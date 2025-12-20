Oggi torniamo sull’argomento alimentatori PC per una panoramica su uno dei migliori prodotti che potete reperire attualmente sul mercato consumer, parliamo del Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition. Erede dell’ormai leggendario Seasonic PRIME TX-1600 da 1.600 watt, questa variante nata dalla collaborazione con Noctua, integra il meglio della serie Seasonic Prime TX, un brand ormai sinonimo di qualità premium, prestazioni ed efficienza al top.

Questo modello Noctua Edition però rappresenta un’ulteriore evoluzione, portando ora certificazione ATX 3.1 e PCI-E 5.1, doppio connettore PCI-E 12V-2×6 nativo, oltre a un sistema di raffreddamento ottimizzato Noctua che, da un lato si “insinua” nel design, dall’altro permette a questa PSU di migliorare nettamente in ottica rumorosità ottenendo una certificazione Cybenetics Lambda A++.

Vediamo tutto nel dettaglio, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che siamo di fronte a una soluzione enthusiast che mira alle workstation o alle build da gaming estreme che puntano anche a un sistema estremamente silenzioso.

Recensione Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition: design e cablaggio

Anche se non abbiamo avuto modo di testare la versione originale di Seasonic, e di conseguenza c’è molto da dire sul versante tecnico, parliamo un attimo di design e cablaggio in quanto l’esistenza di questa nuova versione ha senso perché la collaborazione con Noctua porta novità proprio in questo senso (e non solo).

Sappiamo bene che l’estetica non è un elemento che pregiudica la resa o il giudizio che possiamo esprimere su un alimentatore, tuttavia è anche vero che su un prodotto enthusiast che si integra su build di un certo livello, qualità e cura nel design possono fare la differenza agli occhi dei PC builder più esigenti.

Di base Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition utilizza lo stesso generoso chassis del primo modello Seasonic, tuttavia dalle immagini si evince chiaramente che il nero opaco del telaio si sposa ora con inserti marroni, tipici dei colori Noctua.

L’alimentatore è abbastanza generoso, misura 210 × 150 × 86 mm e risulta a dir poco impeccabile dal punto di vista della costruzione e dei dettagli. Il contributo estetico di Noctua sotto questo punto di vista è rappresentato da una cover marrone posta nella parte superiore del telaio, in corrispondenza della griglia della ventola per essere chiari e con inserti anche sui lati.

Sia la ventola che la griglia sono realizzati da Noctua per apportare un miglioramento tangibile su quello che, come vedremo nel prossimo paragrafo, è un alimentatore perfetto a cui non possiamo muovere nessuna critica.

La griglia prevede un design ottimizzato in modo da lavorare in tandem con la ventola in dotazione, una Noctua NF-A12-x25 che sicuramente non ha bisogno di presentazioni e, grazie al rapporto prestazioni/rumorosità offerte, permette di abbattere la rumorosità di almeno 8 dBA (Noctua dice 8-10 dBA rispetto alla versione originale).

A questo si abbina una gestione digitale / ibrida della dissipazione che si traduce in una soluzione semi-passiva, ovvero che lascia la ventola spenta fino al 50% del carico, rendendo la PSU praticamente inudibile; il tutto ricordiamo è controllabile da un pulsante dedicato posto sul retro vicino all’interruttore.

Cavetteria modulare al top

Vista la fascia di destinazione, non sorprende che Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition utilizzi una cavetteria completamente modulare, e che cavetteria aggiungiamo. Prima di vedere i connettori nel dettaglio però, vogliamo spendere qualche parola per il packaging a dir poco impeccabile, in perfetto stile Seasonic e Noctua, dove per intenderci c’è una cura maniacale dei dettagli.

Oltre a una confezione curata e robusta, in dotazione con l’alimentatore troviamo tutto il possibile (e anche oltre) per assemblare e cablare la PSU anche nelle build più complesse con tanti cavi. PSU e accessori arrivano in due borse separate insieme a fascette in velcro, in plastica, adattatore ATX 24-Pin a 90°, fermacavi, viti, un adesivo e la classica manualistica.

Con una potenza nominale di 1.600 watt, il Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition può alimentare qualsiasi configurazione che preveda anche due schede grafiche moderne alimentate con connettore PCI-E 12V-2×6 (vedi GeForce RTX 5090); non sorprende quindi di ritrovare ben 18 connettori.

I connettori, in una parola impeccabili, sono disposti su tre file ben divise e con tanto di indicazioni per le varie tipologie di cavo. Oltre al connettore 24 pin, troviamo ben 9 prese per CPU/GPU a 8 pin (3x EPS 12V e 6x PCI-E 8pin), due PCI-E 12V-2×6 nella parte centrale e, per chi ne avesse bisogno, 6 connettori per periferiche SATA/Molex.

Anche i 18 cavi sleeve sono molto curati, richiamando evidentemente ai colori Noctua e con un’altissima qualità costruttiva. Rimanendo in tema cavi / adattatori, segnaliamo anche che l’adattatore ATX 24pin da 90° integra un pulsante di accensione con tanto di led di stato, utile nella remota ipotesi di qualche problematica sull’alimentazione.

Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition: caratteristiche, funzionalità e certificazioni

Dall’esterno il Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition si presenta in modo egregio, ma è inutile quasi ribadire che quello che lo rende un top di gamma si trova sotto la scocca ben curata. Senza andare troppo sul tecnico, per quanto possibile aggiungiamo, iniziamo dalla basi sottolineando che siamo di fronte a un alimentatore da 1.600 watt capace di supportare tra l’altro sovraccarichi notevoli che possono anche superare i 2.000 watt.

L’unità di Seasonic utilizza una topologia full-bridge con convertitore LLC risonante in coppia con un PFC interleaved bridgeless, una delle soluzioni più ambite quando parliamo di alimentatori analogici di fascia enthusiast che puntano anche a un’elevatissima efficienza energetica.

Tale approccio garantisce come vedremo una certificazione Titanium, ma allo stesso tempo non si preclude un sistema di dissipazione che possiamo definire sovradimensionato; solitamente i modelli di questo livello non sono esagerati in quanto a dissipatori, ma qui sembra chiaro che l’intendo dei due partner è quello di abbattere la rumorosità.

Tornando ai punti forti dell’alimentatore, la stabilità è garantita non solo da componentistica premium (condensatori giapponesi come se piovesse), ma anche da un doppio stadio di regolazione della tensione 12 volt. Il design prevede il classico approccio con una singola linea +12V, capace di erogare un massimo di 133,3 ampere (1.600 watt).

Seasonic punta molto su prestazioni, qualità e affidabilità, per questo ha ottimizzato ogni minimo particolare / componente nel dettaglio, riuscendo a ottenere una regolazione della tensione impressionante; stando a quanto dichiara l’azienda, questa unità vanta una tolleranza della tensione di uscita sotto carico che non supera lo 0,5% (Seasonic la chiama Micro Tolerance Load Regulation).

Con tutte queste premesse non sorprende che i produttori offrano ben 12 anni di garanzia, una tempistica ormai fuori da ogni logica se pensiamo che siamo quasi nel 2026 e il progresso tecnologico fa passi da gigante ogni anno.

Certificazioni e altre funzionalità

Tornando sul versante certificazioni, non c’è solo l’efficienza energetica data dall’ottimo progetto della piattaforma PRIME TX di Seasonic, ma anche la rumorosità che in questo caso viene migliorata da Noctua in modo importante.

Con un’efficienza media del 94%, Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ottiene non solo la certificazione 80 Plus Titanium, ma anche Cybenetics Titanium; riguardo la rumorosità invece, questo modello migliora quello precedente con una certificazione Cybenetics Lambda A++, riuscendo a fermarsi a 24 dBA contro i quasi 34 dBA della prima versione Seasonic.

Chiudiamo questa sezione segnalando che, al pari di tutte le unità di alimentazione di ultima generazione, anche questa unità è provvista di tutta una serie di protezioni contro sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, cortocircuito, sottotensione ecc (dettagli nella scheda tecnica a seguire).

Scheda tecnica Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition

AC Input Tensione 100/240 V Corrente 10-15 A Frequenza 50-60 Hz

DC Output Output massimo 1.600 watt +12V: 133,3A (Max) – 1.600 watt +5V: 25 A – 125 W (combinati con +3.3V) +3.3V: 25 A – 125 W (conbinati con +5V) -12V: 0,5A – 6 W -5VSB: 3A – 15W

Doppio connettore PCI-E 12V-2×6

Certificazione ATX 3.1 e PCI-E 5.1

Connettore 2x PCI-E 12V-2×6 da 600 watt

Protezioni OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP

MTBF 150.000 ore

Cablaggio 100% modulare

Cavi sleeve

Temperatura operativa 50 °C

Ventola Noctua NF-A12-x25 120 mm

Controllo digitale / ibrido della rotazione

Modalità ibrida della ventola

Certificazioni: Efficienza Cybenetics Platinum e 80 Plus Platinum Cybenetics Lambda A++ (rumorosità 24 dBA)

Condensatori Giapponesi 105 °C

Dimensioni 210 × 150 × 86 mm

Garanzia 12 anni

Recensione Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition: le nostre impressioni

Mettere in crisi un alimentatore come il Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition non è molto semplice, anche se vista la sua carta d’identità sarà una soluzione che troverà posto su configurazioni molto esigenti in termini di prestazioni, affidabilità e rumorosità.

Prima di vedere come si comporta la PSU, dobbiamo dire subito che abbiamo apprezzato in primis la qualità di questo prodotto, a dir poco impeccabile e con una cura maniacale anche dei minimi dettagli. Comoda la possibilità di abilitare/disabilitare la gestione ibrida della ventola, così come riteniamo utile il led di stato con tanto di pulsante di accensione posto sull’adattatore ATX 24pin a 90°.

Se invece passiamo alle prestazioni pure, possiamo confermare in pieno che le certificazioni ottenute da questo alimentatore sono meritatissime, in primis l’efficienza energetica Titanium del 94% sotto carichi medi. In realtà tale valore è ampiamente superato, non solo al 50% del carico, ma anche se guardiamo a carichi leggeri ed estremi.

Il Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition conferma però tutta la sua bontà quando parliamo di regolazione della tensione, un vero mostro di potenza e stabilità che anche quando iniziamo ad avvicinarci alla soglia della potenza nominale di picco non mostra alcuna esitazione.

Un altro punto di forza di Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition è di sicuro la capacità di operare praticamente senza essere udito, il tutto anche quando lo mettiamo sotto stress.

La presenza della Noctua NF-A12-x25 in questo senso è un valore aggiunto che fa la differenza; il design ottimizzato di pale e cornice, materiali all’avanguardia come l’ormai noto Sterrox LCP (utilizzato anche sulle nuove varianti G2), senza omettere la griglia realizzata da Noctua, permettono alla PSU di abbattere la rumorosità di 8-10 dBA rispetto al precedente modello Seasonic.

La ventola Noctua di fabbrica presenta un rumorosità di circa 23 dBA, una peculiarità che senza dubbio ha contribuito a ottenere la certificazione Cybenetics Lambda AA+. Nella pratica, tale valore viene influenzato come saprete dalla griglia di protezione che, anche se ottimizzata, offre della resistenza al flusso d’aria che va a inficiare in modo variabile la rumorosità.

Nel caso del Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition però, questa “caratteristica comune” dei sistemi di dissipazione non va a impattare più di tanto sull’acustica; in sostanza, possiamo dire che questo alimentatore potrebbe essere udito solo su un sistema fanless che viene messo costantemente sotto carico.

Anche in quel caso però, dovreste trovarvi in una stanza molto silensioza perché non siamo andati oltre i 36 dBA a una distanza di circa 50 centimetri e con il case aperto.

Quando costa e dove acquistare Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition

Abbiamo già anticipato che Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition non è un alimentatore per tutti, rivolto alle configurazioni più spinte, dalle workstation per lavorare alle build da gaming più estreme. In questi casi il costo non è quasi mai un problema, quindi non riteniamo esagerati i circa 500 euro richiesti per questo straordinario prodotto.

Considerazioni

Giunti al termine di questa panoramica sul Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition, sono poche le cose che possiamo aggiungere, non solo rispetto a quanto discusso nell’articolo, ma anche se guardiamo all’apprezzamento e ai risultati già rilevati praticamente da qualsiasi recensore che ha provato questo alimentatore.

Come poche volte accade, siamo di fronte a un prodotto a cui non possiamo muovere alcuna critica, dalla qualità costruttiva, passando per il bundle e poi le prestazioni dimostra, abbinate a un’altissima efficienza energetica e una rumorosità molto ridotta dove lo zampino di Noctua è molto evidente.

Neanche il prezzo risulta fuori luogo o particolarmente esagerato per quello che possiamo definire senza problemi uno dei migliori alimentatori che abbiamo mai testato.