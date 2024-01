A marzo entrerà in vigore in UE il Digital Markets Act (DMA) che ha l’obiettivo di regolamentare il comportamento delle grandi aziende tecnologiche, in particolare quelle che hanno un impatto significativo sui mercati digitali.

WhatsApp rientra in questa categoria e quindi si sta adeguando alle rigorose normative che impongono tra le varie cose l’obbligo di consentire agli utenti di comunicare tra loro utilizzando varie app.

In quest’ottica di interoperabilità forzata il team di WhatsApp sta implementando il supporto per le chat di terze parti. Questa funzionalità è già stata individuata per l’app Android, ma ora è in lavorazione anche per iOS.

WhatsApp introduce il supporto per le chat di terze parti su iPhone

L’ultimo aggiornamento dell’app WhatsApp beta per iPhone contiene una nuova sezione che accoglierà tutti i messaggi in arrivo dalle chat di terze parti, come si vede nello screenshot sottostante.

Questa funzionalità permetterà a qualcuno su un’app di messaggistica diversa, come ad esempio Signal, di inviare messaggi a un utente WhatsApp anche senza un account WhatsApp, rendendo l’esperienza complessiva più inclusiva e completa.

È importante ricordare che gli utenti dovranno abilitare manualmente il servizio di interoperabilità e hanno la possibilità di rinunciarvi in qualsiasi momento, come previsto dall’articolo 7 del regolamento, inoltre la crittografia end-to-end dovrà essere preservata nei sistemi di messaggistica interoperabili, garantendo un buon livello di sicurezza per gli utenti nella comunicazione multipiattaforma.

Il supporto per le chat di terze parti è in fase di sviluppo nella versione 24.2.10.72 di WhatsApp beta per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app per iPhone.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iPhone basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone sotto i 200 euro di Gennaio 2024, i nostri consigli