dipende come saprete dal processore che andiamo ad abbinarci e, cosa altrettanto importante, dal contesto di utilizzo con relativi carichi di lavoro che daremo in pasto alla CPU.

Nella nostra prima prova del Noctua NH-D15 G2, la scelta era ricaduta su uno dei processori desktop più esigenti in termini termici, l’Intel Core i9 14900K; la soluzione Noctua si era comportata molto bene, tenendo a bada senza problemi il chip Intel anche sotto carico entro le specifiche ufficiali.

Come vedremo a breve, per questa occasione rimaniamo ancora su tecnologia Intel, puntando però su una soluzione più recente ma sempre ad altissimo profilo, ovvero il Core Ultra 9 285K Arrow Lake-S.

Guardando alle specifiche tecniche, che ora riassumeremo, è prevedibile che le prestazioni di Noctua NH-D15 G2 chromax.black siano allineate al suo predecessore, ma visto il cambio di architettura riusciremo probabilmente a tirare fuori nuovi dati anche a parità di specifiche tecniche.

Recensione Noctua NH-D15 G2 chromax.black: uno sguardo da vicino

Essendo come detto una copia del Noctua NH-D15 G2 ma in colorazione diversa, le caratteristiche e le osservazioni tecniche che possiamo fare sul nuovo modello dell’azienda austriaca non sono molto diverse. Siamo di fronte a un dissipatore di grado enthusiast, di conseguenza le aspettative sono sempre alte, se non altro perché a bordo ritroviamo il meglio della tecnologia Noctua sia per corpo dissipante che per ventole.

Noctua NH-D15 G2 chromax.black arriva come il diretto erede del NH-D15 chromax.black, realizzato dopo anni di ottimizzazioni dei modelli precedenti, ricerca e investimenti su tecnologie e materiali di ultima generazione; ne consegue che, e lo anticipiamo ora, il costo di questa variante nera si allinea inevitabilmente al classico NH-D15 G2 con ventole marroni e beige.

Andando oltre, la cura per i dettagli riservati da Noctua per questo modello è sempre minuziosa, partendo dal packaging robusto e impeccabile fino agli accessori a dir poco esaustivi (senza omettere la qualità). Il dissipatore, come da prassi, è attentamente imballato e fermato per garantirne l’integrità durante la fase di trasporto.

Al pari dei prodotti che l’hanno preceduto, Noctua NH-D15 G2 chromax.black è un dissipatore a dir poco imponente, per dimensioni e peso. In realtà l’ingombro non è aumentato più di tanto rispetto alla precedente generazione, possiamo dire invece che Noctua ha lavorato per aumentare la densità del corpo lamellare, puntando a ottimizzare ulteriormente la capacità dissipante.

Noctua NH-D15 G2 chromax.black ha un’altezza di 168 millimetri con ventole installate (due NF-A14x25r G2 PWM chromax.black), mentre riguardo il peso arriva a 1.525 grammi, oppure se preferite 1.180 grammi senza ventole installate.

Impeccabile sul piano della qualità dei materiali e di dettagli come le saldature (senza alcuna sbavatura), questo dissipatore è dotato di 58 alette in alluminio che vengono attraversate da 8 heatpipe in rame da 6 millimetri.

Il design rimane asimmetrico per non intralciare la scheda video e i kit di RAM più ingombranti, con un corpo lamellare diviso su due torri che ospitano le due ventole da 140 millimetri con cornice rotonda. La base, sempre in rame, è anche questa perfettamente lavorata e molto ampia per offrire il miglior contatto con il processore.

Passando alle ventole, Noctua monta le nuovissime NF-A14x25r G2 PWM chromax.black, variante nera delle più classiche NF-A14x25r G2 PWM, ottimizzate per abbattere la rumorosità senza inficiare le prestazioni. Anche le novità gen su gen per queste ventole sono diverse: partendo dall’impiego di un nuovo materiale (Sterrox LCP), revisione dell’aletta con canali di accelerazione del flusso e altri accorgimenti nel design per massimizzare il rapporto prestazioni/rumore.

Stando ai dati forniti dal produttore, una singola NF-A14x25r G2 PWM può arrivare a un regime rotativo pari a 1.500 RPM, con una rumorosità di 24,8 dBA e un airflow che sfiora i 92 CFM. Come per i modelli che l’hanno preceduto però, anche il Noctua NH-D15 G2 chromax.black arriva con tanto di adattatore L.N.A, da utilizzare in particolari contesti dove non servono prestazioni particolarmente elevate e possiamo cercare di trovare il giusto compromesso con una bassa rumorosità.

Anche il resto del resto del bundle si allinea, e oltre all’adattatore troveremo kit SecuFirm2+ Torx-based, caccavite, pasta termica e tutto quello che serve per l’installazione e la manutenzione del dissipatore. Rimane immutata infine la garanzia di 6 anni e il supporto per tutti i più recenti processori AMD e Intel, per essere precisi compresi i più recenti AMD AM5 e gli Intel LGA 1851 (maggiori dettagli nella scheda tecnica a seguire).

Scheda tecnica Noctua NH-D15 G2 chromax.black

8 heatpipe in rame

diametro heatpipe 6 mm

58 alette in alluminio con design asimmetrico

Compatibilità socket AMD AM5, AM4

Compatibilità socket Intel LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150

Altezza senza ventole 168 mm

Larghezza senza ventole 150 mm

Profondità senza ventole 127 mm

Peso senza ventole 1.180 grammi

Altezza con ventole 168 mm

Larghezza con ventole 150 mm

Profondità con ventole 152 mm

Peso con ventole 1.525 grammi

Materiale: rame nichelato per base ed heatpipe, alluminio per le alette

Compatibilità ventole 140 x 150 x 25 mm con fori a 120 mm 140 x 140 x 25 con fori a 120 mm 120 x 120 x 25 mm

Bundle 2x ventole NF-A14x25r G2 PWM chromax.black 2x adattatori NA-RC16 Low-Noise Adaptor (L.N.A.) 1x splitter PWM NA-YC1 4-pin 1x pasta termoconduttiva NT-H2 1x NA-TPG1 (thermal paste guard) per AMD AM5 1x NA-CW1 (salviettina) 1x SecuFirm2+ kit di ritenzione multi-socket 1x cacciavite Torx NM-SD1 T20 Adesivo metallico Noctua

Garanzia 6 anni

Specifiche ventole Noctua NF-A14x25r G2 PWM chromax.black

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 140 x 140 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 105 x 105 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Blade Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.500 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.250 RPM (+/- 10%)

Airflow 155,6 m³/h, airflow con L.N.A. 127,1 m³/h

Rumorosità 24,8 dBA, rumorosità con L.N.A. 19,7 DBA

Pressione statica 2,56 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,3 mm H₂O

Consumo di picco 2,28 watt (0,19 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Recensione Noctua NH-D15 G2 chromax.black: la nostra prova sul campo

Passate al setaccio le specifiche tecniche del dissipatore Noctua, veniamo ora alla prova pratica che come detto lo vedrà di fronte a una CPU di grado enthusiast come l’Intel Core Ultra 9 285K. Sulla carta il Noctua non dovrebbe avere problemi visto che può gestire il Core i9-14900K, ma in questo caso proveremo anche a sbloccare il processore se ci sarà il margine necessario.

Piattaforma di test

Dissipatore: Noctua NH-D15 G2 chromax.black

Processore: Intel Core Ultra 9 285K – Performance

Scheda madre: ASRock Z890 Taichi

RAM: DDR5 Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s 48 GB

Scheda grafica: AMD Radeon RX 9060 XT

SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Noctua NH-D15 G2 chromax.black: installazione e test temperature

Dopo aver utilizzato Noctua NH-D15 G2 su socket LGA 1700, possiamo confermare che anche l’installazione sul più moderno Intel LGA 1851 è filata liscia, risultando tra l’altro abbastanza intuitiva anche per i meno esperti. Il risultato estetico con questa versione nera è senza dubbio più elegante, ma siamo convinti che sarà apprezzata soprattutto da chi non ama i led RGB e gli effetti luce colorati sul proprio PC.

Avendo già quantificato il salto prestazionale gen su gen nella nostra prima recensione, sapevamo che la soluzione Noctua avrebbe superato senza problemi la prova con il top di gamma Arrow Lake-S (meno energivoro del Core i9-14900K), complice anche il periodo autunnale e la temperatura ambiente in calo.

Venendo però ai numeri veri e propri e alle temperature di esercizio, la prova come al solito è stata condotta utilizzando un applicativo che mette sotto stress la CPU, in questo caso Cinebench R24. Per rilevare le prestazioni abbiamo escluso il profilo automatico per le ventole (gestito dal BIOS), cercando invece i due estremi: ovvero con ventole al massimo 100% e successivamente al 25% del regime rotativo.

Il Noctua NH-D15 G2 chromax.black se la cava egregiamente, riuscendo a contenere il Core Ultra 9 285K in modalità performance anche sotto gli 80 °C con ventole al 100%. Di sicuro l’architettura Arrow Lake ci viene in aiuto sotto il profilo efficienza rispetto a Raptor Lake, tuttavia in ottica futura la proposta Noctua dovrà vedersela con gli imminenti Core Ultra K Plus e dopo con Nova Lake e AMD Zen 6 (molto più densi per numero di core).

Noctua NH-D15 G2 chromax.black: rumorosità

Come da pronostico il Noctua NH-D15 G2 chromax.black non delude neanche in questa versione tutta in nero, e anche per quanto riguarda le ventole siamo al top, con una delle migliori soluzioni sotto il profilo prestazioni / rumorosità.

A pieno regime la resistenza delle alette va senza dubbio a impattare in modo importante sulla rumorosità delle due ventole, ma qui si tratta di pura fisica e di una peculiarità comune a tutti i dissipatori ad aria e liquido con ventole e radiatori.

I quasi 50 dBA rilevati a fondo scala non sono pochi, ma al contempo ci permettono di abbattere in modo importante le temperature; possiamo dire inoltre che i 91 °C di picco sotto Cinebench con ventole al 25%, lasciano molto margine all’utente che potrà settore una curva manuale (in BIOS) per ridurre sensibilmente la rumorosità pur mantenendo temperature accettabili (soprattutto in carichi standard come il gaming).

Quanto costa e dove comprare il dissipatore Noctua NH-D15 G2 chromax.black

Noctua NH-D15 G2 chromax.black si può acquistare sia sul sito ufficiale del produttore che presso i partner e rivenditori di settore, inclusa ovviamente Amazon Italia. Il costo è leggermente più alto della versione standard, attestandosi a 159,90 euro di listino.

Un prezzo sicuramente non alla portata di tutti e in linea anche con alcuni dissipatori AiO validi di fascia media, ma come detto in altre occasioni quasi giustificato da qualità e prestazioni offerte. A questo poi aggiungete che una singola ventola Noctua NF-A14x25r G2 PWM chromax.black costa circa 40 euro, meno di ottanta euro se acquistate il kit da due unità NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP chromax.black (link a seguire).

Recensione Noctua NH-D15 G2 chromax.black: considerazioni finali

Noctua NH-D15 G2 chromax.black ha passato indenne il nostro stress-test, confermando sostanzialmente quanto previsto e già rilevato sul Noctua NH-D15 G2 “standard”, ovvero qualità da primo della classe, ottime prestazioni e ventole al top per costruzione e rumorosità.

Sicuramente il Core Ultra 9 285K risulta meno insidioso rispetto al suo antenato Core i9-14900K, ma è anche vero che le prossime generazione AMD e Intel si muovono su soluzioni più simili ad Arrow Lake che Raptor Lake, in sostanza quello che è stato l’ultimo processore monolitico dell’azienda di Santa Clara (AMD dovrebbe adeguarsi a breve).

Il prezzo, l’abbiamo detto, non è alla portata di tutti e in linea anche con alcuni dissipatori a liquido AiO di fascia media. Va ribadito ancora una volta però che siamo di fronte al migliore dissipatore ad aria in circolazione, questo non solo per prestazioni, ma nel senso più ampio del termine (dalla qualità, al bundle, rumorosità, garanzia e assistenza).

Noctua NH-D15 G2 chromax.black può trovare posto nelle build ad ato profilo che mirano a un sistema di dissipazione ad aria, magari senza RGB o particolari esagerazione, ma soprattutto nelle build completamente nere, sempre più diffuse e particolarmente originali.

Se vi state chiedendo infine se il Noctua NH-D15 G2 chromax.black è migliore del suo predecessore, Noctua NH-D15 chromax.black, la risposta è ovviamente positiva, con margini di miglioramento simili a quanto visto tra il Noctua NH-D15 G2 e la prima versione del Noctua NH-D15.