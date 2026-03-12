Quali sono le novità da vedere su Apple TV a marzo 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi qualche mese fa con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo terzo mese dell’anno, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a marzo 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV a marzo 2026

Film in uscita su Apple TV

Questo mese di marzo non sembrano previste novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti delle scorse settimane. Il mese scorso ad esempio è arrivato Eternity, commedia con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner che racconta di una storia d’amore fuori dal tempo, ambientata in un aldilà che prevede che ogni anima abbia una sola settimana per decidere dove e con chi trascorrere l’eternità. A dicembre è sbarcata in streaming una novità di peso come F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi precedenti potete recuperare anche The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

Traqués – La caccia (original)

Apriamo le novità Apple TV di marzo 2026 da non perdere con Traqués – La caccia, serie TV di genere thriller con Benoît Magimel e Mélanie Laurent. Franck e i suoi amici di lunga data amano dedicarsi insieme alla caccia durante i fine settimana. Una domenica incontrano un altro gruppo di cacciatori che inizia a prenderli di mira senza alcuna spiegazione. Quando uno di loro viene colpito, gli amici di Franck reagiscono, uccidendo uno degli aggressori. Riuscendo miracolosamente a scappare, i quattro amici mantengono segreto l’accaduto. Franck cerca di tornare alla sua vita normale insieme alla moglie Krystel, ma nei giorni successivi inizia a sentire che lui e i suoi amici sono osservati, o peggio, seguiti da cacciatori che ora sono decisi a vendicarsi.

Disponibile in streaming dal 4 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Traqués – La caccia.

Twisted Yoga (docuserie, original)

In arrivo questo mese Twisted Yoga, documentario true crime in tre parti prodotto da Simon e Jonathan Chinn, Suzanne Lavery e Bernadette Higgins. Gli ex membri di una scuola di yoga tantrico raccontano come dalla ricerca di benessere e comunità siano arrivati a temere di essere finiti in una setta, chiedendo giustizia per presunti abusi e manipolazioni psicologiche da parte di un sedicente guru. La docuserie esplora il contrasto tra la ricerca spirituale e la cruda realtà criminale.

Disponibile in streaming dal 13 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Twisted Yoga.

Imperfect Women – Le mie amiche del cuore (original)

Proseguiamo con Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, serie TV con un grande cast capitanato da Elisabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara e Joel Jinnaman. Esplora i risvolti di un crimine che sconvolge la vita di tre donne legate da un’amicizia decennale. Un thriller non convenzionale che parla di colpa e punizione, amore e tradimento, e dei compromessi che accettiamo e che alterano irrevocabilmente le nostre vite. Man mano che l’indagine procede, viene alla luce la verità su come anche le amicizie più strette possano non essere ciò che sembrano.

Disponibile in streaming dal 18 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Imperfect Women – Le mie amiche del cuore.

Wonder Pets in città – stagione 2 (original)

I più piccoli possono guardare questo mese la seconda stagione di Wonder Pets in città, serie di animazione per tutta la famiglia. I protagonisti sono tre eroici animaletti: Izzy il porcellino d’India, Tate il serpente e Zuri il coniglietto, ospiti in una scuola materna di New York, che viaggiano per tutto il mondo con la loro fantastica “Jetcar” per salvare animali regalandoci avventure a ritmo di musica dal tema mini-opera. Quando il gioco si fa duro, Izzy, Tate e Zuri uniscono i loro talenti e le loro abilità facendo lavoro di squadra per salvare la situazione, perché insieme non c’è nulla che non possano fare.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Wonder Pets in città.

For All Mankind – stagione 5 (original)

Le principali novità Apple TV di marzo 2026 da vedere si chiudono con l’attesa quinta stagione di For All Mankind, popolare serie TV che racconta una storia alternativa nella quale l’Unione Sovietica batte gli Stati Uniti nella corsa allo spazio, effettuando il primo sbarco sulla Luna con il cosmonauta Aleksej Leonov. Soprannominata Luna Rossa, questa sconfitta lascia la NASA devastata, ma non ferma gli scienziati dal continuare a voler puntare verso obiettivi ancora più difficili da raggiungere: nonostante gli ostacoli, le numerose perdite e le complesse sfide che dovranno affrontare, nulla li fermerà dal riprendersi il proprio primato. I nuovi episodi (10) si aprono negli anni successivi al furto dell’asteroide Goldilocks. Happy Valley è diventata una fiorente colonia con migliaia di residenti e una base per nuove missioni che ci porteranno ancora più lontano nel sistema solare. Ma con le nazioni della Terra che ora esigono legge e ordine sul Pianeta Rosso, le tensioni tra le persone che vivono su Marte e la loro ex patria continuano a crescere.

Disponibile in streaming dal 18 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di For All Mankind.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e un paio di finali di stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di marzo 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Hijack (finale stagione 2) – 4 marzo 2026

Nettare degli dei (finale stagione 2) – 10 marzo 2026

L’ultima cosa che mi hai detto (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Monarch: Legacy of Monsters (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Shrinking (nuovi episodi stagione 3) – ogni mercoledì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la seconda stagione di Your Friends and Neighbors (3 aprile 2026), la commedia dark Outcome – Hollywood non dimentica (con Keanu Reeves, dal 10 aprile 2026), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain (in arrivo prossimamente), che sarebbe dovuta uscire lo scorso settembre, ma che è stata rinviata. Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a marzo 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.