Ultimamente, il team di WhatsApp sembra orientato verso uno sviluppo “coerente” tra la piattaforma per Android e la piattaforma per iOS della popolare app di messaggistica e, spesso e volentieri, sulla versione per i dispositivi della Mela morsicata assistiamo allo sbarco di funzioni già presenti (o in fase di test) sui dispositivi del Robottino verde.

L’app per iPhone ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento in anteprima che ha messo a disposizione dei beta tester una funzionalità che era già stata messa a disposizione dei beta tester dell’app per Android lo scorso novembre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp Beta: nuova funzionalità in rollout per alcuni beta tester

Con la versione 26.1.10.72 di WhatsApp Beta per iOS, il team di sviluppo ha messo a disposizione di un buon numero di beta tester una funzionalità che consente agli utenti di rivevere suggerimenti sugli sticker durante la digitazione dei messaggi.

Più nello specifico, come riporta il portale specializzato WaBetaInfo, questa funzione si basa sull’input tramite emoji e mostra anteprime degli sticker pertinenti direttamente nella barra della chat prima dell’invio di un messaggio, velocizzando il percorso di scelta/selezione dello sticker da inviare e incoraggiando un utilizzo più frequente degli sticker.

Dal punto di vista del funzionamento, come potrete osservare dalla seguente immagine, quando inseriamo una emoji nella barra di immissione del testo, WhatsApp potrebbe mostrare un suggerimento per uno sticker che corrisponda (o si avvicini) allo spirito dell’emoji inserita (sostanzialmente si basa sull’associazione delle emoji agli sticker).

Gli sticker suggeriti non fanno parte di pacchetti creati/personalizzati dagli utenti ma sono parte dei pacchetti di sticker predefiniti, quelli che spesso sono poco utilizzati o finiscono nel dimenticatoio, nonché gli unici pacchetti dotati dei metadati necessari per l’associazione sticker-emoji.

Questa funzionalità, come anticipato, è stata messa a disposizione di un buon numero di beta tester con la versione 26.1.10.72 di WhatsApp Beta per iOS e, di conseguenza, la sua disponibilità potrebbe essere estesa anche agli utenti del canale stabile nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se a volte spuntano alcuni slot per accedervi). Di conseguenza, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere questa nuova funzionalità.