Oltre ai due smartphone che compongono la serie Phone (4a), la londinese Nothing ha appena presentato le Nothing Headphone (a), cuffie over-ear caratterizzate dal design tipico e ricercato del brand, rivisto con un tocco di audacia, e da un’autonomia a lunga durata.

Le nuove arrivate affiancano le Headphone (1) dello scorso anno e vogliono strizzare l’occhio agli amanti della musica e della moda, con l’obiettivo di dimostrare che l’audio ad alta risoluzione possa essere “un’estensione dello stile personale”. Scopriamo tutti i dettagli.

Le Nothing Headphone (a) sono ufficiali

Le Nothing Headphone (a) sono le seconde cuffie over-ear a marchio Nothing. Esse reinterpretano il linguaggio di design dell’azienda con l’introduzione di un set di colorazioni che risultano “audaci”, dinamiche e “giocose”.

Realizzate con un corpo leggero (310 grammi) e cuscinetti in memory foam traspirante, puntano ad assicurare comfort per tutto il giorno. Godono inoltre della certificazione IP52 per offrire protezione contro polvere e sporco ed evitare problemi col sudore durante gli allenamenti o in condizioni meteo sfavorevoli.

Dal punto di vista dell’audio, abbiamo un driver da 40 mm con rivestimento in titanio per garantire una struttura solida e riprodurre il suono in maniera potente e senza distrazioni. Troviamo poi la certificazione Hi-Res Audio Wireless e il supporto al codec LDAC.

È presente la cancellazione attiva e adattiva del rumore con possibilità di scegliere tra tre livelli di intensità per la riduzione dei rumori circostanti. Non manca la modalità Transparency che lascia entrare i suoni ambientali circostanti.

C’è poi un sistema Hybrid ANC che è basato su microfoni “feedforward” e “feedback” che, uniti all’IA, adattano in tempo reale il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente e alla vestibilità delle cuffie. Questo sistema interviene anche per migliorare la qualità delle chiamate.

Uno dei punti di forza delle Nothing Headphone (a) è l’autonomia da 135 ore di ascolto (circa 5 giorni) senza ANC ma bastano 5 minuti di ricarica per ottenere altre 5 ore di autonomia in riproduzione; per una ricarica completa (tramite USB-C), invece, servono 2 ore.

Le nuove cuffie over-ear targate Nothing mutuano dalle sorelle maggiori Headphone (1) gli stessi controlli fisici integrati nei padiglioni: Roller, Paddle e Button; essi consentono di regolare il volume, controllare la riproduzione dei contenuti e cambiare la modalità dell’ANC in maniera immediata e precisa.

La funzione Channel Hop permette di passare rapidamente tra app e funzioni preferite premendo Button; la nuova modalità Camera Shutter trasforma Button in un telecomando per la fotocamera dello smartphone abbinato.

Come da tradizione, anche le Nothing Headphone (a) offrono una profonda personalizzazione tramite l’app Nothing X: abbiamo equalizzatore a 8 bande, preset personalizzati (possono essere condivisi con la Nothing Community), e l’algoritmo Bass Enhancement in tempo reale (analizza le basse frequenze e le anticipa senza compromettere la definizione del suono sulle altre frequenze).

Le Nothing Headphone (a) risultano molto versatili perché permettono agli utenti di scegliere tra tre modalità di utilizzo: modalità wireless (via Bluetooth 5.4), modalità cablata su USB-C e modalità cablata con jack audio da 3,5 mm.

Specifiche tecniche delle Nothing Headphone (a)

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Nothing Headphone (a).

Dimensioni (cuffie): 177 x 70 x 190,4 mm

x x Peso (cuffie): 310 grammi

Certificazione: IP52

Dimensioni (borsa): 270 x 230 x 1,5 mm

x x Peso (borsa): 30 grammi

Audio: driver da 40 mm RF con rivestimento in titanio Risposta in frequenza: 20 Hz – 40.000 Hz Audio wireless, audio USB-C, audio via jack da 3,5 mm ANC adattivo (fino a 40 dB) 4 microfoni (2 per lato) Modalità trasparenza Certificazione Hi-Res Audio

con rivestimento in Connettività: Bluetooth 5.4 Codec: AAC , SBC , LDAC Dual connection Compatibilità: Android 5.1+ , iOS 13+ Google Fast Pair Microsoft Swift Pair

Comandi: paddle , roller e button

, e Altro: LED di stato

Batteria: Li-Ion da 1.060 mAh

da Ricarica: cablata tramite USB-C (ricarica completa in 2 ore)

(ricarica completa in 2 ore) Autonomia: fino a 135 ore (ANC off), fino a 75 ore(ANC on)

Immagini delle Nothing Headphone (a)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle Nothing Headphone (a)

Le nuove Nothing Headphone (a) sono già disponibili al pre-ordine in Italia, nelle quattro colorazioni Black, White, Pink e Yellow, al prezzo di 159 euro. Le vendite effettive partiranno il 13 marzo 2026 per tutte le colorazioni tranne la gialla, in edizione limitata, che sarà disponibile dal 6 aprile 2026.

Pre-ordina le Nothing Headphone (a) su Amazon

Pre-ordina le Nothing Headphone (a) su nothing.tech