La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon partirà ufficialmente il 10 marzo, ma alcune proposte sono già disponibili da subito: tra queste spiccano quelle firmate Roborock, che coinvolgono alcuni tra i prodotti per la casa più apprezzati. Troviamo offerte su robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma anche su aspirapolvere e lavapavimenti senza fili: andiamo a scoprirle.

Gli sconti Roborock della Festa delle Offerte di Primavera Amazon sono già disponibili

Roborock vuole semplificare le pulizie di primavera e lancia una serie di sconti in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Sul sito (e sullo shop online ufficiale dell’azienda) sono già disponibili sconti fino a 800 euro su alcuni tra i robot aspirapolvere top di gamma e gli aspirapolvere per umido e secco, validi fino al 16 marzo 2026 (salvo esaurimento scorte).

Uno degli sconti più consistenti riguarda Roborock Saros Z70, il robot progettato per ridurre al minimo l’intervento umano e rendere il processo di pulizia sempre più fluido e automatizzato: la sua peculiarità consiste nel braccio meccanico pieghevole a cinque assi, che può dispiegarsi per pulire aree ostruite e riporre piccoli oggetti come calze, piccoli asciugamani, fazzoletti di carta e sandali sotto i 300 g.

Ciò si aggiunge ad elevate capacità di navigazione, aspirazione (la potenza arriva a 22.000 Pa) e lavaggio, il tutto in un design di meno di 8 mm, ideale per il passaggio sotto mobili, letti o altre aree difficili. A disposizione doppio sistema anti-groviglio, con spazzola principale FreeFlow e una spazzola laterale FlexiArm Riser sollevabile (per evitare aggrovigliamenti di capelli e peli), e la funzione Video Call & Cruise, che sfrutta la fotocamera integrata per controllare gli animali.

Roborock Saros Z70 viene proposto su Amazon e sull’e-shop del produttore in offerta a 999 euro invece di 1799 (sconto di 800 euro), in entrambe le colorazioni (Argento e Nero).

In promozione pure Roborock Saros 10R, un robot con doppi moci rotanti, intelligenza artificiale e sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0. Combina la tecnologia 3D ToF a doppia luce a una telecamera RGB potenziata dall’AI, per una mappatura 3D dell’ambiente e un rilevamento avanzato degli ostacoli, grazie anche alla tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance con un laser verticale che amplia il campo visivo. Completano il quadro l’efficace sistema anti-groviglio con spazzola principale DuoDivide e laterale FlexiArm Riser, e il telaio AdaptiLift che permette di superare soglie fino a 4 centimetri.

Roborock Saros 10R viene proposto su Amazon e sull’e-shop del produttore in offerta a 849,99 euro invece di 1499,99 (sconto di 650 euro).

Chi vuole spendere meno restando sui robot aspirapolvere può dare un’occhiata a Roborock QV 35A, modello dotato di potenza di aspirazione HyperForce da 8000 Pa, sistema antigroviglio per minimizzare l’accumulo di capelli e peli e doppi panni rotanti a 200 giri al minuto (in grado di sollevarsi automaticamente per evitare i tappeti). Offre una navigazione con sistema LiDAR PreciSense con tecnologia Reactive Tech, per una mappatura precisa e l’evitamento intelligente degli ostacoli, e una stazione multifunzione in grado di gestire svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni, per un massimo di 7 settimane di autonomia senza interventi manuali.

Roborock propone QV 35A Set viene proposto su Amazon e sull’e-shop del produttore in offerta a 329,99 euro invece di 599,99 (sconto di 270 euro).

Cifra ancora più bassa per Roborock Q10 S5+, robot che propone un sistema di lavaggio con panno vibrante VibraRise 2.0 combinato con una potenza d’aspirazione HyperForce da 10.000 Pa. Offre aggiramento degli ostacoli, navigazione con laser LDS, controlli vocali e una batteria da 5200 mAh, per un tempo di funzionamento di 250 minuti. La manutenzione è semplificata grazie al doppio sistema anti-groviglio, che previene l’accumulo di capelli e peli sulle spazzole Rispetto a quella standard, questa versione Plus mette a disposizione anche la stazione di ricarica con svuotamento automatico della polvere.

Roborock Q10 S5+ viene proposto su Amazon e sull’e-shop del produttore in offerta a 229,99 euro invece di 439,99 (sconto di 210 euro).

Per quanto riguarda gli aspirapolvere senza fili spicca Roborock F25 LT: parliamo di una scopa wet&dry con una potente aspirazione di 20.000 Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto. Propone un design FlatReach 2.0 che permette al corpo di appiattirsi a 180°, così da raggiungere le superfici sotto i mobili bassi fino 12,5 cm di altezza, mantenendo la piena potenza. Offre inoltre una autopulizia e asciugatura ad alta temperatura, puntando molto sul rapporto qualità-prezzo.

Roborock F25 LT è disponibile su Amazon in offerta a 249,99 euro invece di 349,99 (sconto di 100 euro).

Le altre promozioni Roborock

Su Amazon e sul sito ufficiale Roborock sono attive diverse altre promozioni in questo periodo di Festa delle Offerte di Primavera. Troviamo ad esempio l’innovativo robot aspirapolvere Qrevo Curv 2 Pro, modello dal design ultra-sottile da 7,98 cm grazie alla tecnologia RetractSense che ritrae il sistema di navigazione laser (LDS) sotto i mobili mantenendo una vista posteriore di 100° per una pulizia di precisione negli spazi stretti. Viene proposto in sconto a 849 euro invece di 1299.

Tra i più recenti dispositivi della linea F25, fino al 16 marzo è in offerta pure Roborock F25 Ultra, che sfrutta tutta la potenza del vapore a 180 °C o dell’acqua calda a 86 °C per combattere anche le macchie più difficili. Viene proposto in offerta a 649 euro invece di 799. Inoltre, chi predilige la praticità di un aspirapolvere wireless può trovare in sconto anche H60 Hub Ultra, dotato di una base con svuotamento automatico multifunzione e di un set di accessori versatili per tutte le superfici, compresi gli imbottiti. Questo modello è disponibile in offerta a 299 euro invece di 499,99.

Per scoprire tutte le Offerte di Primavera Roborock attive tra Amazon e sito ufficiale, potete seguire i link qui in basso. Siete riusciti a trovare il modello di vostro interesse?