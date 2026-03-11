Quali sono le novità da vedere a marzo 2026 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell'ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a marzo 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

L’Illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di marzo 2026 da non perdere con il terzo atteso capitolo della saga Now You See Me, intitolato L’Illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t. Diretto da Ruben Fleischer, vede tornare in azione i leggendari illusionisti noti come I Quattro Cavalieri, ossia J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Henley Reeves (Isla Fisher), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Merritt McKinney (Woody Harrelson), noti come I Quattro Cavalieri. Sono pronti ad affrontare una nuova e rischiosa missione: il furto del diamante reale più grande del mondo. A unirsi a loro, una nuova generazione di illusionisti, June (Ariana Greenblatt), Charlie (Justice Smith) e Bosco (Dominic Sessa), giovani talenti dalle abilità straordinarie. Insieme, formeranno una squadra inedita, pronta a spingersi oltre ogni limite della magia e dell’inganno per infiltrarsi in una potente organizzazione criminale, con a capo Veronika Vanderberg (Rosamund Pike). Tra colpi di scena, illusioni mozzafiato e inganni ben orchestrati, la squadra metterà in atto un piano audace, in cui nulla è come sembra.

Disponibile dal 2 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t.

Jane Austen ha stravolto la mia vita

Cambiamo genere con Jane Austen ha stravolto la mia vita, film diretto da Laura Piani. La vicenda ha inizio a Parigi e vede protagonista Agathe Robinson (Camille Rutherford), una giovane donna affascinante ma piena di contraddizioni e sogni mai realizzati, sempre in bilico tra fantasia e realtà. Vive tra le pagine dei suoi romanzi preferiti e lavora nella leggendaria libreria Shakespeare & Co., ma sogna una vita degna di Jane Austen, un grande amore e il tè delle cinque. Single e disillusa, con poca fiducia nel proprio talento, si sente fuori posto nella sua epoca, dove il romanticismo sembra ormai un genere fuori catalogo e il cinismo regna sovrano. Reduce da un trauma familiare e schiva verso le dinamiche del dating moderno, Agathe si rifugia nella scrittura, anche se non è mai certa che le sue parole valgano davvero qualcosa. Questo finché un giorno viene invitata a partecipare alla Jane Austen Residency, una residenza d’autore nell’entroterra inglese, ospitata da lontani discendenti della celebre scrittrice. Lascia Parigi piena di dubbi e confusa da un’amicizia complicata con il collega e confidente Félix (Pablo Pauly), che sembra nascondere sentimenti mai chiariti. Ad accoglierla in Inghilterra, tra il verde dei prati e l’eco dei romanzi vittoriani, ci sono i gestori della residenza e loro figlio Oliver (Charlie Anson), un professore di letteratura brillante e insofferente, tutto l’opposto dell’eroe romantico che Agathe ha sempre sognato, ma forse più autentico di quanto lei immaginasse.

Disponibile dal 3 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jane Austen ha stravolto la mia vita.

Un semplice incidente

Da vedere su Sky e NOW a marzo Un semplice incidente, film diretto da Jafar Panahi che prende il via da un incidente notturno. Mentre è in auto con la moglie incinta e la figlia, Rashid (Ebrahim Azizi) investe un cane. Si ferma, scende, verifica le condizioni dell’animale, lo abbatte e riparte. Poco dopo, l’auto si guasta, e la sosta presso un’officina gli fa incontrare Vahid (Vahid Mobasheri), un meccanico che riconosce in lui un dettaglio inquietante: il passo claudicante dell’uomo e il suono metallico della sua protesi. Quel suono lo riporta a un trauma mai elaborato: anni prima, Vahid era stato incarcerato per aver chiesto di essere pagato, e in prigione era stato torturato da un uomo noto come “Gamba di Legno”. Ora, convinto che Rashid sia quel torturatore, Vahid lo segue, lo aggredisce e lo rinchiude nel retro del suo furgoncino. Rashid nega, e i dubbi iniziano a insinuarsi. Per ottenere conferme, Vahid si mette in viaggio verso la città, coinvolgendo altri ex detenuti che, come lui, hanno subito torture. I pareri divergono, le certezze vacillano. Il deserto diventa il teatro di una resa dei conti incerta, dove il confine tra giustizia e vendetta si fa sottile, e la memoria si rivela un terreno instabile.

Disponibile dall’11 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un semplice incidente.

Dead of Winter – Sfida nel gelo

Da guardare questo mese anche Dead of Winter – Sfida nel gelo, thriller psicologico ambientato tra le nevi del Minnesota. Una vedova affranta dal dolore si ferma in una baita isolata dopo essersi persa sulle strade del Minnesota in pieno inverno. Ben presto si ritrova coinvolta in una lotta disperata per la sopravvivenza quando incontra una coppia di assassini. Diretto da Brian Kirk, con Emma Thompson e Judy Greer.

Disponibile dal 16 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dead of Winter – Sfida nel gelo.

Sognando Rosso (documentario)

Gli appassionati Ferrari non possono lasciarsi sfuggire Sognando Rosso, documentario diretto da Manish Pandey (già premiato ai BAFTA per Senna). Il film documentario racconta la vita straordinaria di Luca Cordero di Montezemolo, l’uomo che ha trasformato la Ferrari in un simbolo globale. Ripercorre la carriera di uno dei manager italiani più influenti del nuovo millennio ed esplora l’anima del Cavallino Rampante: un marchio che, sotto la guida di Montezemolo, è diventato sinonimo di eccellenza e passione. Con uno sguardo profondo e umano, indaga il rapporto tra successo, valori e modernità, e offre un ritratto intimo di un uomo che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, stile italiano e visione globale. A fare da filo conduttore della narrazione è Chris Harris, celebre giornalista sportivo, che accompagna Montezemolo in un viaggio attraverso l’Italia, alla scoperta dei luoghi, delle persone e delle vicende che hanno segnato la sua carriera. Lungo questo percorso emergono non solo l’ascesa del marchio Ferrari e la sua evoluzione industriale, ma anche gli alti e bassi personali di Montezemolo, le sfide manageriali, la visione strategica e la capacità di mantenere saldo il proprio sistema di valori in un mondo in rapida trasformazione.

Disponibile dal 20 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sognando Rosso.

Cinque secondi

Le novità NOW e Sky On Demand di marzo 2026 da guardare includono Cinque secondi, film diretto da Paolo Virzì che ha per protagonista Adriano Sereni (Valerio Mastandrea), un uomo burbero e solitario che vive nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, un’antica dimora in rovina e quasi dimenticata. La sua vita è monotona, trascorsa tra il fumo del suo sigaro toscano e l’indifferenza verso il mondo che lo circonda, segnata da gesti ripetuti e giorni senza novità. Un giorno, scopre che la villa vicina è stata occupata da una comunità di giovani studenti e neolaureati, che si dedicano con energia e ostinazione a riportare in vita la campagna e i vigneti abbandonati. L’arrivo di questi intrusi lo infastidisce, e non tarda a pensare di cacciarli via con ogni mezzo. Ma fra quei ragazzi c’è Matilde (Galatea Bellugi), la nipote dell’ultimo conte Guelfi, che è cresciuta in quel luogo e ha lavorato con il nonno nei vigneti, imparando la pazienza della terra e la sua durezza. Matilde è curiosa di Adriano e del suo passato, inizia a osservarlo con attenzione, chiedendosi perché un uomo come lui viva lì da solo e rifiuti ogni forma di socialità, quasi difendendo un segreto. Con l’arrivo della primavera, e poi dell’estate, il conflitto fra Adriano e i giovani si trasforma lentamente in una convivenza forzata, che diventa inaspettatamente una vera e propria alleanza fragile e sorprendente.

Disponibile dal 23 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cinque secondi.

Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi

In arrivo su Sky questo mese anche Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi, film diretto da Jon Keeyes con Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas e Melissa Leo che racconta di una squadra di pulizie che rinviene una valigetta piena di soldi. Il team, noto come Smacchiasangue, è un gruppo di ex criminali che si occupano di ripulire scene del crimine. Quando vengono incaricati di ripulire il luogo dove è stata compiuta una strage, il gruppo si ritrova per le mani un prezioso malloppo. A causa di questa valigetta, la squadra si ritroverà inconsapevolmente coinvolta in un conflitto con uno spietato boss della malavita, che ha sguinzagliato per la città i suoi sicari e i poliziotti corrotti con cui è in contatto pur di appropriarsene.

Disponibile dal 25 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi.

Fight or Flight – Tensione ad alta quota

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand da vedere a marzo tra i film con Fight or Flight – Tensione ad alta quota, pellicola diretta da James Madigan con Josh Hartnett e Katee Sackhoff. Un agente segreto americano di nome Lucas Reyes ha l’ultima occasione per farsi perdonare i troppo errori del passato: quella di identificare e bloccare un misterioso personaggio noto come “Il fantasma” a bordo di un volo da Bangkok a San Francisco. Il problema è che a bordo del velivolo, oltre a loro due, ci sono numerosissimi killer, che hanno l’incarico di far fuori entrambi.

Disponibile dal 30 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fight or Flight – Tensione ad alta quota.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Avvocato Ligas (original)

Passiamo alle novità NOW e Sky da guardare a marzo 2026 lato serie TV con Avvocato Ligas, nuova serie originale con protagonista Luca Argentero. Interpreta Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile.

Disponibile dal 6 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Avvocato Ligas.

Pechino Express – L’estremo oriente (stagione 13) (original)

Arriva questo mese la nuova edizione di Pechino Express, che accompagnerà gli spettatori lungo una delle rotte più estreme di sempre, partendo dall’Indonesia per poi attraversare la Cina e terminare in Giappone. Le 10 coppie di Pechino Express 2026 sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassusi), Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), Steven Basalari e Viviana Vizzini (Gli Ex), Tay Vines e Assane Diop (I Comedian), Elisa Maino e Mattia Stanga (I Creator), Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste), e Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (Le Biondine).

Disponibile dal 12 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della nuova edizione di Pechino Express – L’estremo oriente.

Outlander – stagione 8 (finale)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di marzo 2026 da non perdere con l’ottava e ultima stagione di Outlander. La saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon promette un finale emozionante. La settima stagione ha regalato ai fan una serie di colpi di scena: matrimoni a sorpresa, sparatorie e il ritorno di volti amati dal passato. Il finale ha custodito la rivelazione più attesa, legata alla prima figlia di Jamie e Claire, Faith. Nel cast Caitríona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Rankin (Roger MacKenzie), John Bell (Ian Murray giovane), David Berry (Lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) e Izzy Meikle-Small (Rachel Murray).

Disponibile dal 14 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale dell’ottava stagione di Outlander.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Bourne (dal 28 febbraio al 6 marzo 2026), Men in Black (dal 7 al 10 marzo 2026), Spider-Man (dall’11 al 13 marzo 2026), Sci-Fi (dal 14 al 20 marzo 2026), Leonardo Pieraccioni (dal 21 al 27 marzo 2026) e Videogames (dal 28 al 31 marzo 2026). Abbiamo inoltre la serata finale della quindicesima edizione di Masterchef Italia e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a marzo 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Il Signore delle Mosche (finale, episodi 3-4) – 1° marzo 2026

Law & Order: Unità Speciale (stagione 27) – 1° marzo 2026

NCIS: New Orleans (stagione 4) – 2 marzo 2026

Gold – 4 marzo 2026

SEAL Team (stagione 5) – 4 marzo 2026

Masterchef Italia (finale stagione 15) – 5 marzo 2026

Absolution – Storia criminale – 9 marzo 2026

Tanti piccoli fuochi (stagione 1) – 9 marzo 2026

Fire Country (stagione 3) – 11 marzo 2026

SEAL Team (stagione 6) – 13 marzo 2026

Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood (documentario) – 13 marzo 2026

La piccola Amelie – 14 marzo 2026

NCIS: New Orleans (stagione 5) – 14 marzo 2026

The Family McMullen – 15 marzo 2026

Giuseppe Verdi – Don Carlo (Sky Classica) – 14 marzo 2026

La valle dei sorrisi – 18 marzo 2026

S.W.A.T. (stagione 8) – 19 marzo 2026

SEAL Team (stagione 7) – 20 marzo 2026

La Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta – 22 marzo 2026

NCIS: New Orleans (stagione 6) – 26 marzo 2026

Poveri noi – 29 marzo 2026

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

