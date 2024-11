Oggi ci occupiamo di ventole PC, un territorio probabilmente non molto bazzicato dalla massa che però incontra senza dubbio i favori degli appassionati di PC DIY e gli assemblatori di sistemi ad alte prestazioni. Per l’occasione non abbiamo scelto un prodotto a caso, ma probabilmente la migliore ventola da 140 millimetri che possiate acquistare al momento, ovvero la Noctua NF-A14x25 G2.

Annunciata da Noctua questa estate, la nuova gamma di ventole Noctua NF-A14x25 G2 è arrivata sul mercato dopo una gestazione dir poco lunga, quasi dieci anni di lavoro che hanno visto gli ingegneri austriaci cercare qualcosa che potesse migliorare le leggendarie NF-A14, presentate ricordiamo nel lontano 2012.

Lo stesso è avvenuto per il formidabile dissipatore ad aria Noctua NH-D15 G2, quindi visti i risultati ottenuti nella nostra recensione ci aspettiamo che la nuova NF-A14x25 G2 (nelle sue varianti) non sia da meno, confermando la leadership dell’azienda austriaca nel segmento delle ventole e dei dissipatori ad aria di fascia premium.

Recensione Noctua NF-A14x25 G2: qualità e prestazioni al primo posto

Noctua è un brand che non necessita di presentazioni, non lo diciamo noi ma la qualità dei prodotti che in questi anni hanno incontrato i favori di utenti e addetti ai lavori. Senza girarci troppo intorno, siamo di fronte a uno dei migliori, se non il migliore produttore di ventole ad alte prestazioni, un brand che tra l’altro è stato sempre fedele alle proprie politiche aziendali e non si è mai piegato alle mode del momento, in primis alla “legge” degli RGB.

Fatta questa premessa, se non altro perché quando parliamo di ventole Noctua il design e le colorazioni sono un altro tratto distintivo e unico del prodotto, vediamo quali sono le novità introdotte dal produttore su questa nuova generazione, basata a detta stessa di Noctua sulla pluripremiata NF-A12x25 da 120 millimetri.

Recensione Noctua NF-A14x25 G2: caratteristiche e novità

Iniziamo dicendo che Noctua definisce la NF-A14x25 G2 come la ventola più avanzata che abbia mai realizzato. Rispetto alle varianti da 120 millimetri citate sopra, le dimensioni maggiorate in coppia col motore etaPERF con tecnologia Smooth Commutation Drive 2, garantiscono di conseguenza prestazioni superiori, il tutto però cercando di contenere al minimo l’incremento della rumorosità (la vera sfida).

Come anticipato, Noctua non stravolge minimamente quelli che sono l’estetica e il design; il classico abbinamento beige e marrone deve piacere, risultando ovviamente più gettonato in quelle build che non prendono in considerazione l’illuminazione RGB, o comunque non ne fanno un questione decisiva.

In questa occasione Noctua opta per una ventola a cornice quadrata realizzata con materiali di alta qualità e l’ausilio di Sterrox LCP (Liquid-Crystal Polymer); rimanendo in tema, non manca l’ormai collaudato design AAO (Advanced Acoustic Optimization) del telaio per ridurre la rumorosità, mentre un’ulteriore ottimizzazione si può ottenere con il distanziatore opzionale NA-IS1-14, utile secondo il produttore per le configurazioni con ventole in aspirazione.

L’incremento prestazionale portato da Noctua gen su gen è reso possibile anche da altri accorgimenti (piccoli e grandi) e tecnologie proprietarie frutto di anni di ricerca e sviluppo. Le ventole NF-A14x25 G2 possono contare infatti sul nuovo rotore Progressive-Bend con tecnologia Flow Acceleration Channel, abbinato a un mozzo Centrifugal Tubulator e tecnologia SupraTorque che mantiene costante la velocità di rotazione.

Ma non è tutto. A bordo troviamo anche gli ottimi cuscinetti SSO2 di seconda generazione e 9 pale (Progressive-Bend) posizionate a soli 0,7 millimetri dalla cornice della ventola. Bene, tutti questi accorgimenti permettono secondo Noctua di incrementare il flusso d’aria quasi del 50%, impattando sulla rumorosità di picco di soli un due-tre decibel (vedremo).

Oltre a qualità e tecnologia all’avanguardia, queste ventole possono contare sulla classica affidabilità e supporto tecnico/utente Noctua, tra i migliori in assoluto. Le NF-A14x25 G2 sono garantite per 150.000 ore e sono coperte da una garanzia di 6 anni, senza dimenticare la dotazione di accessori, a dir poco completa.

Recensione Noctua NF-A14x25 G2: modelli e specifiche tecniche

Noctua NF-A14x25 G2 è una ventola PWM da 140 x 25 millimetri capace di spingersi a 1.500 RPM con un picco di rumorosità dichiarato dall’azienda in 24,8 dBA; in dotazione è previsto il classico adattatore L.N.A che permette di limitare la rotazione a 1.250 RPM oltre a uno splitter PWM 4pin e prolunga da 30 centimetri.

La seconda variante proposta dal produttore austriaco è la Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM, pensata per i case e in generale per chi guarda ad abbattere la rumorosità; in questo caso infatti, la rotazione massima scende a 800 RPM (600 RPM con L.N.A) per una rumorosità di picco che non supera nemmeno i 12 decibel (11,4 dBA per la precisione, praticamente inudibile).

Degno di nota anche il kit Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP, ovvero una coppia di ventole Noctua NF-A14x25 G2 per configurazioni push-pull, impostate con un regime rotativo sfalsato di circa 25 RPM per evitare ronzii o altri fenomeni di interazione acustica.

Specifiche tecniche Noctua NF-A14x25 G2

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 140 x 140 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 124,5 x 124,5 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.500 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.250 RPM (+/- 10%)

Airflow 155,6 m³/h, airflow con L.N.A. 127,1 m³/h

Rumorosità 24,8 dBA, rumorosità con L.N.A. 19,7 DBA

Pressione statica 2,56 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,3 mm H₂O

Consumo di picco 2,28 watt (0,19 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Specifiche tecniche Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 140 x 140 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 124,5 x 124,5 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 800 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 600 RPM (+/- 10%)

Airflow 81,6 m³/h, airflow con L.N.A. 127,1 m³/h

Rumorosità 11,4 dBA, rumorosità con L.N.A. 8,6 dBA

Pressione statica 0,71 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 0,43 mm H₂O

Consumo di picco 0,48 watt (0,19 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Specifiche tecniche Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP

Kit da due ventole NF-A14x25 G2 PWM PPA ed NF-A14x25 G2 PWM PPB

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 140 x 140 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 124,5 x 124,5 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.500 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.250 RPM (+/- 10%)

Airflow 155,6 m³/h, airflow con L.N.A. 127,1 m³/h

Rumorosità 24,8 dBA, rumorosità con L.N.A. 19,7 DBA

Pressione statica 2,56 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,3 mm H₂O

Consumo di picco 2,28 watt (0,19 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Recensione Noctua NF-A14x25 G2: la nostra prova sul campo

Condurre una sessione di test attendibili al 100% su delle ventole come le Noctua NF-A14x25 G2 (ma non solo), richiede una serie di apparecchiature, accorgimenti e procedure, oltre che delle competenze tecniche non indifferenti, necessari in realtà anche per interpretare i risultati finali. Il fatto che l’utente medio non possa replicare tali scenari, soprattutto in ottica airflow, abbinato agli scenari utente e alle nozioni che lo stesso spesso possiede, ci porta però a restringere queste variabili, semplificando la procedura; se a questo poi aggiungiamo che i dati forniti da Noctua sono solitamente tra i più accurati, ci possiamo “ancorare” all’azienda per confrontare i risultati che verranno fuori da questa sessione.

Ci sono diversi modi in cui possiamo testare le ventole; verificarne la rumorosità a vario regime, le prestazioni in relazione all’airflow, la pressione statica, ricercare i valori di rumore su case e su dissipatori ad aria e molte altre opzioni. Per l’occasione quindi cercheremo di condurre delle prove abbastanza semplici e soprattutto facilmente replicabili dall’utente medio senza l’ausilio di costose apparecchiature. Non avendo sottomano delle Noctua NF-A14 al momento della prova, abbiamo pensato di confrontare le nuove ventole Noctua NF-A14x25 G2 con l’ottima NF-A15 HS-PWM, modello che ritroviamo sul dissipatore CPU Noctua NH-D15 chromax.black; rimanendo in quest’ottica, utilizzeremo anche il kit Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP per verificare l’impatto dei nuovi modelli sul tanto amato dissipatore dell’azienda.

Configurazione di test

Ventole: Noctua NF-A14x25 G2 PWM Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP Noctua NF-A15 HS-PWM

CPU: Intel Core i7 14700 – TDP Unlocked

Dissipatore: Noctua NH-D15 chromax.black

Scheda madre: Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7

RAM: Corsair Dominator Platinum RGB 6.400 MT/s C34 (32 GB)

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

SSD: Corsair MP600 ELITE 2 TB – PCI-E 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1.000 W

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Recensione Noctua NF-A14x25 G2: test rumorosità e prestazioni

Il nostro scopo in questo caso è di valutare se le nuove ventole proposte dall’azienda austriaca permettano di abbattere la rumorosità a pieno regime, garantendo però prestazioni di rilievo rispetto a un modello già molto valido come la Noctua NF-A15 HS-PWM. La prova prevede una sessione iniziale di riferimento in cui il Noctua NH-D15 chromax.black si trova a dissipare un Intel Core i7-14700 (20 core) con TDP sbloccato sino a 291 watt, prima con ventole originali e successivamente con il nuovo kit Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP a rotazione sfalsata.

A seguire cambiamo la configurazione del dissipatore passando a una soluzione a singola ventola Noctua NF-A15 HS-PWM, confrontata a sua volta con la nuova Noctua NF-A14x25 G2 PWM e poi con la variante a basso regime rotativo Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM. Tutte le prove sono state condotte sia a regime di rotazione minimo che con impostazioni a fondo scala, cercando le massime prestazioni e di conseguenza incrementando la rumorosità complessiva del sistema (vedremo quanto e in quale percentuale). Eccovi i risultati ottenuti:

Lato prestazioni è evidente che le migliorie introdotte da Noctua risultano molto efficaci; non ci possiamo aspettare uno stravolgimento completo delle performance vista la validità delle NF-A15 HS-PWM, tuttavia a pieno regime e con processore sotto carico miglioriamo di ben 2 °C, che non sono pochi confrontando le schede tecniche dei prodotti. Come avrete notato, dal grafico abbiamo escluso la Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM con regime rotativo minimo (25%) in quanto non riesce a tenere a bada la CPU sotto Cinebench R23, dove tocchiamo i 101 °C (con conseguente throttling).

Anche riguardo l’impatto sulla rumorosità di sistema siamo in pieno accordo con il produttore; nella configurazione con ventole Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP riusciamo a limare quasi due decibel a pieno regime, valori più o meno confermati anche quando passiamo alla modalità con singola ventola da 140 millimetri. In quest’ottica, il modello Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM riesce a ottenere risultati incredibili, soprattutto considerando quanto osservato poco sopra con regime rotativo minimo.

I modelli “standard”, se così vogliamo chiamarli, ovvero Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP e Noctua NF-A14x25 G2 PWM, garantiscono le migliori temperature possibili; tuttavia, con una picco di soli 33,7 dBA a pieno regime, il modello NF-A14x25 G2 LS-PWM ci permette di abbattere la rumorosità di sistema di quasi il 50%, pur mantenendo una temperatura di 82 °C sul Core i7-14700, valore che riteniamo ottimo per un dissipatore ad aria con una ventola praticamente inudibile e una CPU ad alte prestazioni della gamma Intel Raptor Lake.

Quanto costano e dove acquistare le ventole Noctua NF-A14x25 G2

Se praticate il settore del PC building saprete benissimo che le ventole Noctua non sono economiche; bene, queste nuove Noctua NF-A14x25 G2 non fanno eccezione, anche se secondo noi il prezzo è giustificato da qualità, prestazioni e tecnologie studiate ad hoc che migliorano l’airflow senza sacrificare la rumorosità. Oltre a questo, il prezzo non ci impressiona in quanto molte ventole RGB di ultima generazione hanno prezzi anche superiori a queste Noctua, sicuramente difficili da battere in ottica efficienza.

Tornando ai costi, Noctua NF-A14x25 G2 e Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM si possono acquistare a 39,90 euro mentre il kit da due ventole, Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP, è prezzato a 79,80 euro. A seguire qualche link per l’acquisto:

Considerazioni

Le ventole Noctua NF-A14x25 G2 non ci hanno riservato particolari sorprese, o meglio, hanno confermato quanto ci aspettavamo dal produttore dopo un’attesa lunga quasi dieci anni. L’ultima proposta del produttore austriaco si conferma ancora una volta tra le migliori opzioni che possiamo reperire sul mercato nel momento in cui guardiamo a una ventola di fascia top che debba soddisfare requisiti come qualità, prestazioni, rumorosità ridotta e affidabilità nel tempo.

Possiamo affermare senza problemi che le ormai mature NF-A14 hanno trovato delle degne sostitute, un risultato che però era quasi scontato visto il salto prestazionale visto già con le varianti da 120 millimetri. L’estetica come sempre è soggettiva, ma le prestazioni di queste ventole in rapporto al rumore prodotto sono a dir poco notevoli, rendendo la gamma particolarmente indicata per radiatori da 280 millimetri e dissipatori, oltre che per i case che supportano tale formato; per quelle build che guardano a ridurre in modo marcato la rumorosità di sistema invece, la variante NF-A14x25 G2 LS-PWM rappresenta un ulteriore punto di riferimento, a dir poco difficile da battere per la concorrenza.