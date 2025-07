Torniamo sull’argomento ventole PC, un segmento di mercato abbastanza vasto che da una parte possiamo definire di nicchia, dall’altra invece tocca direttamente e indirettamente tutta l’utenza che si avvicina al mondo del PC building (e non aggiungiamo). Che sia un notebook, una build da gaming o un desktop pre-assemblato, l’importanza del sistema di dissipazione e delle ventole su un PC è determinante, non solo per la stabilità, l’affidabilità e la durata nel tempo, ma anche per le prestazioni assolute della macchina.

Lo sa benissimo Noctua, azienda leader in questo settore che qualche settimana fa ha ampliato il proprio catalogo di ventole ad alte prestazioni con la Noctua NF-A12x25 G2, un vero e proprio “nuovo” punto di riferimento nel panorama delle ventole per PC da 120 millimetri.

Il debutto di Noctua NF-A12x25 G2 arriva a poca distanza di tempo dal lancio della variante Noctua NF-A14x25 G2, ovvero il modello da 140 millimetri frutto di 10 anni di lavoro e ottimizzazioni che potessero migliorare le già ottime NF-A14; in questo caso, la versione da 120 mm sembra aver richiesto leggermente più tempo, ma anche qui non era affatto semplice proporre qualcosa di migliore rispetto alla leggendaria NF-A12x25.

Sarà riuscita Noctua a fare questo balzo prestazionale?

Cerchiamo di scoprirlo insieme, partendo dal presupposto che il verdetto sulla NF-A14x25 G2 è stato molto positivo, di conseguenza le aspettative sono alte, se non altro perché siamo di fronte a un prodotto premium (come al solito).

Recensione Noctua NF-A12x25 G2: il top per qualità e prestazioni

Noctua come saprete è tra i brand di riferimento nel panorama dei dissipatori ad aria e delle ventole per il segmento enthusiast, un’azienda che raramente sbaglia un colpo e non si lascia quasi mai influenzare dalle mode di mercato. In realtà ultimamente ha ampliato molto le partnership con altri brand di settore, con interessanti soluzioni sul versante GPU e alimentatori di fascia premium, ma il focus rimane la dissipazione dei componenti attiva e passiva.

Tornando alla protagonista di questo articolo, come anticipato sopra il compito della nuova Noctua NF-A12x25 G2 non è affatto semplice; potremmo anche parlare di un obiettivo molto ambizioso, ma in sostanza Noctua ci dice che l’ultima arrivata della casa austriaca riesce a migliorare le prestazioni della sua antenata senza stravolgerla, il tutto però evitando di penalizzare la rumorosità.

Per fare questo Noctua ha dovuto rivedere quasi tutte le componenti della ventola, puntando come in passato su materiali di ultima generazione e tecnologie proprietarie sviluppate nel corso di tutti questi anni.

Recensione Noctua NF-A12x25 G2: caratteristiche tecniche e novità

Come visto in occasione dei nostri test sulla NF-A14x25 G2, Noctua dichiara senza problemi che NF-A12x25 G2 rappresenta ora la ventola da 120 mm più avanzata mai prodotta nei propri laboratori, frutto di una revisione completa di componenti come il motore, il design delle varie componenti e gli stessi materiali per realizzarli.

Partiamo subito evidenziando che NF-A12x25 G2 può contare sul nuovo motore etaPERF con tecnologia Smooth Commutation Drive 2, un binomio che garantisce un’efficienza superiore della ventola, migliorando le prestazioni assolute senza inficiare sul rumore.

Passando un attimo all’estetica, distintiva per i prodotti Noctua, notiamo subito che l’azienda mantiene inalterato il proprio approccio, quindi con cornice beige e pale marroni, rigorosamente senza led RGB. La cornice ovviamente è quadrata, mentre un’altra caratteristica di rilievo della nuova Noctua è senza dubbio la struttura interna realizzata in Sterrox LCP (Liquid-Crystal Polymer), un materiale a bassa dilatazione termica che allo stesso tempo risulta molto rigido.

Proprio per questo motivo, le nove pale vantano una distanza tra loro di appena 0,5 mm (al limite), un accorgimento che insieme ad altre ottimizzazioni che vedremo a seguire, garantiscono non solo prestazioni di rilevo ma anche un’estrema versatilità. Tra le novità implementate da Noctua sulla nuova generazione di ventole segnaliamo:

Rotore Progressive-Bend

Flow Acceleration Channel

Mozzo Centrifugal Tubulator

Tecnologia SupraTorque per mantenere costante la velocità di rotazione

Tutte queste tecnologie “aggiunte”, permettono secondo l’azienda austriaca di ampliare molto gli scenari di utilizzo, passando da un utilizzo su radiatori e dissipatori (dove serve pressione statica), a configurazione push-pull, arrivando ai case per gestire l’airflow del nostro PC.

Tornando un attimo sulle tecnologie volte a ridurre la rumorosità e le vibrazioni, anche la Noctua NF-A12x25 G2 può contare sulla collaudata cornice AAO (Advanced Acoustic Optimization), sempre con possibilità di utilizzare in abbinamento il distanziatore NA-IS1-14 (opzionale), molto utile per le configurazioni con ventole in aspirazione.

Non ci sono solo le prestazioni e le tecnologie last-gen però, le ventole Noctua si sono sempre fatte notare per la qualità e l’affidabilità, anche qui confermata da ben 6 anni di garanzia e un MTBF di 150.000 ore, senza dimenticare la dotazione di accessori a dir poco completa e impeccabile.

Recensione Noctua NF-A12x25 G2: specifiche tecniche

Noctua NF-A14x25 G2 è una ventola PWM da 120 x 25 millimetri con un regime rotativo di picco a 1.800 RPM, la rumorosità invece è dichiarata in 22,5 dBA; se questo non dovesse bastare, in dotazione c’è come al solito l’adattatore L.N.A (Low Noise Adapter) che permette di limitare la rotazione a 1.500 RPM.

Anche se non presente in questa occasione, segnaliamo inoltre che Noctua propone un’ulteriore variante a bassa velocità, ovvero la NF-A14x25 G2 LS (Low Speed) che si ferma a soli 1.100 RPM. Non meno interessante il kit Noctua NF-A12x25 G2 G2 PWM Sx2-PP, ovvero una coppia di ventole Noctua NF-A12x25 G2 per configurazioni push-pull, impostate con un regime rotativo sfalsato di circa 50 RPM per evitare ronzii o altri fenomeni di interazione acustica.

Scheda tecnica Noctua serie NF-A12x25 G2

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 120 x 120 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 105 x 105 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.800 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.500 RPM (+/- 10%)

Airflow 107,3,3 m³/h, airflow con L.N.A. 87,2 m³/h

Rumorosità 22,5 dBA, rumorosità con L.N.A. 18,1 DBA

Pressione statica 3,14 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,71 mm H₂O

Consumo di picco 1,8 watt (0,15 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Noctua NF-A12x25 G2 LS

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 120 x 120 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 105 x 105 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.100 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 850 RPM (+/- 10%)

Airflow 66,3 m³/h, airflow con L.N.A. 45,2 m³/h

Rumorosità 11,8 dBA, rumorosità con L.N.A. 7,8 DBA

Pressione statica 1,08 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 0,56 mm H₂O

Consumo di picco 1,8 watt (0,15 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Noctua NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP

1x NF-A12x25 G2 PWM PPA + 1x NF-A12x25 G2 PWM PPB

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 120 x 120 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 105 x 105 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.800 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.500 RPM (+/- 10%)

Airflow 107,3,3 m³/h, airflow con L.N.A. 87,2 m³/h

Rumorosità 22,5 dBA, rumorosità con L.N.A. 18,1 DBA

Pressione statica 3,14 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,71 mm H₂O

Consumo di picco 1,8 watt (0,15 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Recensione Noctua NF-A12x25 G2: le nostre impressioni

Per trasparenza, come facciamo sempre del resto, teniamo a precisare che effettuare misurazioni approfondite per ventole di questo tipo richiede macchinari molto costosi che solitamente sono utilizzati da pochi professionisti del settore specializzati, così come non è per tutti interpretare i dati che possono venire fuori da sessioni di test particolarmente lunghe ed elaborate (grafici inclusi).

Il nostro approccio quindi rimane immutato, senza complicare ulteriormente l’argomento, cerchiamo per quanto possibile di semplificare la misurazione per verificare se i dati dell’azienda possono essere considerati quantomeno attendibili.

Come visto in occasione della recensione della Noctua NF-A14x25 G2 PWM, eseguiremo una sessione di test mista; prima andremo a verificare il comportamento della singola Noctua NF-A12x25 G2 e del kit Noctua NF-A12x25 G2 G2 PWM Sx2-PP, questo per fare un upgrade sul glorioso Noctua NH-D15 chromax.black, non tanto estetico visto che il dissipatore è completamente nero, ma più che altro pratico per valutare come va questo kit da 120 rispetto a una coppia di ventole da 140 mm ad altissime prestazioni come le NF-A15 HS-PWM da 1.500 RPM e soli 24 dBA.

Configurazione di test

Ventole: Noctua NF-A12x25 G2 Noctua NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

Dissipatore: Noctua NH-D15 chromax.black

Scheda madre: MSI B650M Project Zero

RAM: Corsair Dominator Platinum

Scheda grafica: MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC

SSD: Corsair MP600 ELITE 2 TB – PCI-E 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000e 1.000 W

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Recensione Noctua NF-A12x25 G2: test rumorosità e prestazioni

Per mettere alla prova la Noctua NF-A12x25 G2 abbiamo utilizzato una piattaforma desktop AMD AM5 con un processore Ryzen 7 9800X3D raffreddato ad aria da un Noctua NH-D15 chromax.black. Faremo un breve paragone tra le temperature rilevate con configurazione originale (doppia ventola), quelle con singola NF-A12x25 G2 e, per finire, un’ulteriore tornata di test con il kit Noctua NF-A12x25 G2 G2 PWM Sx2-PP.

Ecco cosa dicono i numeri:

Se per le temperature leggere i grafici risulta abbastanza semplice, riguardo la rumorosità, nel momento in cui ci apprestiamo ad eseguire la misurazione ci sono da considerare alcuni fattori determinanti. Una cosa infatti è rilevare la rumorosità di una ventola semplicemente collegandola all’alimentazione, tutt’altra storia invece rilevare la stessa quando la ventola incontra resistenza perché è attaccata a un radiatore (più o meno fitto), o un dissipatore a singola/doppia torre, o ancora installata sulla parete di un case.

Diciamo questo in quanto il lettore potrebbe leggere valori sfalsati rispetto alle specifiche di fabbrica, mentre in realtà quello che ci interessa in questo caso è il miglioramento rispetto al modello precedente di ventola in relazione alle prestazioni.

Per quanto rilevato nella nostra sessione, la nuova Noctua NF-A12x25 G2 si comporta esattamente come previsto dal produttore. In fatto di prestazioni assolute in realtà non riesce a superare una NF-A15 HS-PWM da 140 mm, mentre si evince chiaramente che siamo molto vicini a livello prestazionale con un netto miglioramento sul versante rumorosità.

Quanto costano e dove acquistare Noctua NF-A12x25 G2

I più ferrati in materia sapranno benissimo che le ventole Noctua non sono alla portata di tutti, la qualità, le prestazioni, l’efficienza e l’esperienza (con relative tecnologie) si pagano, quindi non ci sorprende vedere che il prezzo di listino per la Noctua NF-A12x25 G2 sia di circa 35 euro, in linea però con i modelli che l’hanno preceduta.

La disponibilità dei nuovi prodotti Noctua a oggi è molto buona, infatti sui migliori shop online troviamo già tutti i modelli, compreso l’ottimo kit Noctua NF-A12x25 G2 G2 PWM Sx2-PP che, essendo composto da due unità, lievita ovviamente nel prezzo, per la precisione a 64,90 euro (molto buono secondo noi).

Considerazioni

Come rilevato in occasione dei test sulle Noctua NF-A14x25 G2, al termine di questa recensione della Noctua NF-A12x25 G2 possiamo affermare senza problemi che l’attesa per questo nuovo modello è stata ampiamente premiata con una delle migliori ventole da 120 millimetri mai realizzate.

Noctua NF-A12x25 G2 non ha mostrato punti deboli, ricalca alla perfezione le specifiche dichiarate dall’azienda e si migliora anche dal punto di vista qualitativo / costruttivo, pur non stravolgendo del tutto l’approccio del produttore austriaco rispetto al recente passato.

Tra le poche cose che non sono cambiate, e non poteva essere diversamente, c’è l’estetica, o meglio, la colorazione che ormai da anni è anche un tratto distintivo dei prodotti Noctua, uno dei pochi brand a resistere del tutto alla moda dei led RGB.

Certo il costo non è basso, ma all’atto pratico il mix di novità e il miglioramento gen su gen non viene fatto pagare tutto all’utente. Sia chiaro, la nuova arrivata non stravolge prestazioni e qualità della sua antenata, ma fa esattamente quello che dice Noctua, ovvero si migliora sotto il rapporto prestazioni/rumore (che poi è quasi la stessa cosa).

Per quanto ci riguarda, nonostante siano molto versatili, vediamo le Noctua NF-A12x25 G2 molto indicate per radiatori e dissipatori ad aria di fascia alta, ovvero dove non si cerca solo la prestazione assoluta ma si guarda molto anche alla rumorosità.