WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento che sottolinea l’arrivo di alcune novità interessanti, messe in parte già a disposizione degli utenti.

La più interessante è il restyling della funzione Informazioni annunciato dal team di sviluppo qualche settimana fa. Questo restyling ha già iniziato a raggiungere gli utenti Android ma, adesso, è stato messo a disposizione anche degli utenti iOS. Scopriamo tutti i dettagli.

Arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS: ecco le novità

Nella giornata di ieri, WhatsApp per iOS ha ricevuto il nuovo aggiornamento alla versione 25.35.72 che, stando al changelog, dovrebbe preoccuparsi di introdurre tre nuove funzioni.

Due di queste sono in realtà già state messe a disposizione degli utenti nelle ultime settimane mentre la terza è in distribuzione graduale e non ha ancora raggiunto tutti gli utenti.

Aggiornamento per la funzione “Informazioni”

Partiamo con la prima novità evidenziata nel changelog, qualcosa che fa seguito a un’annuncio ufficiale di WhatsApp risalente a un paio di settimane fa e che segna una sorta di ritorno per la funzionalità Informazioni, la prima funzione introdotta nella popolare app di messaggistica ma poi caduta nel dimenticatoio.

Con l’aggiornamento, in distribuzione graduale lato server (quindi non è detto che vediate la novità anche dopo aver aggiornato l’app), le nuove Informazioni di WhatsApp ricordano da vicino le Note di Instagram. Gli utenti possono scrivere del testo, impostare una scadenza (da un’ora a una settimana), regolare la visibilità (in ottica privacy). Di seguito potetre osservare gli screenshot della nuova versione di Informazioni sull’app per Android.

Ancora focus sull’app per Apple Watch

La seconda novità evidenziata nel changelog della versione 25.35.72 di WhatsApp per iOS riguarda la disponibilità dell’app per Apple Watch, ufficializzata ormai un mese fa dal team della popolare app di messaggistica che, nelle settimane a seguire, ha continuato a cercare di spingerla sempre di più.

Nuove funzioni per le chiamate

La terza e ultima novità evidenziata nel changelog della versione 25.35.72 di WhatsApp per iOS investe le funzionalità relative alle chiamate ma, anche in questo caso, non si tratta di una vera novità quanto di qualcosa che ha raggiunto gli utenti nell’ultimo periodo.

La parte più interessante è la riprogettazione della scheda Chiamate dell’app, resa più pulita, comprensibile e arricchita di nuove potenzialità (come la possibilità di programmare una chiamata).

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.